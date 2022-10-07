Как использовать балкон с пользой

Для тех, у кого в доме или квартире есть балкон, всегда актуален вопрос: как его использовать с максимальной пользой? Несмотря на небольшие размеры этой части жилья, хочется привести его в надлежащий вид, как и любую другую комнату.



Всем известно, что на балконе зачастую хранится всё то, что не подлежит использованию, но и выбросить рука не поднимается – настоящий склад. Каким образом можно решить эту проблему без ущерба для собственных нервов?

1. Взгляните на вещи, которые сейчас хранятся на балконе, здраво решите, все ли из этого Вам действительно необходимо. И вперёд – расхламляться!



К чему копить пыль и загромождать пространство? Что-то давно пора выкинуть, некоторым вещам можно найти применение на даче, но совсем ни к чему этот склад на балконе!









2. Подумайте, как можно придать балкону некоторую практическую ценность? Возможно, Вы захотите использовать его как пространство, наделенное собственными функциями? Тогда какими?



Один из вариантов – устроить на балконе уютную веранду, где можно будет коротать вечера в окружении друзей и близких. Чтобы не беспокоиться о погодных условиях, лучше остеклить балкон.

Как насчёт роскошного зимнего сада с множеством редких растений? Он будет радовать Вас на протяжении всего года.

Если подойти к вопросу с некоторым расчётом и утеплить балкон, то у Вас получится ещё одна полноценная комната, пусть и небольшая. Её можно обустроить в качестве библиотеки или кабинета для работы, спортивной или игровой комнаты. Если у Вас в семье подрастает художник, устройте ему личную мастерскую. Вариантов множество, стоит лишь подумать.3. Далее подберите мебель, согласно Вашим представлениям. Помните, что для балкона лучше всего подойдут функциональные, компактные и трансформируемые модели.Особенно красиво на балконе смотрится плетеная мебель, в моде сейчас также пластиковые модели, но при желании можно там разместить даже кожаный диванчик – Вас ограничивает лишь собственная фантазия!Если балкон совсем небольшой, то лучше использовать складную мебель – зато можно будет чаще делать перестановку! Если же пространства достаточно, то можно разместить и целый мебельный ансамбль: диванчик с креслами или стол со стульями.4. Не забывайте про текстиль: красивые подушки, легкие шторы и скатерть на столике способны привнести очарование в столь обыденный вид балкона, а также завершить образ Вашей новой лоджии.