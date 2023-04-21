Живописный Лунный мост стал новым впечатляющим объектом культовой горы Китая

Живописные склоны горы Эмэйшань в Южной Сычуани (Китай). | Фото: mymodernmet.com.

Буддийский «Храм десяти тысяч лет» и знаменитая статуя Бодхисаттвы Самантабхадра (Эмэйшань, Китай). | Фото: visitchina.ru/ liveinternet.ru.

Самая большая статуя Будды находится в районе священной горы Эмэйшань (Китай). | Фото: turistadimestiere.com/ colorfulchinatravel.com.

Живописный Лунный мост стал очередным ошеломляющим объектом культовой горы Эмэйшань (Китай). | Фото: youtube.com/ © Stuart Meadows

Лунный мост соединяет холмы и ведет к статуе Leshan Giant Buddha (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com/ mediastorehouse.com.

Мост не всегда может порадовать идеальным отражением, а вот красота архитектурных форм впечатляет (Эмэйшань, Китай). | Фото: askideas.com.

Мост Haoshang создан в лучших китайских традициях (Эмэйшань, Китай). | Фото: cavaliergalleries.com/ steemit.com.

Лунный мост Haoshang приведет к самой большой статуе Будды в мире (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ pxhere.com.

Статуя Будды – место паломничества буддистов и путешествующих (Эмэйшань, Китай). | Фото: worldme.ru/ barbadosband.com.

Размеры каменного Будды действительно впечатляют (Эмэйшань, Китай). | Фото: ArchitectureGuru/ 1000mest.ru.

Мост Haoshang приведет и к самому древнему буддийскому храму Ваньняньсы (Эмэйшань, Китай). | Фото: globustur.spb.ru/ chinahighlights.ru.

Гора Эмэйшань – священное место для буддистов и посещения туристов (Китай). | Фото: travelurway.ru/ kitai-hospital.ru.