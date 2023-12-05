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Самый татуированный доктор в мире: Девушка-хирург рассказала, каково это — «иметь цветную кожу»




Татуировками в современном мире никого не удивишь, и уж тем более в странах, которые славятся своим толерантным отношением ко всем, кто отличается от большинства. И тем не менее, по словам девушки-хирурга из Австралии, на самом деле всё обстоит несколько сложнее и не так оптимистично.

Сара Грей из Аделаиды, Австралия.

Сара Грей из Аделаиды, Австралия.


Сейчас Сара Грей (Sarah Gray) работает хирургом-ортопедом в больнице Аделаиде. Ей тридцать лет, она хороший специалист, ее коллеги считают ее душевной коллегой, у нее много друзей — по сути, Сара является обычной девушкой в начале своей карьеры. Но один факт сильно выделяет ее среди толпы — Сара с головы до ног покрыта татуировками.
Сара со своим коллегой. Instagram rosesarered_23.

Сара со своим коллегой. Instagram rosesarered_23.

 
Во время Австралия Тату Экспо 2018. Instagram rosesarered_23.

Во время Австралия Тату Экспо 2018. Instagram rosesarered_23.

 

«То, что моя кожа цветная, никоим образом не отражается на моих навыках и знаниях в медицинской сфере, — говорит Сара. — Я тяжело работала, чтобы заслужить хорошее отношение в профессиональной среде, и я уверена, что мои коллеги ценят меня за мой профессионализм, за мое трудолюбие, мое стремление к совершенствованию и позитивный настрой».
Сара работает хирургом в больнице.

Сара работает хирургом в больнице.

 
Девушка совмещает свою карьеру хирурга и модельный бизнес. Instagram rosesarered_23.

Девушка совмещает свою карьеру хирурга и модельный бизнес. Instagram rosesarered_23.

 

Свою первую татуировку Сара сделала в 16 лет, и тогда она совершенно не планировала покрывать свое тело полностью рисунками. Но сама мысль, что картинка на бумаге может навсегда остаться с ней, тем самым превратив ее кожу в произведение искусства, захватила девушку. Так что постепенно она стала добавлять новые и новые татуировки.
Татуированный доктор. Instagram rosesarered_23.

Татуированный доктор. Instagram rosesarered_23.

 
Тату-модель. Instagram rosesarered_23.

Тату-модель. Instagram rosesarered_23.

 

Пока Сара училась в медицинском университете, она старательно скрывала свои татуировки под одеждой. Увы, отношение к медицинской сфере к подобным явлениям достаточно, если можно так сказать, консервативно. Сейчас же, когда девушка уже нашла свою работу и проявила себя, как отличный специалист, ей не хочется больше прятаться.
Сара планирует полностью покрыть свое тело татуировками.

Сара планирует полностью покрыть свое тело татуировками.

 
Девушка считает, что татуировки нужно расценивать как произведение искусства.

Девушка считает, что татуировки нужно расценивать как произведение искусства.

 

И если коллеги ее поддерживают, то пациенты и обычные люди на улицах города все-таки относятся к ней с подозрительностью. «Иногда люди просто хватают тебя за руку с вопросами что это и зачем, что, вообще-то, определенно нарушает личные границы человека. Не надо так», — говорит Сара. «За все время среди коллег я только один раз столкнулась с откровенно несправедливым отношением ко мне из-за моего внешнего вида, и позже этот человек извинился за свое поведения, признав, что сделал поспешные выводы».
Девушка утверждает, что до сих пор сталкивается с дискриминацией из-за наличия на ее теле татуировок.

Девушка утверждает, что до сих пор сталкивается с дискриминацией из-за наличия на ее теле татуировок.

 

«Иногда люди просто хватают тебя за руку с вопросами что это и зачем, что, вообще-то, определенно нарушает личные границы человека. Не надо так».

 

Сара рассказала, как накануне своего дня рождения она хотела купить себе пару дорогих дизайнерских туфлей, и в трех бутиках подряд консультанты нарочно игнорировали ее. «Они обслуживали всех, а со мной даже не встречались взглядом. Я вежливо ждала, ждала, ждала, но потом сдавалась и уходила». Другой раз, рассказывает Сара, когда она с мужем (он также покрыт татуировками) хотела поужинать в дорогом ресторане, их даже не пустили за порог. «Менеджер сказал, что у их заведения политика „никаких видимых татуировок“. Это нас, мягко говоря, разочаровало».

«То, что моя кожа цветная, никоим образом не отражается на моих навыках и знаниях в медицинской сфере».

 

Сара рассказывает, что подобная политика — когда люди с татуировками, которые видны окружающим, не допускаются внутрь — встречается во многих фешенебельных заведениях. «Несколько ночных клубов также придерживаются этой политики, и хоть я редко когда выбираюсь в такие места, я все равно каждый раз очень расстраиваюсь. Нас считают „плохими людьми“ или частью какой-то криминальной банды только из-за того, что наша кожа цветная, а не белая».

«Я думаю о себе как о коллекционере искусства».

 

И все же Сара не сожалеет, что покрыла свое тело татуировками. «Я думаю о себе как о коллекционере искусства. Только мои произведения искусства не весят на стене — они всегда со мной». Помимо этого, именно благодаря своему увлечению тату Сара встретила своего будущего мужа — они поженились во время совместного путешествия в Америку. А в прошлом году девушка выиграла конкурс «Мисс тату Австралии и Новой Зеландии».
Сара со своим мужем. Instagram rosesarered_23.

Сара со своим мужем. Instagram rosesarered_23.

 

«Я горжусь тем, что я женщина, доктор, модель и жена. Очень много женщин по всему миру сталкиваются с несправедливым отношением к себе из-за своих татуировок. Обычно о нас думают, будто мы необразованные, без работы или работаем в секс-индустрии, или даже являемся членами криминальных группировок», — говорит Сара. «Да, у меня разноцветная кожа, и я хочу, чтобы факт наличия цветных татуировок никак не влиял на мнение людей о моем профессионализме, равно как о профессионализме других людей. Я хочу, чтобы мнение в обществе наконец-то поменялось».
Сара Грей из Аделаиды, Австралия.

Сара Грей из Аделаиды, Австралия.

 

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