Никто не верил, а он взлетел: летающее такси-робот от Airbus поднялось в воздух

Как Airbus видит города будущего.
Компания Airbus все-таки создала свое собственное летающее такси. Более того, оно оказалось роботом, способным передвигаться по воздуху без какой-либо помощи человека. Испытания перспективного образца прошли совсем недавно, и результат их оказался неожиданно положительным.
Испытания Alpha One прошли успешно.
В компании Airbus есть настоящие мечтатели, которые убеждены в том, что будущее локальных (а возможно и не только локальных) пассажирских перевозок за автономными воздушными такси. И хотя обыватели пока настроены в отношении такой техники архискептично, последняя демонстрация Airbus доказала, что потенциал у подобной «техники будущего» действительно есть. Хотя бы потому, что совсем недавно в небо успешно поднялось собственное робот-такси компании под названием Alpha One.
Всего было произведено два испытательных пуска. В ходе первого Alpha One без каких-либо проблем держался в воздухе в полностью автономном режиме 53 секунды на высоте в 5 метров. Второй пуск также оказался удачным и не выявил каких-либо проблем с транспортом. Инженеры компании Airbus всерьез полагают, что летающие транспортные средства – это будущее. И уже вполне обозримое. Уточняется, что такой транспорт будет иметь возможность осуществлять вертикальный взлет и посадку.
Аппарат Alpha One смог самостоятельно полететь.
Отвечая на вопросы о том, как Alpha One будут ориентироваться в пространстве, и что защитит их от столкновения, представители Airbus заявили, что поможет их машинам в этом специальное «компьютерное зрение», спутниковая навигация, а также система синхронизации друг с другом - этакая роботизированная диспетчерская. В Airbus надеются, что уже меньше, чем через десятилетие, крупные города начнут превращаться в подобие мегаполисов из широко известного фантастического фильма 90-х годов XX века «Пятый элемент».
Справедливости ради следует добавить, что разработкой воздушных (в том числе автоматизированных) транспортных средств, сегодня занимается не только Airbus. Перспективные образцы подобной техники есть у десятка разных компаний.
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