Интимный пирсинг,монобровь,чёрные зубы и другие модные тенденции прошлого, которые сегодня вернулись

1. Эротический пирсинг в Викторианскую эпоху

Принц Альберт - законодатель интимного пирсинга.

2. Греки ценили монобровь

Законодатели моды на монобровь.

Современные последователи странной моды.

3. Нарисованные вены в XVII веке были обязательными

В XVII веке - без вен никуда.

4. Японские женщины любили чёрные зубы

Символ красоты и брачных обязательств.

Чернение зубов.

5. Мужские икры в Средневековье были сравнимы в сексуальности с прессом

Генрих VIII.

6. Накладки на лицо были супермодными

Накладки на лицо.

7. Короткие зубы – тренд эпохи Возрождения

Короткие зубы.

8. Невероятно маленькие ноги были популярны в Китае

Невероятно маленькие ноги.

9. Модификация черепа считалась сексуальной среди древних майяhttp://navote.ru/?p=23463

Что тут скажешь, у каждого свои понятия о красоте.