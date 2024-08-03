Мультяшные овечки: черноносые овцы такие милые, что трудно поверить в их реальность

Черноносые овечки из Швейцарии.
Черноносые овцы разделили Интернет на два лагеря: одни уверяют, что милее животных просто не существует, другие говорят, что эти овечки такие жуткие, что видимо их кто-то специально создал, насмотревшись мультфильмов. На самом деле это совершенно реальные овечки, родина которых находится в Швейцарии.
Ягнята и взрослая овца.
Нос в снегу.
Черноносые барашки.
Шерсть черноносых овец длинная, но грубая.
Валлисские Черноносые овечки прекрасно адаптированы к суровому климату Швейцарии - они легко карабкаются по горам, не боятся холодов и дождей, а длинные ноги позволяют им не увязнуть в снегах. Первые упоминания о супер-овечках относятся к середине пятнадцатого века, однако официально эту породу признали совсем недавно - всего лишь в 1962 году. Интересно, что у этой породы и у баранов, и у овец есть рога, а нынешние фермеры нередко стараются разводить самых "няшных" барашков - у которых шерсть особенно кучерява, а контраст между черным и белым самый яркий.
Горные овцы.
Черноносые овечки из Швейцарии.
Швейцарские овечки.
Ягнята.
Черноносых овец нередко в последнее время разводят как декоративное животное.
Рога есть как у баранов, так и у овец.
Черноносая овечка.
Густой подшерсток помогает овцам выжить в сильные холода.
Черноносая и обычная овечки.
Необычные овцы из Швейцарии.
Валлисские овцы.
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