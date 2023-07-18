Вы даже не подозревали: 10 очень неприятных фактов об обычных продуктах

10. Замороженная спаржевая фасоль – яйца трещалки спаржевой

Замороженная спаржевая фасоль

9. Яблочное повидло – червячки

Яблочное повидло – червячки

8. Коктейльная вишня – личинки вишнёвой мухи

Коктейльная вишня – личинки вишнёвой мухи

7. Корица – шерсть грызунов

Корица – шерсть грызунов

6. Имбирь – экскременты млекопитающих

Имбирь – экскременты млекопитающих

5. Макароны с сыром – фрагменты насекомых

Макароны с сыром – фрагменты насекомых

4. Фруктовый сок из абрикосов, груш и персиков – плесень

Фруктовый сок из абрикосов, груш и персиков – плесень

3. Изюм – песок

Изюм – песок

2. Консервированные помидоры – яйца и личинки мух

Консервированные помидоры – яйца и личинки мух

1. Пшеница – фекалии грызунов

Пшеница – фекалии грызунов