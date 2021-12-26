Кредиты столетия назад: Кто мог не возвращать долги, и как монастыри стали предтечей банков
Брать в долг у состоятельных заемщиков люди стали еще до нашей эры, когда только появились товарно-денежные отношения. Кредиторы рисковали деньгами и жизнью, давая ссуды могущественным монархам, а простолюдины до уплаты долга находились под угрозой долговой тюрьмы или рабства. Какую роль в банковском деле сыграла церковь и монастыри, и под какие проценты выдавались займы - в нашем материале.
От менял к банкирам
История ростовщичества уходит корнями вглубь веков. Кредитование существовало задолго до появления монет как таковых – происходил натуральный обмен, использовались золото и серебро. Ростовщики обслуживали египетских фараонов, прекрасно себя чувствовали в греческих полисах, вели дела с финикийскими и сирийскими купцами. После развала Римской империи ее кредитно-денежная система досталась в наследство Византии и бывшим «варварским» провинциям как неотъемлемая часть высокой римской культуры.
Впрочем, стоит отметить, что еще с древности (да и практически во все времена) занятие ростовщичеством подвергалось осуждению и было непопулярно. Религиозные деятели и власть называли их ремесло греховным и недопустимым. Менял и ростовщиков терпели, но продолжали пользоваться их услугами. Попытки запретить предоставление денег под процент предпринимались неоднократно (например, арабами в исламе), но ощутимых результатов не давали – кредитование продолжало существовать.
Средневековый банк./Фото: timofeeva-bankrotstvo.ru
Необходимость размена монеты, ее адекватной оценки сделало профессию менял особо востребованной. Поскольку помимо размена менялы занимались еще и операциями по переводу денег, то постепенно они стали превращаться в банкиров. Этому немало способствовала эпоха крестовых походов, принесшая с собой необходимость перевода крупных денежных сумм для финансирования армий.
Кто и как считал деньги в средневековой Европе
Тех, кто пользовался услугами ростовщиков, можно разделить на две главные категории: это крестьяне (а также ремесленники), и феодальная знать. Первым кредит был необходим прежде всего для уплаты налогов и ренты. Крестьяне были вынуждены отрабатывать свой долг (причем их нещадно эксплуатировали), ремесленникам же приходилось не только продавать свою продукцию по заниженным ценам, но иногда закладывать сами средства производства. В роли ростовщиков также выступали зажиточные крестьяне, выдававшие своим малоимущим собратьям ссуды не только деньгами, но и «натурой».
Рабочее место менялы./Фото: i0.wp.com
Дворяне, в том числе короли и императоры, предпочитали занимать деньги на покупку предметов роскоши или содержание войска. Но если мелкое рыцарство часто разорялось, теряя свои средства и владения, переходящие в руки ростовщиков, то крупные феодалы могли безнаказанно не платить по счетам. Например, Эдуард III, заняв у флорентийских банкиров Барди и Перуцци крупную сумму золотом (королю требовались средства на войну с Францией), попросту отказался возвращать долг, что спровоцировало финансовый кризис.
В XII – XIII веках в роли ростовщиков часто выступали евреи. Их облагали высокими поборами, что приносило хороший доход городам, где они работали. За право иметь у себя ростовщиков-евреев даже соревновались, это рассматривалось как привилегия. Поначалу брать кредиты у них было выгоднее, чем у местных банкиров (как, например, в Священной Римской империи). С другой стороны, еврейские менялы и купцы часто становились жертвами религиозной нетерпимости к иноверцам, умело подогреваемой церковью. Власть и духовенство такие гонения поощряли.
Еврей-ростовщик./Фото: 3.bp.blogspot.com
Расцвет Венеции и Генуи, Флоренции и Сиены в немалой степени был основан на банковском деле. Само слово «банк» происходит от banca – так назывался стол, на который средневековые итальянские менялы раскладывали свои монеты. Особенно много банковских контор появилось в Ломбардии, само слово «ломбардец» стало синонимом ростовщика. Благодаря данному папой римским разрешению собирать церковную десятину банкиры из этих городов стали обладателями весьма внушительных капиталов.
Банкиры за работой./Фото: blog.dolzhokapp.com
Главным их конкурентом на финансовом поприще выступала католическая церковь, ссужавшая деньгами не только королей, но и простых крестьян. Она не взимала проценты за свои услуги, но брала залог – как правило, землю, и всячески старалась монополизировать кредитную деятельность, борясь с конкурентами путем религиозных запретов и публичного порицания. Неплательщикам грозило отлучение от церкви. С другой стороны, орден тамплиеров получил официальное разрешение заниматься финансовыми операциями. Поначалу рыцари сами занимали деньги у ростовщиков-евреев, но впоследствии папа освободил их от необходимости возвращать эти долги.
Тамплиеры были более конкурентоспособны: они выдавали кредиты под 10% годовых (по сравнению с 40% у еврейских ростовщиков). Орден не только выдавал кредиты, но и брал на хранение имущество, занимался обменом и переводом средств, депозитными операциями. Став настоящим «государством в государстве», храмовники нажили себе немало врагов. В начале XIV века французский король Филипп IV Красивый при поддержке папы римского объявил тамплиеров вне закона. Орден был распущен, а его имущество конфисковано.
Ростовщичество на Руси
В средневековой Руси финансовыми центрами выступали прежде всего монастыри. Хотя ростовщичество официально осуждалось (причем не столько сам факт ссуды, сколько взимание процентов), духовенство нередко занималось подобной деятельностью. Ссуды производились не только деньгами, но натуральными продуктами – пшеницей, рожью овсом и т.п. Проценты также нередко платили в натуральном эквиваленте.
Обычно ссуда предоставлялась на срок до одного года, а ее возвращение приурочивалось к религиозному празднику. Оформлялись займы с помощью специального документа – так называемой кабалы. Клиентура монастырей включала не только крестьян, но также помещиков и дворян. После XVII века ситуация понемногу меняется, и главными кредиторами вместо духовенства становятся купцы и зажиточные горожане. В XIX веке стали распространенным явлением денежные ссуды под залог ценных вещей (вспомнить хотя бы старуху-процентщицу из «Преступления и наказания»). К началу XX века на сцену выйдут уже кредитные товарищества и крупные банки.
«Купец» Б. М. Кустодиева
Отдельно стоит сказать несколько слов о том, как взимались долги. Если в средневековой Руси деньги в буквальном смысле выколачивались – для этого служил т. н. правеж, представлявший собой весьма неприятную для должника процедуру, то впоследствии его сменила долговая тюрьма, просуществовавшая вплоть до 1917 года. Также применялась конфискация имущества.
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