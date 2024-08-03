Мультяшные овечки: черноносые овцы такие милые, что трудно поверить в их реальность

Черноносые овечки из Швейцарии.

Ягнята и взрослая овца.

Нос в снегу.

Черноносые барашки.

Шерсть черноносых овец длинная, но грубая.

Черноносые овечки из Швейцарии.

Швейцарские овечки.

Ягнята.

Черноносых овец нередко в последнее время разводят как декоративное животное .

Рога есть как у баранов, так и у овец.

Черноносая овечка.

Густой подшерсток помогает овцам выжить в сильные холода.

Черноносая и обычная овечки.

Необычные овцы из Швейцарии