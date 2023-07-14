Собор Святой Софии: богатая история архитектурной жемчужины Стамбула

Собор Святой Софии – величественная жемчужина современного Стамбула (Турция). | Фото: fresher.ru.

Литография Собора Святой Софии, 1857 г. | Фото: mymodernmet.com.

Наравне с другими зданиями исторической части Стамбула Софийский собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: tiqets.com.

Схема-чертеж конструкции Собора Святой Софии (Стамбул, Турция). | Фото: mymodernmet.com.

Купол Собора Святой Софии взметнулся над землей на 56,6 м (Стамбул, Турция). | Фото: philologist.livejournal.com.

Христианские святыни, сохранившиеся внутри Софийского собора (Стамбул). | Фото: philologist.livejournal.com.

Византийская мозаика и надписи сохранились до наших дней (Софийский собор, Стамбул). | Фото: philologist.livejournal.com.

Мраморные колонны были доставлены из храма Солнца, а из Эфеса – 8 уникальных в своем роде колонн из зеленого мрамора (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yarowind.livejournal.com.

После захвата Константинополя османами Софийский собор начали превращать в мечеть с минаретами (Стамбул, Турция). | Фото: landscrona.ru.

Софийский собор – единственное место, где можно увидеть образцы исламской каллиграфии в мечети ( Стамбул , Турция). | Фото: vserazvlechenia.com/ mk-turkey.ru.

Минареты создавались на протяжении нескольких веков и разными султанами (Софийский собор, Стамбул). | Фото: ru.depositphotos.com/ golos.com.ua.

В башнях-минаретах сейчас расположен мавзолей султанов (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yashka7.blogspot.com.

Омфалон — место коронационной церемонии восточно-римских императоров (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yarowind.livejournal.com.

Михраб находится в юго-восточном углу собора, указывая направление на Мекку (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yarowind.livejournal.com.

Византийский саркофаг и христианские символы, сохранившиеся в Соборе Св. Софии (Стамбул, Турция). | Фото: yarowind.livejournal.com.

В начале 20-го века мечеть Айя София получила статус музея, но христианский мир хочет вернуть собору его первоначальное предназначение (Стамбул, Турция). | Фото: vokrugsveta.ru.

Много лет не прекращаются реставрационные работы в стенах музейного комплекса Айя Софии (Стамбул, Турция). | Фото: yashka7.blogspot.com.