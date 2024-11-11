«Визуальный мост» между старинной церковью и офисным помещением в историческом квартале Лондона

Современная пристройка The Scoop стала «Визуальным мостом» между старинной церковью и офисным помещением в историческом боро Лондона (Саутуарк). | Фото: ec1agroup.com.

Реконструкция затронула промышленный район Лондона, являющийся больше пешеходной зоной (The Scoop, Саутуарк). | Фото: architectsjournal.co.uk.

Реконструкция четырехэтажного здания XIX века привела к расширению офисного пространства компании ThomsonHillsBalfour Limited. | Фото: thisiscolossal.com.

С помощью цифрового 3D-моделирования удалось определить каким должен быть фасад пристройки The Scoop. | Фото: corstorphine-wright.com.

Углубление в фасаде нового здания позволило открыть обзор на храм Church of Most Precious Blood (The Scoop, Лондон).

Конструкция структурированного фасада пристройки была изготовлена из нержавеющей стали.

Изготовленный с помощью инновационных технологий белый кирпич, укладывался в стальные ячейки.

Реконструкция и расширение существующего офисного здания обошлись в 3,3 млн долларов (The Scoop, Лондон). | Фото: corstorphine-wright.com.

Обновленные офисные помещения могут похвастаться открытыми пространствами и обилием естественного света (The Scoop, Лондон).

На крыше пристройке организована лаундж-зона с небольшим садом и фантастическим видами на Лондон (The Scoop). | Фото: architectsjournal.co.uk.