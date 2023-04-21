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Живописный Лунный мост стал новым впечатляющим объектом культовой горы Китая


Живописный Лунный мост стал новым впечатляющим объектом культовой горы Китая


Арочные мосты во все времена вызывали если не благоговение, то восхищение уж точно. Именно к таким достопримечательностям относится живописный мост, расположенный у подножия культовой горы Эмэйшань, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурные формы переправы, самый древний буддийский храм Китая, необыкновенный гигантский Будда Leshan, вырезанный прямо из скалы – все это привлекает миллионы любителей прекрасного и необычного.

Живописные склоны горы Эмэйшань в Южной Сычуани (Китай). | Фото: mymodernmet.com.

Живописные склоны горы Эмэйшань в Южной Сычуани (Китай). | Фото: mymodernmet.com.

 

Гора Эмэйшань, расположенная в Южной Сычуани, является одной из 4 священных вершин Китая и имеет огромное историческое значение. Именно здесь сохранился самый древний действующий буддийский храм Ваньняньсы, в буквальном переводе «Храм десяти тысяч лет», который был возведен еще в I веке нашей эры, а полная его реконструкция производилась только лишь в IX в. Возле него находится знаменитая статуя Бодхисаттвы Самантабхадра на слонах, которая была создана в IX-X вв.
Буддийский «Храм десяти тысяч лет» и знаменитая статуя Бодхисаттвы Самантабхадра (Эмэйшань, Китай). | Фото: visitchina.ru/ liveinternet.ru.

Буддийский «Храм десяти тысяч лет» и знаменитая статуя Бодхисаттвы Самантабхадра (Эмэйшань, Китай). | Фото: visitchina.ru/ liveinternet.ru.

 

За длительный период это священное место обросло множеством других храмов, монастырей, гробниц, парков скульптур, восхитительных садов, музеев и памятных мест. Уже в середине прошлого века на склонах и вершине горы насчитывалось более 100 храмов, но Культурная революция внесла свои коррективы и много знаковых сооружений сильно пострадали.


Самая большая статуя Будды находится в районе священной горы Эмэйшань (Китай). | Фото: turistadimestiere.com/ colorfulchinatravel.com.

Самая большая статуя Будды находится в районе священной горы Эмэйшань (Китай). | Фото: turistadimestiere.com/ colorfulchinatravel.com.

 

Самым знаменитым объектом, сохранившемся до сих пор, является гигантская статуя Будды Leshan, искусно вырезанная из природной скалы горы Линъюньшань еще в VIII веке. Этот исполин высотой 71 м возвышается над пересечением сразу трех рек Миньцзян, Даду и Циньи. Leshan Giant Buddha стал своеобразным памятником достижениям древних мастеров, которые используя лишь примитивные орудия труда умудрились создать подобное чудо.
Живописный Лунный мост стал новым впечатляющим объектом культовой горы Китая

Живописный Лунный мост стал очередным ошеломляющим объектом культовой горы Эмэйшань (Китай). | Фото: youtube.com/ © Stuart Meadows


Лунный мост соединяет холмы и ведет к статуе Leshan Giant Buddha (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com/ mediastorehouse.com.

Лунный мост соединяет холмы и ведет к статуе Leshan Giant Buddha (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com/ mediastorehouse.com.

 

Казалось бы, такое культовое соседство должно было затмить арочный мост Хаошан (Haoshang), перекинувшийся между двумя холмами, где расположены фантастические храмы и древние гробницы. Но архитекторы и инженеры потрудились на славу, и теперь сама пешеходная переправа стала особенной достопримечательностью, которой паломники и туристы уделяют не меньше внимания, чем именитым соседям.
Мост не всегда может порадовать идеальным отражением, а вот красота архитектурных форм впечатляет (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com.

Мост не всегда может порадовать идеальным отражением, а вот красота архитектурных форм впечатляет (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com.

 

Арочная конструкция моста создана в лучших традициях украшения японских и китайских садов и императорских парков. Такого рода переправы называют лунными, по той причине, что, отражаясь в воде, они образуют идеальный круг, который умиротворяюще действует на человека.
Мост Haoshang создан в лучших китайских традициях (Эмэйшань, Китай). | Фото: cavaliergalleries.com/ steemit.com.

