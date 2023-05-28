Что такое облака? Это мельчайшие капли воды или кристаллики льда, взвешенные в атмосфере и видимые на небе с поверхности земли. Облака, также, являются известным лирическим образом, который ассоциируется с покоем и безмятежностью.
Облака есть везде, в любой части нашей планеты. Но в природе существуют еще и редкие виды облаков, которые мало кому посчастливилось увидеть.
Большой обзор самых редких видов облаков.
Грозовой воротник
Это красивое погодное явление называется грозовой воротник — редкие длинные облака, которые обычно формируются перед наступающими холодными фронтами.
Как возникают облака этого вида? Поднимающийся теплый влажный воздух остывает ниже точки росы и, конденсируясь, образует облако. Если такой процесс происходит по всей длине вдоль вытянутого воздушного фронта, то может образоваться грозовой воротник.
Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, однако торнадо из такого облака получиться не может.
Лентикулярное облако
Лентикулярные (линзовидные) облака — довольно редкое природное явление. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.
Удивительной особенностью этих облаков является то, что они не двигаются и стоят в небе, как приклеенные, сколь бы ни был силён ветер. Похожи на зависшие в воздухе НЛО.
Облака обычно зависают с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров.
Появление лентикулярных облаков свидетельствует, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта.
Серебристые (ночные светящиеся) облака
Серебристые облака — самые высокие облачные образования, появляющиеся на высотах 75-95 км. Временем открытия этого вида облаков принято считать 1885-й год.
Другое название облаков — ночные светящиеся облака — наиболее точно отвечает их внешнему виду. Днем, даже на фоне чистого неба, эти облака не видны, т.к они очень тонкие: сквозь них прекрасно видны звезды.
Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы: в Северном полушарии в июне-июле, в Южном полушарии в конце декабря и в январе.
В ночь после Тунгусской катастрофы 30 июня 1908 года серебристые облака повсеместно наблюдались в западной Европе и России, став источником оптических аномалий.
Эффект Fallstreak в перисто-кучевых облаках
Этот редкий эффект можно наблюдать в перисто-кучевых облаках — большой круговой разрыв, который называют Fallstreak.
Такие «дыры» в облаках образуются, когда температура воды в них ниже нуля, но она еще не замерзла. Когда часть воды в облаке начинает замерзать, она иногда оседает на землю, образуя большие «дыры».
Из-за своей редкости это природное явление часто принимают за НЛО.
Вымеобразные облака
Эти облака (Mammatus clouds) имеют необычную ячеистую форму. Встречаются редко и преимущественно в тропических широтах, т.к. они связаны с образованием тропических циклонов.
Ячейки облаков обычно имеют размер около 0.5 км, и чаще всего хорошо различимы, хотя бывают и с размытыми краями.
Облака имеют серо-голубой цвет, как и у основного облака, однако из-за попадания лучей Солнца могут казаться золотистыми или красноватыми.
Волнистые облака
Глядя на вид этих облаков становится ясно, почему они называются волнистыми.
Радужность в облаке
Это довольно редкое природное явление связано с появлением в облаке цветов, аналогичные тем, которые наблюдаются в нефтяной пленке на лужах. Чаще всего оно встречается в высококучевых, перисто-кучевых облака и лентикулярных (см. выше) облаках.
Когда солнечный свет сталкивается с маленькими каплями воды или кристаллами льда в облаке, имеющими разный размер, преломление света вызывает гамму цветов, которая называется радужностью.
Выступающие облака
Выступающие облака (Shelf clouds) производят сильное впечатление. Их обычно можно увидеть перед грозой, хотя они могут предшествовать и фронту относительно холодного воздуха.
Выступающие облака похожи на грозовой воротник (см. выше), но отличаются от них, так как всегда связаны с большой облачной системой, скрытой вверху.
Огненные облака
Огненные облака или пирокумулюс (Pyrocumulus cloud, fire cloud) образуются во время интенсивного нагрева воздуха у поверхности земли.
Такой вид облаков может возникнуть при лесных пожарах, извержении вулкана, атомном взрыве.
И действительно, они сильно похожи на облако пыли после взрыва:
Лучевые облака
Лучевые облака были обнаружены в 1960 годах. Их название (actinoform) происходит от греческого слова «луч» и связано с их радиальной структурой. Их размеры могут доходить до 300 километров в диаметре, поэтому их можно увидеть только со спутника.
В настоящее время ученые не могут дать точного объяснения, как образуется этот редкий вид облаков.
Полярные стратосферные облака
Полярные стратосферные облака или перламутровые облака формируются на высотах от 15 до 25 км в холодных областях стратосферы (температура ниже –80С).
Появляются этот вид облаков очень редко. Пожалуй, за всю историю физики атмосферы полярные стратосферные облака наблюдались всего около 100 раз. Все дело в том, что в стратосфере концентрация водяного пара в несколько тысяч раз меньше, чем в нижней части атмосферы (тропосфере).
Облако-шапка
Это небольшие, быстро меняющие форму горизонтальные, высоко-слоистые облака, которые обычно находятся выше кучевых и кучево-дождевых облаков. Облако-шапка может образоваться над облаком из пепла или огненного облака (см. выше) во время извержения вулкана.
Утренняя глория
Это странные, длинные горизонтальные облака, похожие на вращающиеся трубы: до 1 000 км в длину, от 1 до 2 км в высоту. Они находятся всего от 100 до 200 метров над землей и могут двигаться со скоростью до 60 км/час.
Этот редкий вид облаков можно увидеть во всем мире, однако только весной над городом Бурктауном в штате Квинсленд (Австралия) их можно наблюдать более-менее постоянно и прогнозируемо. Образование Утренней глории (Morning Glory) часто сопровождается внезапным шквальным ветром.
Шероховатые волны (Undulatus asperatus)
Лишь в 2009 году было предложено выделить это необычное погодное явление в отдельный вид облаков — Undulatus asperatus. Последний раз новые облачные образования заносились в Международный атлас облаков аж в 1951 году!
Примерный перевод названия нового вида облаков — «шероховатые волны».
С виду это самые зловещие и дьявольские облака. Они похожи на бурлящее море, темную, причудливо «помятую» поверхность.
Некоторые даже связывают появление облаков Undulatus asperatus с предполагаемыми апокалиптическими событиями 2012 года.
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