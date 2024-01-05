Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги





Трёхмерные бумажные скульптуры. Автор: Lisa Lloyd.

Художник Лиза Ллойд (Lisa Lloyd) создаёт симпатичные трёхмерные скульптуры насекомых, животных, еды и различных предметов от губной помады до чемодана с вещами. В её работах можно встретить пышнотелого шмеля, аппетитный завтрак с ароматными ломтиками хлеба



Художник(Lisa Lloyd) создаёт симпатичные трёхмерные скульптуры насекомых, животных, еды и различных предметов от губной помады до чемодана с вещами. В её работах можно встретить пышнотелого шмеля, аппетитный завтрак с ароматными ломтиками хлеба , фруктами и овощами, вредную птицу-синицу, яркий цветочный букет и множество других милых персонажей и предметов.

Ночь в лесу. Автор: Lisa Lloyd.

В память о Дэвиде Боуи. Автор: Lisa Lloyd.

Где-то на окраине Автор: Lisa Lloyd.

Хамелеон. Автор: Lisa Lloyd.

Фрукты и овощи. Автор: Lisa Lloyd.

Лёгкий завтрак. Автор: Lisa Lloyd.

Экзотический салат. Автор: Lisa Lloyd.

Такса. Автор: Lisa Lloyd.

Птица-синица. Автор: Lisa Lloyd.

Шмель. Автор: Lisa Lloyd.

Лисонька. Автор: Lisa Lloyd.

Однажды ранним утром. Автор: Lisa Lloyd.

Время бритья. Автор: Lisa Lloyd.

Время подкрепиться. Автор: Lisa Lloyd.

Вкусное блюдо. Автор: Lisa Lloyd.

Ёжики. Автор: Lisa Lloyd.

Кит. Автор: Lisa Lloyd.

Креветка. Автор: Lisa Lloyd.

Цветочный букет. Автор: Lisa Lloyd.

Лиза за работой. Автор: Lisa Lloyd.

Однажды в городе... Автор: Lisa Lloyd.

Для создания своих работ Лиза использует листы разноцветной бумаги, создавая из них многослойные или же трёхмерные скульптуры, которые поражают своей яркостью и детализацией. Несмотря на то, что это достаточно трудоёмкий и кропотливый процесс, она изо всех сил старается не просто делать фигурки, а и вкладывать в каждую из них какой-то смысл и сюжетную линию, если это целая бумажная композиция, то здесь появляются уже и характерные мотивы, и новые персонажи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: