Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Чушь очередная.Что из продуктов ...
  • Валерий Ворожищев
    К сожалению филателия в наши дне недооценена. Может быть из-за резкого снижение уровня нашего образования, что  не по...Загадка почтовой ...
  • Silver Kont
    Снимок №8. Похоже, дверь устанавливали чурки, которые до этого жили в юрте и за неё же срать ходили.... Потом приехал...15 самонадеянных ...

Никто не верил, а он взлетел: летающее такси-робот от Airbus поднялось в воздух


Как Airbus видит города будущего.

Как Airbus видит города будущего.

Компания Airbus все-таки создала свое собственное летающее такси. Более того, оно оказалось роботом, способным передвигаться по воздуху без какой-либо помощи человека. Испытания перспективного образца прошли совсем недавно, и результат их оказался неожиданно положительным.

Испытания Alpha One прошли успешно.

Испытания Alpha One прошли успешно.

 

В компании Airbus есть настоящие мечтатели, которые убеждены в том, что будущее локальных (а возможно и не только локальных) пассажирских перевозок за автономными воздушными такси. И хотя обыватели пока настроены в отношении такой техники архискептично, последняя демонстрация Airbus доказала, что потенциал у подобной «техники будущего» действительно есть. Хотя бы потому, что совсем недавно в небо успешно поднялось собственное робот-такси компании под названием Alpha One.

Всего было произведено два испытательных пуска. В ходе первого Alpha One без каких-либо проблем держался в воздухе в полностью автономном режиме 53 секунды на высоте в 5 метров. Второй пуск также оказался удачным и не выявил каких-либо проблем с транспортом. Инженеры компании Airbus всерьез полагают, что летающие транспортные средства – это будущее. И уже вполне обозримое. Уточняется, что такой транспорт будет иметь возможность осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Аппарат Alpha One смог самостоятельно полететь.

Аппарат Alpha One смог самостоятельно полететь.

 

Отвечая на вопросы о том, как Alpha One будут ориентироваться в пространстве, и что защитит их от столкновения, представители Airbus заявили, что поможет их машинам в этом специальное «компьютерное зрение», спутниковая навигация, а также система синхронизации друг с другом - этакая роботизированная диспетчерская. В Airbus надеются, что уже меньше, чем через десятилетие, крупные города начнут превращаться в подобие мегаполисов из широко известного фантастического фильма 90-х годов XX века «Пятый элемент».

Справедливости ради следует добавить, что разработкой воздушных (в том числе автоматизированных) транспортных средств, сегодня занимается не только Airbus. Перспективные образцы подобной техники есть у десятка разных компаний.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Никто не верил, а он взлетел: летающее такси-робот от Airbus поднялось в воздух

И не забудьте:
Никто не верил, а он взлетел: летающее такси-робот от Airbus поднялось в воздухПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх