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Что зашифровано в послании, которое хранит средневековый паззл из иероглифов в саду древней Галисии


Что зашифровано в послании, которое хранит средневековый паззл из иероглифов в саду древней Галисии

Все леса хранят секреты, а во всех пещерах обязательно спрятано сокровище. Этот тезис подтверждается всей галисийской историей. Многочисленные легенды и неразгаданные тайны хранит эта удивительная местность. Именно там расположилась усадьба-монастырь Пасо-де-Сан-Лоренцо-де-Трасуто (Pazo de San Lourenzo de Trasouto) с загадочным лабиринтом самшитовой изгороди, секреты аллегорических иероглифов которой учёные так стремятся разгадать, выдвигая самые невероятные версии.

Галисия (Galicia) - «край света», так называли регион в древности. Знаменита эта местность своими безумно зелёными лесами и полями, великолепными историческими памятниками древней культуры и потрясающе красивой береговой линией. Располагаются эти территории в северо-западной части Испании. На востоке эти земли граничат с Астуриeй, Кастилией и Леоном, а на юге с Португалией.


Название Галисия происходит от латинского «Gallaecia», так когда-то назывались кельтские племена. Древние кельты были первой цивилизацией, следы которой были обнаружены на этих территориях. Во 2 веке до нашей эры эти земли были захвачены римскими легионами. До наших времён в качестве памятников римской империи сохранилось не так уж много: лишь римский мост, крепостные стены в Луго и Башня Геркулеса (Torre de Hercules) - единственный в мире римский маяк доживший до наших дней.

В начале 9 века в Галисии обнаружили место погребения одного из апостолов Иисуса Христа - Иакова (Apostol Santiago). Благодаря этому историческому факту город Сантьяго де Компостела приобрёл статус одного из трёх святых городов мира и стал местом паломничества для миллионов пилигримов со всех уголков нашей планеты.
Построен был замок в 13 веке по приказу епископа Саморийского.

Построен был замок в 13 веке по приказу епископа Саморийского.

 
Потрясающая красота этого места завораживает.

Потрясающая красота этого места завораживает.

 
Прекрасный сад на территории монастыря надёжно хранит свои секреты.

Прекрасный сад на территории монастыря надёжно хранит свои секреты.

 

Пасо-де-Сан-Лоренцо в галисийском Сантьяго-де-Компостела - отличное место для отдыха и мечтаний. Оно пробуждает удивительные эмоции. Дух древности и флер легенды витают по территории прекрасного сада и таинственным коридорам монастыря. Стены не умеют говорить, впрочем, как и деревья — это место надёжно хранит свои секреты.
Стены и деревья умеют хранить тайны.

Стены и деревья умеют хранить тайны.

 
За несколько веков территория претерпела массу изменений.

За несколько веков территория претерпела массу изменений.

 

Сам замок был построен в 1216 году по приказу Мартина Ариаса, епископа Саморского. Вначале он использовался только как монастырь. Впоследствии он неоднократно реконструировался. В 15 веке Пасо-де-Сан-Лоренцо-де-Трасуто перешёл в собственность герцогского дома Альтамира. Эта семья внесла в монастырь множество прекрасных изменений. Среди них особо выделяется алтарь из каррарского мрамора, вырезанный в 16 веке. В 16-17 веках была посажена загадочная изгородь.
Таинственная изгородь из аллегорических религиозных символов до сих пор не расшифрована.

Таинственная изгородь из аллегорических религиозных символов до сих пор не расшифрована.

 

Состоит она из различных аллегорических символов, которые эксперты связывают с христианством. Сколько эксперты не бились над этим вопросом — расшифровать эти знаки им так и не удалось. Саду почти четыре столетия, большая часть чертежей утеряна и религиозные символв всё ещё представляют собой загадку.
Пасo - де - Сан - Лоренцо включён в список Национального наследия Испании.

Пасo - де - Сан - Лоренцо включён в список Национального наследия Испании.

 
Здесь можно помечтать и отдохнуть душой.

Здесь можно помечтать и отдохнуть душой.

 

Pazo de San Lorenzo включён в Национальное художественное наследие Испании. Он объединяет в себе огромную историческую ценность и традиционное очарование галисийской архитектуры. Замок окружён лесом и великолепными садами, занимающими площадь более 40 000 м2.
Когда-то это был францисканский монастырь.

Когда-то это был францисканский монастырь.

 

Пасo - де - Сан - Лоренцо сегодня используется, как место для отдыха, отель, ресторан, достопримечательность. Здесь проводят торжества и невероятно романтичные свадебные церемонии.
В храме проводят венчания.

В храме проводят венчания.

 
Сейчас это гостиничный комплекс.

Сейчас это гостиничный комплекс.

 
Прекрасный сад притягивает к себе.

Прекрасный сад притягивает к себе.

 

Поддерживать сад в таком прекрасном состоянии невероятно сложно. Его нужно обрезать два раза в неделю. Занимаются этим садовники-специалисты по декору и ландшафту. Искусство топиари, которое развивается и принимает всё более округлые формы. Оно ведёт своё начало от садов итальянского Ренессанса и садов Версаля во Франции (1662) до викторианцев в Англии XIX века. Общее у всех этих с адов только одно: им нужно время, искусство садовника и терпение.
Мастерство и терпение садовников помогает сохранить красоту и особый дух этого сада.

Мастерство и терпение садовников помогает сохранить красоту и особый дух этого сада.

 
В любое время года эта роща завораживает своей просто мистической красотой.

В любое время года эта роща завораживает своей просто мистической красотой.

 

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Что зашифровано в послании, которое хранит средневековый паззл из иероглифов в саду древней Галисии

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Что зашифровано в послании, которое хранит средневековый паззл из иероглифов в саду древней ГалисииПодписаться на мой Instagram
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