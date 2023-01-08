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Как в Турции готовят творог из 2-х ингредиентов и в короткий срок


Как в Турции готовят творог из 2-х ингредиентов и в короткий срок

Творог делают в разных странах мира, в том числе и в Турции. При этом хозяйки используют разные рецепты и техники приготовления этого удивительного, вкусного и полезного кисломолочного продукта. Турецкий домашний творог отличается особой нежностью и приятной кислинкой, для его приготовления берут всего два ингредиента.

Прокисшее молоко необходимо поставить на небольшой огонь / Фото: joinfo.ua

Прокисшее молоко необходимо поставить на небольшой огонь / Фото: joinfo.ua

 

Согласно рецепту, понадобится два литра прокисшего молока и один лимон среднего размера. Кислое молоко переливается в кастрюлю и ставится на небольшой огонь. Из лимона выжимают сок и убирают косточки, если они в него попали.
В молоко добавляют сок лимона / Фото: smachno.ua

В молоко добавляют сок лимона / Фото: smachno.ua

 

В кастрюлю с прокисшим молоком, которая стоит на плите, на огне, добавляется лимонный сок. Важно нагревать эту смесь очень медленно, тогда творог будет нежным и мягким.




После того, как молоко закипит, кастрюлю отставляют и дают остыть / Фото: fb.ru

После того, как молоко закипит, кастрюлю отставляют и дают остыть / Фото: fb.ru

 

Как только молоко закипит, кастрюлю с ним следует убрать с плиты и оставить, чтобы содержимое остыло. Во время остывания творог собирается в комочки, а сыворотка отделяется. Ее тоже можно применить в кулинарии, например, для приготовления теста на блинчики, оладьи, пирожки.
Осевший на дно творог процеживается и оставляется в марле / Фото: w2w.com.ua

Осевший на дно творог процеживается и оставляется в марле / Фото: w2w.com.ua

 

После того, как творог окажется на дне, его нужно процедить. Сделать это несложно – понадобится дуршлаг и марля (вместо дуршлага подойдет ситечко). Марлей укрывается дно и туда сцеживается содержимое кастрюли. Творог останется в марле.
Получается очень нежный домашний творог с приятной кислинкой / Фото: ioco.pl

Получается очень нежный домашний творог с приятной кислинкой / Фото: ioco.pl

 

Вкуснейший творог с приятной кислинкой готов. Для тех, кто любит этот продукт более сухим, его достаточно подвесить в той же марле на некоторое время, чтобы сыворотка вся сбежала.

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Как в Турции готовят творог из 2-х ингредиентов и в короткий срок

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Как в Турции готовят творог из 2-х ингредиентов и в короткий срокПодписаться на мой Instagram
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