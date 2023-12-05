Самый татуированный доктор в мире: Девушка-хирург рассказала, каково это — «иметь цветную кожу»

Сара Грей из Аделаиды, Австралия.

Сара со своим коллегой. Instagram rosesarered_23.

Во время Австралия Тату Экспо 2018. Instagram rosesarered_23.

Сара работает хирургом в больнице.

Девушка совмещает свою карьеру хирурга и модельный бизнес. Instagram rosesarered_23.

Татуированный доктор. Instagram rosesarered_23.

Тату-модель. Instagram rosesarered_23.

Сара планирует полностью покрыть свое тело татуировками.

Девушка считает, что татуировки нужно расценивать как произведение искусства.

Девушка утверждает, что до сих пор сталкивается с дискриминацией из-за наличия на ее теле татуировок.

«Иногда люди просто хватают тебя за руку с вопросами что это и зачем, что, вообще-то, определенно нарушает личные границы человека. Не надо так».

«То, что моя кожа цветная, никоим образом не отражается на моих навыках и знаниях в медицинской сфере».

«Я думаю о себе как о коллекционере искусства».

Сара со своим мужем. Instagram rosesarered_23.

Сара Грей из Аделаиды, Австралия.