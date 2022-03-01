Удивительно глубокие и одухотворённые образы в фотографиях времён викторианской эпохи

Джулия Маргарет Камерон – английский фотограф викторианской эпохи.
Обладая тонким эстетическим вкусом Джулия Маргарет Камерон (Julia Margaret Cameron) создавала не просто портреты, а настоящие произведения искусства, которые и по сей день производят на зрителя незабываемое впечатление. В объективе её камеры побывало множество выдающихся людей викторианской эпохи, оставивших след в истории XIX столетия. Но не это делало её снимки поистине уникальными, а то, что каждый запечатлённый на них человек обладал невероятной притягательностью, излучая душевное тепло, а вместе с ним и весь богатый внутренний мир...
Девицы-красавицы. Автор: Julia Margaret Cameron.
Маленький ангел. Автор: Julia Margaret Cameron.
Мать. Автор: Julia Margaret Cameron.
Материнские объятия. Автор: Julia Margaret Cameron.
Девочки. Автор: Julia Margaret Cameron.
Музыкант. Автор: Julia Margaret Cameron.
В объективе Маргарет побывало множество выдающихся личностей викторианской эпохи.
Работы Маргарет напоминают картины, глядя на которые не перестаёшь восхищаться её мастерством и талантом. И это притом, что она впервые в жизни взяла в руки фотоаппарат, подаренный ей дочкой почти в 50 лет. Вдохновлённая фотографией, Камерон всерьёз увлеклась освоением мокрого коллодионного процесса, превратив обычный сарай в фотомастерскую. Не жалея сил и времени, она день изо дня экспериментировала, «истязая» своих моделей съёмками на длинных выдержках, заставляя их сидеть перед камерой не шелохнувшись вплоть до десяти минут. Таким образом, она добивалась невероятных эффектов, придавших каждому снимку картинный образ. Но, прежде всего, Джулия всеми силами старалась отразить душевное состояние, характер и настроение каждого человека, попавшего в объектив её камеры. И, несмотря на то, что её фото карьера продлилась чуть больше 10-ти лет, эта талантливая женщина успела обрести огромную популярность в своё время, став не только любимицей художников-прерафаэлитов, но и одним из самых известных фотографов-портретистов XIX века.
Да будет так... Автор: Julia Margaret Cameron.
Портрет девушки. Автор: Julia Margaret Cameron.
Молитва. Автор: Julia Margaret Cameron.
Семья. Автор: Julia Margaret Cameron.
Задумчивость. Автор: Julia Margaret Cameron.
Портрет женщины. Автор: Julia Margaret Cameron.
Ясный взгляд. Автор: Julia Margaret Cameron.
Младенец. Автор: Julia Margaret Cameron.
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