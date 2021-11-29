7 мест в доме, где прятать свои сбережения просто глупо

Каждый человек хочет, чтобы нажитое им нелегким трудом было сохранено и приумножено. К сожалению, в мире все еще есть люди, которые предпочитают обеспечивать себя не самыми честными и законными способами. Такие «граждане» стремятся наложить лапу на чужое. Так, где же нельзя держать «кровные», чтобы точно с ними не распрощаться.
1. Одежда
Не стоит их так хранить. /Фото: nasdaq.com.
Совершенно точно не стоит хранить значительные суммы денег в одежде. В случае проникновения в квартиру грабители точно проверят гардероб несчастливого жильца. Более того, если носить большие суммы денег постоянно с собой, есть вероятность, что с ними все также случится что-то нехорошее.
2. Матрас
Самый плохой вариант. /Фото: yim2005.info.
Наверняка многие в шутку говорили о том, что хранят деньги под матрасом. Печальная практика показывает, что на самом деле таких людей действительно много, особенно среди пенсионеров. Матрас точно не убережет «кровные» от похищения.
3. Бачок унитаза
Плохое место для тайника на самом деле. /Фото: 79w.ru.
Наверняка каждому приходилось видеть, как в каком-нибудь кино плохой (или хороший) парень использует бачок унитаза в качестве тайника для денег, оружие или еще чего-нибудь похуже. Несмотря на всю экстравагантность данного места, бачок унитаза также не станет надежным тайником.
4. Книги
Вряд ли это поможет. /Фото: guidetobookwriting.com.
Книга – лучший подарок, но точно не лучшее место хранение денег. Когда воры вламываются в квартиру, они почти гарантированно «перепотрошат» всю вашу библиотеку на предмет «случайно забытых» между страниц купюр.
5. Морозилка и банки с крупами
Спрятать деньги в банке будет сложно. /Фото: orion-press.ru.
Несмотря на то, что грабители вряд ли станут готовить у вас на кухне макароны по-флотски, деньги в морозильнике или разнообразных кухонных баночках они все равно найдут. Кроме того, держать деньги рядом с продуктами питания (или даже в них) не очень практично и гигиенично.
6. Вентиляция
Хотя идея правильная. /Фото: usamodelkina.ru.
Еще один «классический» тайник, который гарантированно будет проверен на наличие денег и ценностей грабителями. На самом деле тайник в вентиляции – это один из самых плохих и пошлых вариантов. Кроме того, в вентиляции всегда очень грязно, да и лазить в нее не очень-то удобно.
7. Ванная
Если не хочется сушить деньги. /Фото: pro-banki.com.
Дело даже не в том, что в ванной воры быстро найдут тайник, а в том, что в ней постоянно сыро. Бумажные деньги не очень-то любят воду и влажность, а потому и хранить их в ванной будет одной из самых плохих идей.
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