Мост Haoshang создан в лучших китайских традициях (Эмэйшань, Китай). | Фото: cavaliergalleries.com/ steemit.com.

 

Естественно, не обошлось без местного колорита, поэтому прохождение и по самой арке моста, и по крытым переходам доставит немало интересных моментов. А самое главное, что он стал единственным связующим звеном между скалой, которую превратили в гигантскую статую Будды, и остальными достопримечательностями этой священной территории.
Лунный мост Haoshang приведет к самой большой статуе Будды в мире (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ pxhere.com.

Лунный мост Haoshang приведет к самой большой статуе Будды в мире (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ pxhere.com.

 

Пройдя через мост, паломники и туристы попадают не к подножию скалы-статуи, а на уровень ее макушки. Как отмечают все, кто видел уникальный объект, конкретно этот Будда отличается самым острым «слухом», ведь его уши имеют длину 7 метров! Рассматривать доброжелательное выражение лица божества можно на специальном мостике или в процессе спуска по туристической тропе, проходящей рядом с самим каменным изваянием.
Статуя Будды – место паломничества буддистов и путешествующих (Эмэйшань, Китай). | Фото: worldme.ru/ barbadosband.com.

Статуя Будды – место паломничества буддистов и путешествующих (Эмэйшань, Китай). | Фото: worldme.ru/ barbadosband.com.

 

А вот оценить все величие и масштаб Leshan Giant Buddha, можно лишь у его подножия. И это действительно впечатляющее зрелище, от которого захватывает дух у всех без исключения. Когда восторг уляжется, туристы начинают оглядываться вокруг и тут их взору предстают 90 каменных изображений бодхисаттв (духовных наставников людей), высеченных в скале.
Размеры каменного Будды действительно впечатляют (Эмэйшань, Китай). | Фото: ArchitectureGuru/ 1000mest.ru.

Размеры каменного Будды действительно впечатляют (Эмэйшань, Китай). | Фото: ArchitectureGuru/ 1000mest.ru.

 

Интересный факт от Novate.ru: Более тысячи лет статуя Будды являлась самым высоким скульптурным произведением в мире (до появления монумента «Родины-матери» в Волгограде). Она в четыре раза выше сложенных друг на друга всех 4 голов президентов Горы Рашмор, в 2 раза выше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и в полтора – Статуи Свободы.
Мост Haoshang приведет и к самому древнему буддийскому храму Ваньняньсы (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ chinahighlights.ru.

Мост Haoshang приведет и к самому древнему буддийскому храму Ваньняньсы (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ chinahighlights.ru.

 

Современники по достоинству оценили значимость живописного района горы Эмэйшань со всеми ее достопримечательностями. В 1996 г. исторический комплекс признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя на протяжении тысячи лет эта территория и так считалась священным местом и охранялась государством. Это благотворно сказалось на сохранности не только религиозных памятников архитектуры, но и флоры и фауны. На этой территории прекрасно сохранились реликтовые деревья, которым уже более 1 тыс. лет и, самое главное, в этой местности можно встретить редких гигантских панд.
Гора Эмэйшань – священное место для буддистов и посещения туристов (Китай). | Фото: travelurway.ru/ kitai-hospital.ru.

Гора Эмэйшань – священное место для буддистов и посещения туристов (Китай). | Фото: travelurway.ru/ kitai-hospital.ru.

 

Учитывая все вышеперечисленное, неудивительно, что в этот регион устремляются миллионы туристов со всего мира. Путешествующие с удовольствием прогуливаются вдоль гигантского Будды, посещают древний Ваньняньсы и Храм Wuyou, известный за 1000 архат (терракотовые статуэтки небожителей), древние гробницы, обязательно фотографируют Лунный мост Haoshang и его умиротворяюще безмятежное отражение в воде.

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Живописный Лунный мост стал новым впечатляющим объектом культовой горы Китая

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Живописный Лунный мост стал новым впечатляющим объектом культовой горы КитаяПодписаться на мой Instagram
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