Так ли хороша феноменальная память?

Его феноменальная память — это одновременно и благословение, и проклятие







Хотелось бы вам помнить подробности любого дня из своего прошлого? Думаете, это не реально? Пожалуй, вы правы.



Но для Джои Деграндиса, человека с почти абсолютной памятью, вся его жизнь – это бесконечный поток воспоминаний и обширных знаний.



Дeграндис впервые осознал, что отличается от своих сверстников еще в детстве, когда его родители обратили внимание на его совершенную память.



Тем не менее, Деграндис никогда не считал свою необычную способность столь уж значительным явлением, для него это было просто забавным трюком, который он мог использовать, чтобы произвести впечатление на своих друзей.



Все изменилось в 2010 году, когда Деграндис, которому в то время было 26 лет, посмотрел телесюжет о людях с исключительной автобиографической памятью.



Деграндис заметил много сходства между собой и людьми, показанными в сюжете, тогда он и решил узнать о своих способностях больше, связавшись со специалистом, который занимался изучениями в данной области — профессором Калифорнийского университета Джеймсом Макгогом.



Mакгог диагностировал первый случай гипертимезии (супер памяти), когда женщина по имени Джилл Прайс связалась с ним по поводу «проблем с памятью».



Макгог участвовал в телепрограмме, где он рассказал о своих исследованиях в этой области.



После своего появления на телевидении Макгог получил более 600 электронных писем и телефонных звонков от людей, которые считали, что они тоже обладают супер памятью.



Одним из таких людей был Деграндис.



Несмотря на довольно большое количество людей, которые связались с Макгогом, он и его команда обнаружили исключительные способности только у 60 из них.



Превосходная память может иметь и преимущества, и недостатки.



Иметь супер память означает не просто обладать сверхъестественными способностями и запоминать мельчайшие детали, но также, что всё плохое, происходящее в вашей жизни, невозможно забыть, и невозможно избавиться от тягостных чувств.



«Я считаю, что мне повезло, ведь у меня довольно хорошая жизнь, поэтому у меня много счастливых и приятных воспоминаний, к которым хочется возвращаться», — говорит Деграндис.



«Но, действительно, мне свойственно больше уделять внимание тому, что происходит в моей жизни, чем это делает человек с обычной памятью, и когда что-то неприятное происходит, например, разрыв отношений или смерть родственников, я не могу забыть те горестные чувства».



Человек с исключительной автобиографической памятью может забыть чье-то имя или не помнить, куда он положил ключи, поскольку это не то же самое, что обладать фотографической памятью.



«Их воспоминания гораздо более детализированы, чем наши, и хранятся они в течение более длительного периода времени, но, тем не менее, такие люди не являются живыми записывающими устройствами», объясняет Макгог.



«Память — это сложный психический процесс, и воспоминания, которые мы извлекаем из наших мозгов, не всегда абсолютно точны».



Первый диагноз, известный как «исключительная автобиографическая память» был поставлен 20 лет назад, но исследователям еще предстоит пройти долгий путь, чтобы полностью понять это явление.



Более глубокое понимание этого может даже привести к достижениям в борьбе с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.



Несмотря на определенные неудобства, Деграндис всё же благодарен за свой необычный дар.



«Иногда это может расстраивать, но как же приятно иметь легкий доступ к счастливым воспоминаниям», — говорит он.



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