«Визуальный мост» между старинной церковью и офисным помещением в историческом квартале Лондона

Современная пристройка The Scoop стала «Визуальным мостом» между старинной церковью и офисным помещением в историческом боро Лондона (Саутуарк). | Фото: ec1agroup.com.

Реконструкция затронула промышленный район Лондона, являющийся больше пешеходной зоной (The Scoop, Саутуарк). | Фото: architectsjournal.co.uk.

Реконструкция четырехэтажного здания XIX века привела к расширению офисного пространства компании ThomsonHillsBalfour Limited. | Фото: thisiscolossal.com.

С помощью цифрового 3D-моделирования удалось определить каким должен быть фасад пристройки The Scoop. | Фото: corstorphine-wright.com.

Углубление в фасаде нового здания позволило открыть обзор на храм Church of Most Precious Blood (The Scoop, Лондон).

Конструкция структурированного фасада пристройки была изготовлена из нержавеющей стали.

Изготовленный с помощью инновационных технологий белый кирпич, укладывался в стальные ячейки.

Реконструкция и расширение существующего офисного здания обошлись в 3,3 млн долларов (The Scoop, Лондон). | Фото: corstorphine-wright.com.

Обновленные офисные помещения могут похвастаться открытыми пространствами и обилием естественного света (The Scoop, Лондон).

На крыше пристройке организована лаундж-зона с небольшим садом и фантастическим видами на Лондон (The Scoop). | Фото: architectsjournal.co.uk.

Обновление старых кварталов стало настоящей проблемой для старинных городов . Находясь в центральной части, многие исторические шедевры претерпевают изменения, порой и вовсе неожиданные, но они неизбежны, ведь старые здания теряют не только привлекательный внешний вид. Взять, к примеру, Саутуарк , исторический район в южной части Лондона, где рядом с римско-католической церковью появился новый офис.Специалисты британской архитектурной фирмы Corstorphine & Wright сделали все, чтобы «визуальный мост», которым стало обновленное четырехэтажное здание, ярко выделялось на фоне исторической застройки, но не противостояло ей, а как раз наоборот – подчеркивало его великолепие.Реновация старых районов, включая промышленные кварталы, давно затронула Лондон, который стараются преобразить, не нарушая общую атмосферу одного из старейших городов Европы. Преобразования затронули юг исторической части столицы Великобритании – боро (административный центр) Саутуарк, где до недавнего времени преобладали промышленные, складские, коммерческие помещения и церковные сооружения, возведенные в разные периоды истории (сохранились преимущественно строения XIX века).Расположенный примерно в 500 метрах от реки Темзы с центром на Юнион-стрит, Саутуарк является лакомым кусочком для современных девелоперов, которые стараются вдохнуть новую жизнь в старые кварталы, восстанавливая здания. Иногда этот процесс проходит незаметно, сохранив исторический облик и структуру здания, но случаются и более яркие преобразования.Как это произошло с четырехэтажным зданием, за реконструкцию которого взялись специалисты британской архитектурной фирмы Corstorphine & Wright. Точнее сказать, креативной командой совместно с владельцем здания был разработан проект, предусматривающий как восстановительные работы, так и инновационное расширение. Новый архитектурный объект должен был стать своеобразным мостом между увеличенным офисным зданием и римско-католической церковью, расположенной неподалеку. Эффектная пристройка с говорящим названием The Scoop («Совок»), демонстрирует современный взгляд на историческое здание в «Заповеднике Юнион-стрит», но при всей модернизации и яркости, она призвана признавать архитектурное наследие Лондона. В особенности это касается соседнего храма Church of Most Precious Blood, построенного в 1892 году Фредериком Уолтерсом и внесенного в Список памятников архитектуры II степени.— рассказывает Дэвид Кроствейт, руководитель компании Corstorphine & Wright. –Как признаются разработчики, они вдохновлялись круглым окном церковного здания, продолжая эту тему в примыкающей пристройке из белого глазурованного кирпича, которая имеет неожиданную вогнутую плоскость фасада. По сведениям авторов Novate.ru, форма и очертания The Scoop были разработаны после масштабных исследований структуры старинных зданий с использованием цифровых 3D-моделей. Было создано немало удивительных визуализаций, пока разработчики, заказчик (владелец здания компания ThomsonHillsBalfour Limited (THB) и представители из муниципалитета не сошлись на образе, который уже могут увидеть лондонцы и гости столицы, добравшиеся на южную его часть.Создание конической формы углубления в фасад пристроенной структуры The Scoop, потребовало не только проектирования с использованием компьютерных технологий. Каждый кирпич был смоделирован в соответствии с требуемой формой с помощью специального оборудования, основанного на принципах параметрического проектирования . При этом каждая единица была изготовлена в зависимости от месторасположения, что требовало еще и корректировку слоя белой глазури, которой покрыты все облицовочные кирпичи.Основой же конической конструкции здания стала нержавеющая сталь, между пролетами которой мастера вручную укладывали пронумерованный кирпич, чтобы получить тот самый эффект полукруглой пустоты, врезанной в южный фасад. Фактурное ступенчатое углубление и создает тот самый «визуальный мост», соединяющий два кардинально разных строения. Кстати сказать, эффектное углубление фасадной стены было сделано не только ради того, чтобы выделиться. Такое решение продиктовано желанием не перетянуть внимание на интегрированный архитектурный объект, а открыть вид на церковь, которую можно было бы не заметить, проходя вдоль западного фасада, преобразованного четырехэтажного офисного здания.Стоит отметить, что компания -заказчик получила не только обновленный офис, пристройка расширила рабочие пространства, позволила создать сад на крыше с панорамным видом на одни из самых знаковых достопримечательностей Лондона, сохранившиеся или построенные совсем недавно в этой его части. Помимо внешней эстетики и увеличения возможностей, офисные площади маркетингового агентства в сфере путешествий и туризма могут похвастаться тем, что после сдачи в эксплуатацию обновленного и расширенного здания, их помещения получили категорию «А» в рейтинге BREEAM – «Отлично». А это, совсем немаловажно в современных реалиях организации рабочих мест, нацеленных на создание максимально благоприятного микроклимата, напрямую влияющего как на производительность, так на и раскрытие творческого потенциала работающих.