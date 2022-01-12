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Булгакову и не снилось: Парень пришил себе собачью морду


Парень захотел превратиться в собаку.

Парень захотел превратиться в собаку.

В наши дни люди часто совершают со своим телом такие манипуляции, что окружающие попросту шарахаются от них. Но этот парень «переплюнул» всех. Он решил «пересадить» себе морду собаки. Фотоотчет о проделанной работе – далее в статье. Слабонервным не смотреть!

От настоящей собаки отрезали морду. | Фото: cdn2.upsocl.com.

От настоящей собаки отрезали морду. | Фото: cdn2.upsocl.com.

 

Скальпелем от собаки отрезают часть морды и уши.
Родриго Брага - человек, решившийся сделать себе собачье лицо. | Фото: cdn2.upsocl.com.

Родриго Брага - человек, решившийся сделать себе собачье лицо. | Фото: cdn2.upsocl.com.

 
Пациент лежит на столе хирурга. | Фото: cdn2.upsocl.com.

Пациент лежит на столе хирурга. | Фото: cdn2.upsocl.com.

 

Далее добровольца, которого зовут Родриго Брага, укладывают на кушетку и вставляют в рот трубку, чтобы ему было удобнее дышать.
Родриго Брага пришивают собачью кожу. | Фото: rincondominicano.net.

Родриго Брага пришивают собачью кожу. | Фото: rincondominicano.net.

 

Далее хирург приступает к делу. Он берет иглу и нитку и начинает пришивать куски собачьей кожи на лицо парня в области глаз. Тоже самое происходит и с местом вокруг ушей.
На макушке головы тоже должно быть немного собачьей шерсти. | Фото: rincondominicano.net.

На макушке головы тоже должно быть немного собачьей шерсти. | Фото: rincondominicano.net.

 
Трубка во рту для того, чтобы было легче дышать. | Фото: rincondominicano.net.

Трубка во рту для того, чтобы было легче дышать. | Фото: rincondominicano.net.

 
Завершающий этап - морда собаки. | Фото: fm105.com.mx.

Завершающий этап - морда собаки. | Фото: fm105.com.mx.

 

Труднее всего дело обстоит с мордой. Ее нужно имплантировать так, чтобы трубка не выскользнула изо рта отчаянного парня.
После завершения операции получился то ли человекопес, то ли собакочеловек.
Булгакову и не снилось: Парень пришил себе собачью морду

«Компенсационная фантазия» - перфоманс от Родриго Брага. | Фото: rincondominicano.net.

А теперь можно выдохнуть. Родриго Брага – это бразильский перфоманс-художник. На снимках изображен не он, а его силиконовая копия. Родриго реализовал этот эксперимент под названием «Компенсационная фантазия» (Fantasia de compensationación) еще в 2004 году.
Силиконовая копия Родриго Брага. | Фото: rincondominicano.net.

Силиконовая копия Родриго Брага. | Фото: rincondominicano.net.

 

Единственное, что в этой истории настоящее, так это собака. Животное на момент операции было усыплено по состоянию здоровья, а его голову отдали для осуществления данного перфоманса.
Жуткий человекопес. | Фото: rincondominicano.net.

Жуткий человекопес. | Фото: rincondominicano.net.

 

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Булгакову и не снилось: Парень пришил себе собачью морду

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Булгакову и не снилось: Парень пришил себе собачью мордуПодписаться на мой Instagram
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