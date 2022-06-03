Чем подкормить орхидею

Орхидею можно и нужно подкармливать натуральными удобрениями. Одной из эффективных подкормок считается картофельная. Сделать её просто — всего за минуту, и она практически ничего не стоит.







Возьмите 20 гр. сырого картофеля. Это примерно половина маленькой картошки.







Порежьте на кусочки, отправьте в блендер, залейте литром воды. Перебейте до однородной консистенции. Процедите.







Получившимся раствором опрыскивайте листья и корни орхидеи дважды в месяц.







Картофель содержит множество витаминов, которые помогают орхидее активно расти и пышно цвести.





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