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21 креативный способ скрыть некрасивые, но нужные вещи в вашем доме

21 креативный способ скрыть некрасивые, но нужные вещи в вашем доме

Дизайн интерьера своего дома дело отнюдь не из легких, потому что бывает очень трудно воплотить в жизнь, чтобы было и удобно и красиво. В наших домах куча всяких нелицеприятных вещей, без которых нам не обойтись, но которые хочется как-нибудь срыть или украсить.

Вездесущие шнуры от электроприборов, миски питомцев и всяческие мелкие предметы, которые нужно под рукой. В этой статье мы расскажем 21 хитрый способ, как легко и просто преобразить свой дом, не прилагая особых усилий.

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Держите миски любимых питомцев в ящике, который можно задвинуть, когда собака закончит есть

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Надоел некрасивый вид кондиционера?

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Спрячьте его за доской, которую вы сможете использовать с пользой. Только крепите не слишком плотно, чтобы не перекрыть циркуляцию воздуха

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Украсьте шнуры

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Спрячьте шнуры за занавесом

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

А если у вас слишком много шнуров, то их можно превратить в дреды Боба Марли :)

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Сделайте из ящика настоящую зарядную станцию. На фото заряжаются планшет, ноутбук и смартфон.

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Украсьте унылую бытовую технику простыми узорами

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Или просто наклейте на неё большие стикеры

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

До и после

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Ящики встроенные в лестницу помогут значительно сэкономить пространство

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Спрячьте wi-fi роутер в ящике

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Можно спрятать любую технику, чтобы все выглядело стильно

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Красота же

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Спрячьте "бельмо на глазу" за картиной

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Телевизор выглядит не очень привлекательно на стене

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Просто завешивайте экран картиной, когда вы его не смотрите

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Обложите ванну плиткой "под камень"

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Спрячьте, безделушки, ювелирные изделия или инструменты за картиной

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Ещё один способ скрыть шнуры, с помощью заборчика

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Креативная подставка под провода

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера
как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Кошачий домик в столе

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера
как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Можно спрятать, портящие весь вид вашего сада вещи за таким поддельным камнем

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Спрячьте роутер в обложке книги

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера
как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Полки в лестнице

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Невидимые книжные полки

как креативно украсить дом, скрыть некрасивые вещи, дизайн интерьера

Принцип работы

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