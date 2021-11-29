7 мест в доме, где прятать свои сбережения просто глупо

1. Одежда

Не стоит их так хранить. /Фото: nasdaq.com.

2. Матрас

Самый плохой вариант. /Фото: yim2005.info.

3. Бачок унитаза

Плохое место для тайника на самом деле. /Фото: 79w.ru.

4. Книги

Вряд ли это поможет. /Фото: guidetobookwriting.com.

5. Морозилка и банки с крупами

Спрятать деньги в банке будет сложно. /Фото: orion-press.ru.

6. Вентиляция

Хотя идея правильная. /Фото: usamodelkina.ru.

7. Ванная

Если не хочется сушить деньги. /Фото: pro-banki.com.