Самый татуированный доктор в мире: Девушка-хирург рассказала, каково это — «иметь цветную кожу»

Татуировками в современном мире никого не удивишь, и уж тем более в странах, которые славятся своим толерантным отношением ко всем, кто отличается от большинства. И тем не менее, по словам девушки-хирурга из Австралии, на самом деле всё обстоит несколько сложнее и не так оптимистично.
Сара Грей из Аделаиды, Австралия.
Сейчас Сара Грей (Sarah Gray) работает хирургом-ортопедом в больнице Аделаиде. Ей тридцать лет, она хороший специалист, ее коллеги считают ее душевной коллегой, у нее много друзей — по сути, Сара является обычной девушкой в начале своей карьеры. Но один факт сильно выделяет ее среди толпы — Сара с головы до ног покрыта татуировками.
Сара со своим коллегой. Instagram rosesarered_23.
Во время Австралия Тату Экспо 2018. Instagram rosesarered_23.
«То, что моя кожа цветная, никоим образом не отражается на моих навыках и знаниях в медицинской сфере, — говорит Сара. — Я тяжело работала, чтобы заслужить хорошее отношение в профессиональной среде, и я уверена, что мои коллеги ценят меня за мой профессионализм, за мое трудолюбие, мое стремление к совершенствованию и позитивный настрой».
Сара работает хирургом в больнице.
Девушка совмещает свою карьеру хирурга и модельный бизнес. Instagram rosesarered_23.
Свою первую татуировку Сара сделала в 16 лет, и тогда она совершенно не планировала покрывать свое тело полностью рисунками. Но сама мысль, что картинка на бумаге может навсегда остаться с ней, тем самым превратив ее кожу в произведение искусства, захватила девушку. Так что постепенно она стала добавлять новые и новые татуировки.
Татуированный доктор. Instagram rosesarered_23.
Тату-модель. Instagram rosesarered_23.
Пока Сара училась в медицинском университете, она старательно скрывала свои татуировки под одеждой. Увы, отношение к медицинской сфере к подобным явлениям достаточно, если можно так сказать, консервативно. Сейчас же, когда девушка уже нашла свою работу и проявила себя, как отличный специалист, ей не хочется больше прятаться.
Сара планирует полностью покрыть свое тело татуировками.
Девушка считает, что татуировки нужно расценивать как произведение искусства.
И если коллеги ее поддерживают, то пациенты и обычные люди на улицах города все-таки относятся к ней с подозрительностью. «Иногда люди просто хватают тебя за руку с вопросами что это и зачем, что, вообще-то, определенно нарушает личные границы человека. Не надо так», — говорит Сара. «За все время среди коллег я только один раз столкнулась с откровенно несправедливым отношением ко мне из-за моего внешнего вида, и позже этот человек извинился за свое поведения, признав, что сделал поспешные выводы».
Девушка утверждает, что до сих пор сталкивается с дискриминацией из-за наличия на ее теле татуировок.
«Иногда люди просто хватают тебя за руку с вопросами что это и зачем, что, вообще-то, определенно нарушает личные границы человека. Не надо так».
Сара рассказала, как накануне своего дня рождения она хотела купить себе пару дорогих дизайнерских туфлей, и в трех бутиках подряд консультанты нарочно игнорировали ее. «Они обслуживали всех, а со мной даже не встречались взглядом. Я вежливо ждала, ждала, ждала, но потом сдавалась и уходила». Другой раз, рассказывает Сара, когда она с мужем (он также покрыт татуировками) хотела поужинать в дорогом ресторане, их даже не пустили за порог. «Менеджер сказал, что у их заведения политика „никаких видимых татуировок“. Это нас, мягко говоря, разочаровало».
«То, что моя кожа цветная, никоим образом не отражается на моих навыках и знаниях в медицинской сфере».
Сара рассказывает, что подобная политика — когда люди с татуировками, которые видны окружающим, не допускаются внутрь — встречается во многих фешенебельных заведениях. «Несколько ночных клубов также придерживаются этой политики, и хоть я редко когда выбираюсь в такие места, я все равно каждый раз очень расстраиваюсь. Нас считают „плохими людьми“ или частью какой-то криминальной банды только из-за того, что наша кожа цветная, а не белая».
«Я думаю о себе как о коллекционере искусства».
И все же Сара не сожалеет, что покрыла свое тело татуировками. «Я думаю о себе как о коллекционере искусства. Только мои произведения искусства не весят на стене — они всегда со мной». Помимо этого, именно благодаря своему увлечению тату Сара встретила своего будущего мужа — они поженились во время совместного путешествия в Америку. А в прошлом году девушка выиграла конкурс «Мисс тату Австралии и Новой Зеландии».
Сара со своим мужем. Instagram rosesarered_23.
«Я горжусь тем, что я женщина, доктор, модель и жена. Очень много женщин по всему миру сталкиваются с несправедливым отношением к себе из-за своих татуировок. Обычно о нас думают, будто мы необразованные, без работы или работаем в секс-индустрии, или даже являемся членами криминальных группировок», — говорит Сара. «Да, у меня разноцветная кожа, и я хочу, чтобы факт наличия цветных татуировок никак не влиял на мнение людей о моем профессионализме, равно как о профессионализме других людей. Я хочу, чтобы мнение в обществе наконец-то поменялось».
Сара Грей из Аделаиды, Австралия.
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