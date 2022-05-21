Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Эллиот Дэвис, известный путешественник, продолжает серию репортажей о таинственных буднях самого закрытого государства в мире — Северной Кореи.



«Во время моего визита в Северную Корею я был частью первой за всю историю авторитарного режима группы иностранцев, получившей доступ на все станции пхеньянского метрополитена.



Это может прозвучать довольно избито, но закрытое прежде для доступа иностранцев Пхеньянское метро — это одна из самых загадочных и потому очень манящих систем мира. Это словно своеобразный небольшой музей, большинство экспозиций которого было прежде скрыто от глаз чужаков и окутано различными теориями заговоров.



Отбросим сенсации в сторону, это история моей поездки через бьющееся сердце Пхеньяна, пхеньянское метро».











Пхеньянское метро, одно из глубочайших в мире, располагается на глубине более 100 метров, выполняя дополнительную функцию убежища на случай ядерной войны. Путь до платформы занимает больше 4 минут.







Мозаика, изображающая чествование Трудовой партии КНДР.







Станция «Ёнгван», вторая и последняя остановка для большинства туристических групп.







Это станция «Пухын», центр транспортных потоков линии Чхоллима. До 2010 года «Пухын» была одной из всего двух станций, куда вообще могли быть допущены иностранцы, даже те, у кого были специальные разрешения.

Вторая станция , «Ёнгван», — следующая на этой линии. Обе эти станции считаются наиболее роскошными, к тому же они открылись последними и поэтому выбраны своеобразной потемкинской деревней корейского пошиба.Портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира висят в каждом вагоне . Один из наиболее впечатляющих памятников в пхеньянском метро. Станция «Кванбок» погружена в мягкий полумрак, и освещает ее только подсветка этой статуи Ким Ир Сена в дальнем углу зала. Честно говоря , выглядит немного жутко.Магазин игрушек на станции «Хвангымболь». Нам, к сожалению, не разрешили зайти внутрь и сделать несколько фото.Один из многочисленных бронзовых барельефов на станции «Тхонъиль».Ким Чен Ир повсюду (удивительно, да?). Вход на станцию «Ёнгван».«Да здравствует славная Трудовая партия Кореи!» Поезда ходят каждые 5-7 минут, в час пик интервал сокращается до 2 минут.Мозаика «Да здравствует освобождение женщин!» на станции «Чону».Вход на станцию «Пухын». Надпись на стене гласит: «Да здравствует Ким Чен Ын, Солнце Сонгунской Кореи». Сонгун — государственная политика Северной Кореи, ставящая Корейскую народную армию приоритетом во всех государственных делах.Кассовый зал . Вагоны поездов аккуратно покрашены снаружи, а внутри вы не найдете ни единого рисунка или царапины. В Северной Корее за граффити и прочую порчу имущества предназначено очень суровое наказание.Прекрасная настенная роспись на станции «Хвангымболь».Спортивные достижения в корейском обществе тоже в большом почете. Вы можете смеяться, но между тем самый большой по вместительности стадион мира , Ныннадо имени Первого мая, рассчитанный на 150 000 зрителей, находится именно в Пхеньяне.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)