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Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Эллиот Дэвис, известный путешественник, продолжает серию репортажей о таинственных буднях самого закрытого государства в мире — Северной Кореи.

«Во время моего визита в Северную Корею я был частью первой за всю историю авторитарного режима группы иностранцев, получившей доступ на все станции пхеньянского метрополитена.

Это может прозвучать довольно избито, но закрытое прежде для доступа иностранцев Пхеньянское метро — это одна из самых загадочных и потому очень манящих систем мира. Это словно своеобразный небольшой музей, большинство экспозиций которого было прежде скрыто от глаз чужаков и окутано различными теориями заговоров.

Отбросим сенсации в сторону, это история моей поездки через бьющееся сердце Пхеньяна, пхеньянское метро».

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Пхеньянское метро, одно из глубочайших в мире, располагается на глубине более 100 метров, выполняя дополнительную функцию убежища на случай ядерной войны. Путь до платформы занимает больше 4 минут.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Мозаика, изображающая чествование Трудовой партии КНДР.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Станция «Ёнгван», вторая и последняя остановка для большинства туристических групп.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Это станция «Пухын», центр транспортных потоков линии Чхоллима. До 2010 года «Пухын» была одной из всего двух станций, куда вообще могли быть допущены иностранцы, даже те, у кого были специальные разрешения.

Вторая станция, «Ёнгван», — следующая на этой линии. Обе эти станции считаются наиболее роскошными, к тому же они открылись последними и поэтому выбраны своеобразной потемкинской деревней корейского пошиба.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира висят в каждом вагоне.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Один из наиболее впечатляющих памятников в пхеньянском метро. Станция «Кванбок» погружена в мягкий полумрак, и освещает ее только подсветка этой статуи Ким Ир Сена в дальнем углу зала. Честно говоря, выглядит немного жутко.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Магазин игрушек на станции «Хвангымболь». Нам, к сожалению, не разрешили зайти внутрь и сделать несколько фото.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Один из многочисленных бронзовых барельефов на станции «Тхонъиль».

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Ким Чен Ир повсюду (удивительно, да?).

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Вход на станцию «Ёнгван».

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

«Да здравствует славная Трудовая партия Кореи!» Поезда ходят каждые 5-7 минут, в час пик интервал сокращается до 2 минут.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Мозаика «Да здравствует освобождение женщин!» на станции «Чону».

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Вход на станцию «Пухын». Надпись на стене гласит: «Да здравствует Ким Чен Ын, Солнце Сонгунской Кореи». Сонгун — государственная политика Северной Кореи, ставящая Корейскую народную армию приоритетом во всех государственных делах.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Кассовый зал.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Вагоны поездов аккуратно покрашены снаружи, а внутри вы не найдете ни единого рисунка или царапины. В Северной Корее за граффити и прочую порчу имущества предназначено очень суровое наказание.

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Прекрасная настенная роспись на станции «Хвангымболь».

Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца

Спортивные достижения в корейском обществе тоже в большом почете. Вы можете смеяться, но между тем самый большой по вместительности стадион мира, Ныннадо имени Первого мая, рассчитанный на 150 000 зрителей, находится именно в Пхеньяне.

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