Как в Турции готовят творог из 2-х ингредиентов и в короткий срок

Прокисшее молоко необходимо поставить на небольшой огонь / Фото: joinfo.ua

В молоко добавляют сок лимона / Фото: smachno.ua







После того, как молоко закипит, кастрюлю отставляют и дают остыть / Фото: fb.ru

Осевший на дно творог процеживается и оставляется в марле / Фото: w2w.com.ua

Получается очень нежный домашний творог с приятной кислинкой / Фото: ioco.pl