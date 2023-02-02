Что зашифровано в послании, которое хранит средневековый паззл из иероглифов в саду древней Галисии

Построен был замок в 13 веке по приказу епископа Саморийского.

Потрясающая красота этого места завораживает.

Прекрасный сад на территории монастыря надёжно хранит свои секреты.

Стены и деревья умеют хранить тайны.

За несколько веков территория претерпела массу изменений.

Таинственная изгородь из аллегорических религиозных символов до сих пор не расшифрована.

Пасo - де - Сан - Лоренцо включён в список Национального наследия Испании.

Здесь можно помечтать и отдохнуть душой.

Когда-то это был францисканский монастырь.

В храме проводят венчания.

Сейчас это гостиничный комплекс.

Прекрасный сад притягивает к себе.

Мастерство и терпение садовников помогает сохранить красоту и особый дух этого сада.

В любое время года эта роща завораживает своей просто мистической красотой .