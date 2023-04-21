Живописный Лунный мост стал новым впечатляющим объектом культовой горы Китая

Арочные мосты во все времена вызывали если не благоговение, то восхищение уж точно. Именно к таким достопримечательностям относится живописный мост, расположенный у подножия культовой горы Эмэйшань, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурные формы переправы, самый древний буддийский храм Китая, необыкновенный гигантский Будда Leshan, вырезанный прямо из скалы – все это привлекает миллионы любителей прекрасного и необычного.
Живописные склоны горы Эмэйшань в Южной Сычуани (Китай). | Фото: mymodernmet.com.
Гора Эмэйшань, расположенная в Южной Сычуани, является одной из 4 священных вершин Китая и имеет огромное историческое значение. Именно здесь сохранился самый древний действующий буддийский храм Ваньняньсы, в буквальном переводе «Храм десяти тысяч лет», который был возведен еще в I веке нашей эры, а полная его реконструкция производилась только лишь в IX в. Возле него находится знаменитая статуя Бодхисаттвы Самантабхадра на слонах, которая была создана в IX-X вв.
Буддийский «Храм десяти тысяч лет» и знаменитая статуя Бодхисаттвы Самантабхадра (Эмэйшань, Китай). | Фото: visitchina.ru/ liveinternet.ru.
За длительный период это священное место обросло множеством других храмов, монастырей, гробниц, парков скульптур, восхитительных садов, музеев и памятных мест. Уже в середине прошлого века на склонах и вершине горы насчитывалось более 100 храмов, но Культурная революция внесла свои коррективы и много знаковых сооружений сильно пострадали.
Самая большая статуя Будды находится в районе священной горы Эмэйшань (Китай). | Фото: turistadimestiere.com/ colorfulchinatravel.com.
Самым знаменитым объектом, сохранившемся до сих пор, является гигантская статуя Будды Leshan, искусно вырезанная из природной скалы горы Линъюньшань еще в VIII веке. Этот исполин высотой 71 м возвышается над пересечением сразу трех рек Миньцзян, Даду и Циньи. Leshan Giant Buddha стал своеобразным памятником достижениям древних мастеров, которые используя лишь примитивные орудия труда умудрились создать подобное чудо.
Живописный Лунный мост стал очередным ошеломляющим объектом культовой горы Эмэйшань (Китай). | Фото: youtube.com/ © Stuart Meadows
Лунный мост соединяет холмы и ведет к статуе Leshan Giant Buddha (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com/ mediastorehouse.com.
Казалось бы, такое культовое соседство должно было затмить арочный мост Хаошан (Haoshang), перекинувшийся между двумя холмами, где расположены фантастические храмы и древние гробницы. Но архитекторы и инженеры потрудились на славу, и теперь сама пешеходная переправа стала особенной достопримечательностью, которой паломники и туристы уделяют не меньше внимания, чем именитым соседям.
Мост не всегда может порадовать идеальным отражением, а вот красота архитектурных форм впечатляет (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com.
Арочная конструкция моста создана в лучших традициях украшения японских и китайских садов и императорских парков. Такого рода переправы называют лунными, по той причине, что, отражаясь в воде, они образуют идеальный круг, который умиротворяюще действует на человека.
Мост Haoshang создан в лучших китайских традициях (Эмэйшань, Китай). | Фото: cavaliergalleries.com/ steemit.com.
Естественно, не обошлось без местного колорита, поэтому прохождение и по самой арке моста, и по крытым переходам доставит немало интересных моментов. А самое главное, что он стал единственным связующим звеном между скалой, которую превратили в гигантскую статую Будды, и остальными достопримечательностями этой священной территории.
Лунный мост Haoshang приведет к самой большой статуе Будды в мире (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ pxhere.com.
Пройдя через мост, паломники и туристы попадают не к подножию скалы-статуи, а на уровень ее макушки. Как отмечают все, кто видел уникальный объект, конкретно этот Будда отличается самым острым «слухом», ведь его уши имеют длину 7 метров! Рассматривать доброжелательное выражение лица божества можно на специальном мостике или в процессе спуска по туристической тропе, проходящей рядом с самим каменным изваянием.
Статуя Будды – место паломничества буддистов и путешествующих (Эмэйшань, Китай). | Фото: worldme.ru/ barbadosband.com.
А вот оценить все величие и масштаб Leshan Giant Buddha, можно лишь у его подножия. И это действительно впечатляющее зрелище, от которого захватывает дух у всех без исключения. Когда восторг уляжется, туристы начинают оглядываться вокруг и тут их взору предстают 90 каменных изображений бодхисаттв (духовных наставников людей), высеченных в скале.
Размеры каменного Будды действительно впечатляют (Эмэйшань, Китай). | Фото: ArchitectureGuru/ 1000mest.ru.
Интересный факт от Novate.ru: Более тысячи лет статуя Будды являлась самым высоким скульптурным произведением в мире (до появления монумента «Родины-матери» в Волгограде). Она в четыре раза выше сложенных друг на друга всех 4 голов президентов Горы Рашмор, в 2 раза выше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и в полтора – Статуи Свободы.
Мост Haoshang приведет и к самому древнему буддийскому храму Ваньняньсы (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ chinahighlights.ru.
Современники по достоинству оценили значимость живописного района горы Эмэйшань со всеми ее достопримечательностями. В 1996 г. исторический комплекс признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя на протяжении тысячи лет эта территория и так считалась священным местом и охранялась государством. Это благотворно сказалось на сохранности не только религиозных памятников архитектуры, но и флоры и фауны. На этой территории прекрасно сохранились реликтовые деревья, которым уже более 1 тыс. лет и, самое главное, в этой местности можно встретить редких гигантских панд.
Гора Эмэйшань – священное место для буддистов и посещения туристов (Китай). | Фото: travelurway.ru/ kitai-hospital.ru.
Учитывая все вышеперечисленное, неудивительно, что в этот регион устремляются миллионы туристов со всего мира. Путешествующие с удовольствием прогуливаются вдоль гигантского Будды, посещают древний Ваньняньсы и Храм Wuyou, известный за 1000 архат (терракотовые статуэтки небожителей), древние гробницы, обязательно фотографируют Лунный мост Haoshang и его умиротворяюще безмятежное отражение в воде.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии