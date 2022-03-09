21 креативный способ скрыть некрасивые, но нужные вещи в вашем доме

Дизайн интерьера своего дома дело отнюдь не из легких, потому что бывает очень трудно воплотить в жизнь, чтобы было и удобно и красиво. В наших домах куча всяких нелицеприятных вещей, без которых нам не обойтись, но которые хочется как-нибудь срыть или украсить.

Вездесущие шнуры от электроприборов, миски питомцев и всяческие мелкие предметы, которые нужно под рукой. В этой статье мы расскажем 21 хитрый способ, как легко и просто преобразить свой дом, не прилагая особых усилий.

Держите миски любимых питомцев в ящике, который можно задвинуть, когда собака закончит есть

Надоел некрасивый вид кондиционера?

Спрячьте его за доской, которую вы сможете использовать с пользой. Только крепите не слишком плотно, чтобы не перекрыть циркуляцию воздуха

Украсьте шнуры

Спрячьте шнуры за занавесом

А если у вас слишком много шнуров, то их можно превратить в дреды Боба Марли :)

Сделайте из ящика настоящую зарядную станцию. На фото заряжаются планшет, ноутбук и смартфон.

Украсьте унылую бытовую технику простыми узорами

Или просто наклейте на неё большие стикеры

До и после

Ящики встроенные в лестницу помогут значительно сэкономить пространство

Спрячьте wi-fi роутер в ящике

Можно спрятать любую технику, чтобы все выглядело стильно

Красота же

Спрячьте "бельмо на глазу" за картиной

Телевизор выглядит не очень привлекательно на стене

Просто завешивайте экран картиной, когда вы его не смотрите

Обложите ванну плиткой "под камень"

Спрячьте, безделушки, ювелирные изделия или инструменты за картиной

Ещё один способ скрыть шнуры, с помощью заборчика

Креативная подставка под провода

Кошачий домик в столе

Можно спрятать, портящие весь вид вашего сада вещи за таким поддельным камнем

Спрячьте роутер в обложке книги

Полки в лестнице

Невидимые книжные полки

Принцип работы

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