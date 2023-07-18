Вы даже не подозревали: 10 очень неприятных фактов об обычных продуктах
Многим известны разнообразные разоблачительные материалы о качестве продуктов. Они содержат неприятную информацию о недобросовестном отношении производителей к процессу обработки и упаковки продуктов. Всевозможные управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов стараются следить за всем. Вот только они же и придумали допустимый уровень наличия посторонних ингредиентов в продуктах питания, например, клеща в замороженной брокколи или жучков в фиговой пасте. Но ведь это отвратительно!
10. Замороженная спаржевая фасоль – яйца трещалки спаржевой
Замороженная спаржевая фасоль
Замороженная спаржевая фасоль не просто поможет испортить воздух в туалете, но и накормит вас яйцами насекомых-вредителей. Допустимая норма заражения не должна превышать 10%, когда в стручках обнаружено 6 и более яиц и/или кладок, другими словами на 100 стручков спаржи приходится 60 яиц жуков. Если 59, то ничего страшного. Приятного аппетита.
9. Яблочное повидло – червячки
Яблочное повидло – червячки
Если вы вернулись из супермаркета с баночкой яблочного повидла и собираетесь, намазав его на хлеб пообедать, вы должны знать, что при производстве этого продукта допускается содержание до 5 насекомых в 100 граммах. Если в среднем баночка имеет вес 250 грамм, то вас в ней ждут 12,5 приятелей.
8. Коктейльная вишня – личинки вишнёвой мухи
Коктейльная вишня – личинки вишнёвой мухи
Забыли вынести мусор в июле? Посмотрите, кто собрался у вас пообедать! Этих гостей называют личинками, то есть детками мух. Насколько неприятно узнать, что в 5 из 100 коктейльных вишен могут быть личинки? В следующий раз, когда будете заказывать коктейль, приносите вишни из собственного сада.
7. Корица – шерсть грызунов
Корица – шерсть грызунов
Допускается присутствие до 11 единиц волосков грызуна в 50 граммах корицы. Если столовая ложка корицы содержит 16 грамм, это значит, что мы съедаем от 3,5 волосков грызуна. Это не так и много, но если знать, кому эти волоски принадлежат, то становиться противно – лучше, чтобы их вообще не было!
6. Имбирь – экскременты млекопитающих
Имбирь – экскременты млекопитающих
Говоря об экзотических специях, допускается наличие до 3 миллиграмм экскрементов в 450 граммах продукта. В 450 граммах имбиря допускается присутствие до 3 мг сладкого, пахучего коровьего навоза. Конечно, это не значит, что производитель сознательно и систематично в каждую баночку имбиря добавляет его, но сам факт заставляет задуматься.
5. Макароны с сыром – фрагменты насекомых
Макароны с сыром – фрагменты насекомых
Насекомые обычно обладают маленькими размерами, а, значит, им не составит труда пробраться во время производства пищевого продукта прямо в него. Поэтому и в макаронах, и в сыре могут быть фрагменты насекомых, попавших туда во время производства. Допускается до 225 фрагментов в 225 граммах. А что, многие вообще предпочитают кушать муравьев в шоколадном соусе!
4. Фруктовый сок из абрикосов, груш и персиков – плесень
Фруктовый сок из абрикосов, груш и персиков – плесень
Если в соке содержание плесени достигает 12 и более процентов, то продукт считается испорченным. Математика – это хорошая штука, но присутствие и менее 12% плесени, означает, что продукт заражен, так как она проникает везде. Например, на поверхности нет бархатистой пленки из плесени, но она присутствует во всей банке, хотя ее не видно. Жарким летом фрукты быстро плесневеют и если из зараженных фруктов приготовили продукт, то и он считается зараженным, несмотря на процентное соотношение плесени к массе продукта.
3. Изюм – песок
Изюм – песок
Песок применяют для того, чтобы продукт не склеивался. С этой целью он присутствует во многих продуктах, например, в соли, специях и в сухих сливках, а также и в изюме.
2. Консервированные помидоры – яйца и личинки мух
Консервированные помидоры – яйца и личинки мух
По нормативным документам в 500 граммах помидоров допускается до 10 и более яиц мух или 5 и более яиц и 1одна личинка или 2 личинки. Мухи и их яйца и личинки являются самыми опасными преступниками, так как способны поселиться в любом продукте питания.
1. Пшеница – фекалии грызунов
Пшеница – фекалии грызунов
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