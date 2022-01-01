Как они делаются: 18 закадровых фотографий, раскрывающих хитрости получения идеальных снимков

Закадровые секреты потрясающих фотографий.
Мастера фотографии те еще чудаки. Вот и сегодня речь пойдет о том, как делаются настоящие, самые лучшие фотографии, за авторством которых стоят настоящие гуру, мастера, наставники фото. Это настоящее мастерство, и узнать такие секреты, выпадает далеко не каждому счастливчику. А потому смотрим и запоминаем!
1. «Я, конечно, слышал об искусственном дожде, но не знал, что это делается именно так...»
«Интенсивней плюй!»
2. Как говориться, не так страшен черт, как его малюют...
Та самая скала в Бразилии.
3. Оказывается, за красивыми пейзажами совсем не обязательно куда-то ехать
У обочины под забором.
4. А в рекламе Audi, настоящей машины-то и не было...
Маааленький автомобиль.
5. За кадром все не так эстетично...
Странная поза.
6. «Ассистент, дым в студию!»
Спецэффекты.
7. Уж не дуршлаг ли это?
Игры света и тени.
8. Грамотная цветокоррекция и нестандартный подход творят чудеса
Креативные идеи.
9. Люди не летают, но с помощью фотошопа...
Никакой магии.
10. «А луна-то фальшивая...»
Сплошной обман.
11. За кулисами шикарной фотографии
Съемочный процесс.
12. Ни часов, ни студии, только фотошоп
До и после фотошопа.
13. «Эх, так значит никакого Парижа и не было!»
На фоне Эйфелевой башни.
14. Что-то лошадь не в восторге!
Уловки фотографов.
15. «Модель уложил, листвой присыпал и готово!»
Необычный ракурс.
16. Вот, что значит нестандартное виденье ситуации
Гениально.
17. Так создается волшебство
Эффектный кадр.
18. Все гораздо проще, чем кажется
Ассистент-невидимка.
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