Что зашифровано в послании, которое хранит средневековый паззл из иероглифов в саду древней Галисии

Все леса хранят секреты, а во всех пещерах обязательно спрятано сокровище. Этот тезис подтверждается всей галисийской историей. Многочисленные легенды и неразгаданные тайны хранит эта удивительная местность. Именно там расположилась усадьба-монастырь Пасо-де-Сан-Лоренцо-де-Трасуто (Pazo de San Lourenzo de Trasouto) с загадочным лабиринтом самшитовой изгороди, секреты аллегорических иероглифов которой учёные так стремятся разгадать, выдвигая самые невероятные версии.
Галисия (Galicia) - «край света», так называли регион в древности. Знаменита эта местность своими безумно зелёными лесами и полями, великолепными историческими памятниками древней культуры и потрясающе красивой береговой линией. Располагаются эти территории в северо-западной части Испании. На востоке эти земли граничат с Астуриeй, Кастилией и Леоном, а на юге с Португалией.
Название Галисия происходит от латинского «Gallaecia», так когда-то назывались кельтские племена. Древние кельты были первой цивилизацией, следы которой были обнаружены на этих территориях. Во 2 веке до нашей эры эти земли были захвачены римскими легионами. До наших времён в качестве памятников римской империи сохранилось не так уж много: лишь римский мост, крепостные стены в Луго и Башня Геркулеса (Torre de Hercules) - единственный в мире римский маяк доживший до наших дней.
В начале 9 века в Галисии обнаружили место погребения одного из апостолов Иисуса Христа - Иакова (Apostol Santiago). Благодаря этому историческому факту город Сантьяго де Компостела приобрёл статус одного из трёх святых городов мира и стал местом паломничества для миллионов пилигримов со всех уголков нашей планеты.
Построен был замок в 13 веке по приказу епископа Саморийского.
Потрясающая красота этого места завораживает.
Прекрасный сад на территории монастыря надёжно хранит свои секреты.
Пасо-де-Сан-Лоренцо в галисийском Сантьяго-де-Компостела - отличное место для отдыха и мечтаний. Оно пробуждает удивительные эмоции. Дух древности и флер легенды витают по территории прекрасного сада и таинственным коридорам монастыря. Стены не умеют говорить, впрочем, как и деревья — это место надёжно хранит свои секреты.
Стены и деревья умеют хранить тайны.
За несколько веков территория претерпела массу изменений.
Сам замок был построен в 1216 году по приказу Мартина Ариаса, епископа Саморского. Вначале он использовался только как монастырь. Впоследствии он неоднократно реконструировался. В 15 веке Пасо-де-Сан-Лоренцо-де-Трасуто перешёл в собственность герцогского дома Альтамира. Эта семья внесла в монастырь множество прекрасных изменений. Среди них особо выделяется алтарь из каррарского мрамора, вырезанный в 16 веке. В 16-17 веках была посажена загадочная изгородь.
Таинственная изгородь из аллегорических религиозных символов до сих пор не расшифрована.
Состоит она из различных аллегорических символов, которые эксперты связывают с христианством. Сколько эксперты не бились над этим вопросом — расшифровать эти знаки им так и не удалось. Саду почти четыре столетия, большая часть чертежей утеряна и религиозные символв всё ещё представляют собой загадку.
Пасo - де - Сан - Лоренцо включён в список Национального наследия Испании.
Здесь можно помечтать и отдохнуть душой.
Pazo de San Lorenzo включён в Национальное художественное наследие Испании. Он объединяет в себе огромную историческую ценность и традиционное очарование галисийской архитектуры. Замок окружён лесом и великолепными садами, занимающими площадь более 40 000 м2.
Когда-то это был францисканский монастырь.
Пасo - де - Сан - Лоренцо сегодня используется, как место для отдыха, отель, ресторан, достопримечательность. Здесь проводят торжества и невероятно романтичные свадебные церемонии.
В храме проводят венчания.
Сейчас это гостиничный комплекс.
Прекрасный сад притягивает к себе.
Поддерживать сад в таком прекрасном состоянии невероятно сложно. Его нужно обрезать два раза в неделю. Занимаются этим садовники-специалисты по декору и ландшафту. Искусство топиари, которое развивается и принимает всё более округлые формы. Оно ведёт своё начало от садов итальянского Ренессанса и садов Версаля во Франции (1662) до викторианцев в Англии XIX века. Общее у всех этих с адов только одно: им нужно время, искусство садовника и терпение.
Мастерство и терпение садовников помогает сохранить красоту и особый дух этого сада.
В любое время года эта роща завораживает своей просто мистической красотой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии