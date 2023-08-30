Клубничный вишнёвый, огуречный: Как приготовить гаспачо так, чтобы захотелось добавки

Гаспачо — испанское блюдо, приготовленное из сырых и смешанных овощей с оливковым маслом, чесноком и уксусом. Как правило, его подают холодным и часто украшают свежей зеленью, нарезанными кубиками томатами, огурцами и гренками. И совсем неудивительно, что летний освежающий суп пользуется огромной популярностью не только на родине, а и за её пределами, ведь он отлично утоляет голод и жажду в разгар жары.
1. Огуречный гаспачо
Огуречный гаспачо. \ Фото: i.pinimg.com.
Огуречный гаспачо – освежающее лёгкое блюдо, особо популярное в летние месяцы. Огурцы нарезают кубиками, часть перебивается блендером, смешивается с оливковым маслом, чесноком, уксусом и пряной зеленью.
Ингредиенты:
• Огурцы свежие – 1 кг;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Вода очищенная – 1 стакан;
• Руккола – 1 маленький пучок;
• Базилик – 2-3 веточки;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Мята свежая – 3-4 веточки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Уксус бальзамический – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Йогурт греческий – для подачи.
Гаспачо из огурцов. \ Фото: jamiegeller.com.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Часть отобрать для подачи, остальные выложить в чашу блендера и хорошенько взбить;
• Затем влить воду;
• Добавить мелко нарезанную зелень (без стеблей) и измельчённый чеснок;
• Заправить оливковым маслом и бальзамическим укусом;
• Посолить;
• Тщательно перебить блендером до однородной массы;
• Перелить в стеклянную тару с крышкой или эмалированную кастрюлю;
• Отправить в холодильник на три-четыре часа;
• Перед подачей украсить кубиками свежего огурца и греческим йогуртом.
2. Морковный гаспачо
Морковный гаспачо. \ Фото: soupaddict.com.
Морковный гаспачо — ещё один вариант холодного супа. Корнеплод нарезают кубиками, сдабривают оливковым маслом, уксусом и чесноком, а после перебивают до однородной массы, чтобы получился интересный слегка сладковатый и пикантный вкус.
Ингредиенты:
• Томаты – 0,8 кг;
• Огурцы маленькие – 2 шт;
• Морковка среднего размера – 4 шт;
• Перец сладкий маленький – 1 шт;
• Лук фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лимонный сок – для заправки;
• Вода очищенная – 0,5 стакана;
• Уксус столовый – для заправки;
• Оливковое масло – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Свежая зелень – для подачи.
Гаспачо из морковки. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в чашу блендера;
• Морковку и огурцы также вымыть и нарезать по принципу помидоров;
• Смешать все ингредиенты между собой;
• Добавить вымытый, нарезанный кубиком сладкий перец и очищенный, мелко нарезанный лук;
• Всё тщательно перебить до однородной массы;
• Влить воду;
• Заправить лимонным соком и уксусом;
• Влить немного оливкового масла;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• И ещё раз как следует перебить до однородной консистенции;
• Получившуюся смесь перелить в тару с крышкой;
• Отправить в холодильник на три-четыре часа;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
3. Томатный
Томатный гаспачо. \ Фото: thedefineddish.com.
Томатный гаспачо – бессмертная классика и отличный вариант перекуса в знойные дни. Такой суп прекрасно сочетается со свежей кинзой и сметаной, или же йогуртом без добавок.
Ингредиенты:
• Томаты – 1,5 кг;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Уксус столовый – по вкусу;
• Вода очищенная – опционально;
• Кинза свежая – для подачи;
• Сметана или греческий йогурт – для подачи.
Гаспачо из помидоров. \ Фото: img.delicious.com.au.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Обдать кипятком и аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить измельчённый чеснок;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Влить уксус и оливковое масло;
• Перебить всё до однородной массы;
• При необходимости можно разбавить очищенной водой и ещё раз хорошенько взбить;
• Перелить в тару с крышкой;
• Поставить в холодильник на пару часов;
• Перед подачей украсить листочками свежей кинзы.
4. Клубничный гаспачо
Клубничный гаспачо. \ Фото: crowdedkitchen.com.
Клубничный гаспачо звучит как одна из уникальных вариаций классического блюда, оставляющего после себя то ли сладковатое, то ли пикантное с кислинкой послевкусие.
Ингредиенты:
• Клубника – 0,8 кг;
• Болгарский перец красный крупный – 1 шт;
• Лук-шалот – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Томаты розовые среднего размера – 3 шт;
• Уксус винный – для заправки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу.
Гаспачо из клубники. \ Фото: californiastrawberries.com.
Способ приготовления:
• Ягоды перебрать;
• Промыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• После удалить плодоножки;
• Мякоть разрезать на две части;
• Выложить в чашу блендера или любую подходящую ёмкость;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать кубиком;
• Добавить к клубнике;
• Чили нарезать кольцами и соединить с остальными ингредиентами;
• Томаты вымыть;
• Обдать кипятком;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать крупным кубиком;
• Лук очистить;
• Нарезать средним кубиком;
• Добавить к остальным ягодам и овощам;
• Следом бросить нарезанный чеснок;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Посолить по вкусу;
• Заправить винным уксусом и оливковым маслом;
• И ещё раз как следует взбить;
• Перелить в подходящую ёмкость;
• Закрыть крышкой;
• Поставить в холодильник на два часа;
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей зеленью или кусочками ягод.
5. Вишнёвый гаспачо
Вишнёвый гаспачо. \ Фото: t2.uc.ltmcdn.com.
Из вишен можно печь не только пироги и варить компоты, а и готовить супы. Например, гаспачо. Холодный, освежающий, с приятной кислинкой и невероятным ароматом.
Ингредиенты:
• Томаты розовые крупные – 3 шт;
• Вишни – 0,5 кг;
• Перец болгарский красный – 1 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Базилик зелёный – 1 маленький пучок;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Уксус винный – для заправки;
• Мало оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу.
Гаспачо из вишен. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Обдать кипятком;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком и выложить в чашу блендера или любую другую ёмкость;
• Вишни вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• После аккуратно извлечь косточки и плодоножки;
• Добавить ягоды к помидорам;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать кубиком;
• Лук очистить;
• Нарезать кубиком;
• Смешать все ингредиенты между собой;
• Добавить очищенный и нарезанный чеснок;
• Посолить;
• Сдобрить уксусом и оливковым маслом;
• Добавить листочки базилика;
• Всё перебить до однородной массы;
• Дать супу настояться в холодильнике несколько часов, после подать к столу.
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