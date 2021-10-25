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Как правильно посадить тюльпаны в грунт

Обычно сразу после цветения тюльпанов срезают засохшие и пожелтевшие листья, а в начале июля выкапывают луковицы. Затем их сушат под навесом и снова высаживают на клумбу в августе-сентябре.
Вот только когда тюльпанов на участке много и они разных сортов, такая задача может стать довольно утомительной. Рассказываем, как посадить тюльпаны в грунт, чтобы упростить работу и при этом добиться на следующий год дружного цветения.

Как правильно посадить тюльпаны в грунт

КАК ПОСАДИТЬ ТЮЛЬПАНЫ В ГРУНТ


По традиции на освободившееся от тюльпанов место садоводы высаживают цветы-однолетники. А так как многие сорта цветут до самых морозов, то и осенняя посадка тюльпанов часто затягивается.

Как правильно посадить тюльпаны в грунт

При этом приходится выделять для луковиц обширное место в теплом сарае или на веранде. Мы же считаем, что всё время переносить луковицы с места на место не стоит. Тем более, что случайно оставленные в земле луковицы прекрасно цветут на следующий год.

Как правильно посадить тюльпаны в грунт

Итак, когда тюльпаны отцвели, вооружись лопатой, двумя ведрами, комплексным удобрением, яичной скорлупой и иголками можжевельника, запах которых отпугивает вредителей.

Как правильно посадить тюльпаны в грунт
Для удобства работы не помешает и складной стульчик. Устройся на нём поудобнее, чтобы выкапывать тюльпаны. В одно ведро складывай листья и засохшие побеги (их можно отправить в компостную яму).
В другое — выкопанную землю. Хорошенько перемешай ее, разбей комки.
На дно лунки положи немного удобрения, скорлупы и иголок можжевельника. Осмотри выкопанные луковицы. Поврежденные и больные луковицы удали, а здоровые посади обратно и засыпь грунтом из второго ведра.

Как правильно посадить тюльпаны в грунт

Однолетники можно посадить поверх тюльпанов. Проверено: мешать друг другу они никак не будут. При этом сокращается необходимое на пересадку время, не нужно носиться с луковицами и запоминать, где какой сорт был посажен.

Как правильно посадить тюльпаны в грунт

Еще больше сил и времени экономится, если посадить тюльпаны в контейнерах и корзинках. На это есть ряд причин. Во-первых, растущие в емкостях тюльпаны намного проще выкопать из земли, не повредив луковички лопатой. Во-вторых, такой способ посадки помогает уберечь растения от грызунов. В-третьих, если на твоем участке плохая почва, то применение контейнеров позволит упростить ее улучшение.

Как правильно посадить тюльпаны в грунт

Луковички тюльпанов должны успеть укорениться до морозов, чтобы цветы не погибли. Если погода сухая, через 14 дней после высадки луковиц в грунт их следует еще раз хорошо полить. При отрицательной температуре тюльпаны лучше укрыть мульчей. Тогда растения смогут хорошо перезимовать.
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