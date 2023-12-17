5 способов приготовить спагетти так, чтобы захотелось добавки

Чтобы там не говорили, а Италия подарила миру не только вино, пиццу, тирамису, а и спагетти, которые пришлись по вкусу большинству. К тому же, как оказалось, рецептов приготовления данного блюда энное количество: от легендарной классики до вычурного сочетания продуктов, придающих макаронным изделиям оригинальный вкус.
1. Спагетти с запечённой тыквой и фетой
Спагетти с тыквой. \ Фото: rightfood.net.
Что может быть вкуснее, чем запечённая тыква, нежный сыр фета, сливочно-ореховый соус и, конечно же, спагетти? Только сочетание данных ингредиентов между собой в одном блюде, которое так и манит своим ароматом и аппетитным видом.
Ингредиенты:
• Спагетти - 300 г;
• Тыква - 150 г;
• Грецкие орехи - 1 стакан;
• Сливки - 300 мл;
• Сливочное масло - 75 г;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Сыр фета - 100 г;
• Оливковое масло - 1 ст. л;
• Соль, перец, прованские травы;
• Мята.
Немного Италии. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Тыкву очистить;
• Нарезать дольками или кубиками;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Посолить, поперчить и добавить травы;
• Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут;
• Спагетти отварить до состояния аль денте в слегка подсоленной воде;
• Орехи подсушить в духовке около пяти минут;
• После измельчить их в блендере в мелкую крошку;
• И обжарить на сковороде на сливочном масле примерно 3 минуты;
• Добавить к орехам сливки, соль, перец и мелко рубленный чеснок;
• Обжарить ещё примерно 3 минуты;
• Спагетти переложить в готовый соус и прогреть около минуты;
• Подавать с сыром фета, запечённой тыквой и листочками свежей мяты.
2. Спагетти с грибами в белом вине
Спагетти с грибами. \ Фото: gastronom.ru.
Это простое, но весьма «элегантное» блюдо отлично подойдёт для лёгкого романтического ужина при свечах. Нежный вкус с едва уловимыми пряными нотками как нельзя кстати подчеркнёт и раскроет все вкусовые качества продуктов, идеально оттеняя и подчёркивая каждый из них.
Ингредиенты:
• Спагетти - 150 г;
• Белые грибы - 250 г;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Белое вино - 200 мл;
• Мука - 1 ст. л;
• Лимонный сок по вкусу;
• Сыр пармезан - 200 г;
• Оливковое масло;
• Петрушка;
• Соль, перец по вкусу.
Идеальное блюдо для романтического ужина. \ Фото: milaclub.com.
Способ приготовления:
• Грибы нарезать;
• Обжарить со всех сторон в небольшом количестве оливкового масла;
• К слегка обжаренным грибам добавить измельчённый чеснок;
• Обжарить всё вместе ещё 1-2 минуты;
• Залить грибы белым вином;
• Посолить, поперчить;
• Добавить муку;
• Выдавить 1/2 часть лимона;
• Хорошо перемешать, чтобы мука не взялась комочками;
• Варить несколько минут до загустения;
• После добавить измельчённую петрушку;
• Спагетти отварить до состояния аль денте;
• Сцедить воду и переложить готовые спагетти в сковороду с грибами;
• Аккуратно перемешать;
• Подавать с тёртым пармезаном.
3. Спагетти с креветками и болгарским перцем
Спагетти с креветками. \ Фото: blog.metro.ua.
Пожалуй, это одно из немногих блюд, которое может похвастаться своей простой и одновременно оригинальностью. Сладковатое мясо креветок в сочетании с болгарским перцем – истинное удовольствие для гурманов и экзотика для тех, кто жаждет разнообразия.
Ингредиенты:
• Спагетти - 150 г;
• Креветки очищенные - 150-20 г;
• Болгарский перец - 1 шт;
• 1/2 репчатого лука;
• Болгарский перец - 1 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Базилик, соль, перец по вкусу;
• Оливковое масло.
Для гурманов и любителей экзотики. \ Фото: from-italy.ru.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок обжарить на разогретой сковороде с оливковым маслом (примерно 3-5 минут);
• Болгарский перец порезать равномерными кубиками;
• Отправить к луку с чесноком;
• Тушить примерно 5-7 минут;
• Креветки отварить и добавить к овощам;
• Обжарить 1-2 минуты;
• Добавить базилик, соль, перец;
• Аккуратно перемешать и снять с огня;
• Спагетти отварить, следуя инструкции на упаковке;
• Готовые спагетти выложить на тарелку;
• Полить сверху соусом из креветок и болгарского перца.
4. Спагетти с тефтелями
Спагетти с тефтелями. \ Фото: blog.metro.ua.
Спагетти с мясными тефтельками – простое и невероятно вкусное блюдо, которое придётся по вкусу не только взрослым, а и детям.
Ингредиенты:
• Спагетти - 200 г;
• Мясной фарш - 500 г;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Чеснок - 4-5 зубчиков;
• Сладкий перец - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 1 шт;
• Оливковое масло - 2 ст. л;
• Томатный соус;
• Соль, перец и орегано по вкусу.
Просто и со вкусом. \ Фото: anews.com.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок измельчить;
• Добавить в фарш;
• Посолить и поперчить;
• Хорошо перемешать;
• Из фарша слепить небольшие шарики размером с грецкий орех;
• Мясные шарики переложить в смазанную оливковым маслом форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Для соуса:
• Лук и чеснок измельчить;
• Обжарить на оливковом масле;
• Помидоры и перец мелко нарезать;
• Добавить к луку и чесноку;
• Посолить, поперчить;
• Добавить томатный соус;
• Тушить овощи примерно 5 минут.
Для спагетти:
• Спагетти отварить до состояния аль денте;
• Слить воду и добавить спагетти к овощам на сковороду;
• Легко перемешать;
• Готовые спагетти с соусом выложить на тарелку;
• Сверху украсить тефтелями.
5. Спагетти с курицей и овощами под сливочным соусом
Спагетти с курицей. \ Фото: kulray.ru.
А вот это блюдо смело можно назвать универсальным. Оно отлично подойдёт как для завтрака, так и для обеда с ужином. Сытное, но при этом не тяжёлое, оно сполна насытит организм всем необходим, зарядив энергией на целый день.
Ингредиенты:
• Спагетти - 200 г;
• Куриное филе - 200 г;
• Небольшая морковь - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Репчатый лук - 1/2 шт;
• Болгарский перец - 1 шт;
• Брокколи - 80 г;
• Сливки - 80 мл;
• Оливковое масло;
• Специи, соль и перец по вкусу.
Спагетти с курицей и брокколи. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть;
• Обсушить;
• Нарезать равномерными кусочками;
• Обжарить на оливковом масле;
• Лук и морковь измельчить;
• Помидоры нарезать мелким кубиком;
• Брокколи разобрать на соцветия (при необходимости порезать);
• Отправить овощи к обжаренному мясу и тушить ещё около 5 минут;
• Посолить, поперчить, добавить любимые специи;
• Залить овощи с курицей сливками;
• Тушить 3-4 минуты;
• Спагетти отварить до состояния аль денте;
• Слить воду;
• Переложить в сковороду с овощами и курицей;
• Аккуратно перемешать;
• Подавать к столу (при желании украсив зеленью).
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