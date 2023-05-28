Что такое облака? Это мельчайшие капли воды или кристаллики льда, взвешенные в атмосфере и видимые на небе с поверхности земли. Облака, также, являются известным лирическим образом, который ассоциируется с покоем и безмятежностью.



Облака есть везде, в любой части нашей планеты. Но в природе существуют еще и редкие виды облаков, которые мало кому посчастливилось увидеть.



Большой обзор самых редких видов облаков.









Грозовой воротник

Лентикулярное облако

Серебристые (ночные светящиеся) облака

Эффект Fallstreak в перисто-кучевых облаках

Вымеобразные облака

Волнистые облака

Радужность в облаке

Выступающие облака

Огненные облака

Лучевые облака

Полярные стратосферные облака

Облако-шапка

Утренняя глория

Шероховатые волны (Undulatus asperatus)