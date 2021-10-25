Как правильно посадить тюльпаны в грунт

Обычно сразу после цветения тюльпанов срезают засохшие и пожелтевшие листья, а в начале июля выкапывают луковицы. Затем их сушат под навесом и снова высаживают на клумбу в августе-сентябре.

Вот только когда тюльпанов на участке много и они разных сортов, такая задача может стать довольно утомительной. Рассказываем, как посадить тюльпаны в грунт, чтобы упростить работу и при этом добиться на следующий год дружного цветения.







КАК ПОСАДИТЬ ТЮЛЬПАНЫ В ГРУНТ

По традиции на освободившееся от тюльпанов место садоводы высаживают цветы-однолетники. А так как многие сорта цветут до самых морозов, то и осенняя посадка тюльпанов часто затягивается.При этом приходится выделять для луковиц обширное место в теплом сарае или на веранде. Мы же считаем, что всё время переносить луковицы с места на место не стоит. Тем более, что случайно оставленные в земле луковицы прекрасно цветут на следующий год.Итак, когда тюльпаны отцвели, вооружись лопатой, двумя ведрами, комплексным удобрением, яичной скорлупой и иголками можжевельника, запах которых отпугивает вредителей.Для удобства работы не помешает и складной стульчик. Устройся на нём поудобнее, чтобы выкапывать тюльпаны. В одно ведро складывай листья и засохшие побеги (их можно отправить в компостную яму).В другое — выкопанную землю. Хорошенько перемешай ее, разбей комки.На дно лунки положи немного удобрения, скорлупы и иголок можжевельника. Осмотри выкопанные луковицы. Поврежденные и больные луковицы удали, а здоровые посади обратно и засыпь грунтом из второго ведра.Однолетники можно посадить поверх тюльпанов. Проверено: мешать друг другу они никак не будут. При этом сокращается необходимое на пересадку время, не нужно носиться с луковицами и запоминать, где какой сорт был посажен.Еще больше сил и времени экономится, если посадить тюльпаны в контейнерах и корзинках. На это есть ряд причин. Во-первых, растущие в емкостях тюльпаны намного проще выкопать из земли, не повредив луковички лопатой. Во-вторых, такой способ посадки помогает уберечь растения от грызунов. В-третьих, если на твоем участке плохая почва, то применение контейнеров позволит упростить ее улучшение.Луковички тюльпанов должны успеть укорениться до морозов, чтобы цветы не погибли. Если погода сухая, через 14 дней после высадки луковиц в грунт их следует еще раз хорошо полить. При отрицательной температуре тюльпаны лучше укрыть мульчей. Тогда растения смогут хорошо перезимовать.