Булгакову и не снилось: Парень пришил себе собачью морду

Парень захотел превратиться в собаку.

От настоящей собаки отрезали морду. | Фото: cdn2.upsocl.com.

Родриго Брага - человек , решившийся сделать себе собачье лицо. | Фото: cdn2.upsocl.com.

Пациент лежит на столе хирурга. | Фото: cdn2.upsocl.com.

Родриго Брага пришивают собачью кожу. | Фото: rincondominicano.net.

На макушке головы тоже должно быть немного собачьей шерсти. | Фото: rincondominicano.net.

Трубка во рту для того, чтобы было легче дышать. | Фото: rincondominicano.net.

Завершающий этап - морда собаки. | Фото: fm105.com.mx.

«Компенсационная фантазия» - перфоманс от Родриго Брага. | Фото: rincondominicano.net.

Силиконовая копия Родриго Брага. | Фото: rincondominicano.net.

Жуткий человекопес. | Фото: rincondominicano.net.