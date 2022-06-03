С нами не соскучишься!

8 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Литинский
    Автор, ну не копируйте тупо чью-то информацию, ну поработайте надьней творчески «Сегодня самая быстрая ракета в мире ...15 неожиданных ви...
  • Игорь Человек
    Так себе и модели и фото особого впечатления не произвели.Пятьдесят фунтов ...
  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...

Чем подкормить орхидею

Орхидею можно и нужно подкармливать натуральными удобрениями. Одной из эффективных подкормок считается картофельная. Сделать её просто —  всего за минуту, и она практически ничего не стоит.

Чем подкормить орхидею

Возьмите 20 гр. сырого картофеля. Это примерно половина маленькой картошки.

Чем подкормить орхидею

Порежьте на кусочки, отправьте в блендер, залейте литром воды. Перебейте до однородной консистенции. Процедите.

Чем подкормить орхидею

Получившимся раствором опрыскивайте листья и корни орхидеи дважды в месяц.

Чем подкормить орхидею

Картофель содержит множество витаминов, которые помогают орхидее активно расти и пышно цвести.

Чем подкормить орхидею
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Орхидеяуход
Обсудить

Картина дня

наверх