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Как они делаются: 18 закадровых фотографий, раскрывающих хитрости получения идеальных снимков


Закадровые секреты потрясающих фотографий.

Закадровые секреты потрясающих фотографий.

Мастера фотографии те еще чудаки. Вот и сегодня речь пойдет о том, как делаются настоящие, самые лучшие фотографии, за авторством которых стоят настоящие гуру, мастера, наставники фото. Это настоящее мастерство, и узнать такие секреты, выпадает далеко не каждому счастливчику. А потому смотрим и запоминаем!

1. «Я, конечно, слышал об искусственном дожде, но не знал, что это делается именно так...»


Как они делаются: 18 закадровых фотографий, раскрывающих хитрости получения идеальных снимков

«Интенсивней плюй!»

 

2. Как говориться, не так страшен черт, как его малюют...


Та самая скала в Бразилии.

Та самая скала в Бразилии.

 

3. Оказывается, за красивыми пейзажами совсем не обязательно куда-то ехать


У обочины под забором.

У обочины под забором.

 

4. А в рекламе Audi, настоящей машины-то и не было...


Маааленький автомобиль.

Маааленький автомобиль.

 

5. За кадром все не так эстетично...


Странная поза.

Странная поза.

 

6. «Ассистент, дым в студию!»


Спецэффекты.

Спецэффекты.

 

7. Уж не дуршлаг ли это?


Игры света и тени.

Игры света и тени.

 

8. Грамотная цветокоррекция и нестандартный подход творят чудеса


Креативные идеи.

Креативные идеи.

 

9. Люди не летают, но с помощью фотошопа...


Никакой магии.

Никакой магии.

 

10. «А луна-то фальшивая...»


Сплошной обман.

Сплошной обман.

 

11. За кулисами шикарной фотографии


Съемочный процесс.

Съемочный процесс.

 

12. Ни часов, ни студии, только фотошоп


До и после фотошопа.

До и после фотошопа.

 

13. «Эх, так значит никакого Парижа и не было!
»


На фоне Эйфелевой башни.

На фоне Эйфелевой башни.

 

14. Что-то лошадь не в восторге!


Уловки фотографов.

Уловки фотографов.

 

15. «Модель уложил, листвой присыпал и готово!»


Необычный ракурс.

Необычный ракурс.

 

16. Вот, что значит нестандартное виденье ситуации


Гениально.

Гениально.

 

17. Так создается волшебство


Эффектный кадр.

Эффектный кадр.

 

18. Все гораздо проще, чем кажется


Ассистент-невидимка.

Ассистент-невидимка.

 

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Как они делаются: 18 закадровых фотографий, раскрывающих хитрости получения идеальных снимков

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Как они делаются: 18 закадровых фотографий, раскрывающих хитрости получения идеальных снимковПодписаться на мой Instagram
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