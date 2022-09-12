Египтяне все знали про секс: какой была сексуальная жизнь в Древнем Египте

Бог Атон, мастурбируя, создает других божеств, а Исида с помощью орального секса вдыхает жизнь в своего брата Осириса. Хеопс собирает деньги на строительство пирамиды, продавая свою дочь в борделе любому желающему, а простые жители устраивают фестивали с оргиями. Читайте о сексуальной жизни Древнего Египта — и заодно узнаете, каким бы первый в истории порнокомикс.

Сотворение мира с помощью мастурбации

Солнце с лучами-руками — это и есть Атон Солнце с лучами-руками — это и есть Атон

Сексуальность пронизывала вся жизнь Древнего Египта и особенно мифологию. В сказаниях о египетских богах авторы особенно ярко демонстрируют разные формы половой жизни. Даже проявленный мир был создан с помощью самоудовлетворения.

Алехандро Лопес в своей статье «Сакральная роль секса и мастурбации в Древнем Египте» так описывает этот момент: «Прежде чем появилось что-либо, был Атон, Бог-создатель и главное божество египетского пантеона, который существовал сам по себе. Его окружало небытие, поэтому он решил положить конец своему долгому одиночеству и создал мир и остальных египетских богов с помощью мастурбации. Из его эякуляции возникла первая пара богов-близнецов: Шу (бог воздуха) и Тефнут (богиня влаги). Сперма Атона была порождением мира, а мастурбация — актом творения».

Более того, ученые из Каира, М.И. Хуссейн и А.А. Шокейр в статье «Сексуальная жизнь в Египте фараонов: взгляд уролога» пишут: «В другом папирусе изображен вариант этого рассказа; Бог использует рот вместо руки… Вопрос о том, использовалась ли эта техника среди нравственных людей, остается открытым». Так что в этом мифе мы наблюдаем и первый в истории пример аутофелляции.

Тот самый момент создания мира Тот самый момент создания мира

Но древние египтяне не были бы собой, если бы не создали по этому поводу ритуал. Так как фараон считался представителем богов на земле, то он, по словам того же Лопеса, время от времени повторял подвиг Атона. Неизвестно, приходилось ли ему заниматься аутофелляцией, но вот ежегодно мастурбировать в Нил, обеспечивая хороший урожай и правильный разлив реки, он был обязан.

Если сперму фараона не прибивало к берегу, а несло по течению реки, подданные считали, что это знак благополучия, что все будет идти своим чередом и никакого светопреставления не будет. Неплохой способ избежать Апокалипсис.

Более того, Стивен Темпест в своей статье «Почему древнеегипетское искусство не изображает секс так же, как греческое и римское искусство?» рассказывает о еще одном египетском поверье, связанном с мастурбацией. Он пишет:

«Говоря об эякуляции, египтяне — одна из немногих культур в истории человечества, которые в своих священных текстах открыто говорили о том, что их боги мастурбируют. В частности, они верили, что сами они (жители Египта) родились из слез Гора, когда он плакал, а их южные соседи нубийцы — из спермы Гора, когда он мастурбировал».

Первый оральный секс во Вселенной: связь Исиды и Осириса

Но египетская мифология знакомит нас не только с таинством мастурбации. Одна из центральных легенд египетской мифологии — приключения Исиды, богини, покровительствующей женщинам, материнству и угнетенным, а также Осириса, бога возрождения и мира мертвых, ее брата и одновременно мужа. Божественный инцест для египтян был в порядке вещей; те же уже упомянутые Шу и Тефнут тоже были братом и сестрой, и это не помешало им быть вместе и производить на свет других богов.

Исида Исида

В приключениях Исиды и Осириса помимо инцеста есть еще много деталей, относящихся к сексу. Наиболее полную версию этой истории мы можем взять из сочинения древнегреческого писателя и философа Плутарха, жившего уже в римскую эпоху, в 45-125 годах. В его трактате «Об Исиде и Осирисе» описана легенда, согласно которой Сет, бог ярости и песчаных бурь, ненавидел Осириса и умертвил его, а когда узнал, что Исида нашла тело своего мужа, похитил и разрубил останки на несколько кусков, спрятав в разных частях Египта.

Исида нашла их все, кроме пениса, который Сет бросил в Нил на съедение рыбам. Тогда богиня сделала мумию из останков брата и, слепив недостающую часть из глины, через нее вдохнула жизнь в своего мужа. Исследовательница Анна Шварц в своей статье «История орального секса, от древних корней фелляции до современного минета», приводит слова ученого Тьерри Легуая:

«Первые явные реальные следы фелляции относятся к Древнему Египту… Осирис был убит своим братом и разрезан на куски. Его сестра Исида собрала кусочки вместе, но случайно пенис отсутствовал. Искусственный пенис был сделан из глины, и Исида «вдохнула» жизнь в Осириса, пососав его. Существуют явные образы этого мифа».

Осирис Осирис

Так что, судя по всему, в этой легенде описан первый в истории пример орального секса. Более того, в древнеегипетском «Папирусе Ани», который является частью «Книги мертвых» и повествует о некоем правдивом писце Ани, есть недвусмысленное изображение этого действия.

Исида возвращает к жизни Осириса. «Папирус Ани». Исида возвращает к жизни Осириса. «Папирус Ани».

Надо сказать, египтяне с присущей им дотошностью воплотили в реальность и этот миф. Речь, правда, не об оральном сексе, а об инцесте. Так как фараоны были проводниками и посланниками богов на земле, а нередко и сами называли себя богами, то у них вошло в традицию кровосмешение и привычка женится на своих сестрах, а то и дочерях. Например, один из величайших фараонов Египта Рамcес II был женат на собственных сестрах и на трех дочерях. Об этом, к слову, можно посмотреть в неплохой документалке от канала Discovery — «Сексуальная жизнь древних: Египет».

Рамсес II смотрит на тебя как на простолюдина Рамсес II смотрит на тебя как на простолюдина

Еще недавно бытовало мнение, что инцестуальные обычаи фараонов — это просто легенды (а их поди — проверь). Однако недавно была проведена экспертиза ДНК из гробницы фараона Тутанхамона, и выяснилось, что как минимум его родители были братом и сестрой. Как пишет Кэти Мойсс в статье «ДНК семьи Тутанхамона рассказывает о болезни мальчика-фараона и кровосмешении»: «Исследование показало, что родители короля Тута (Тутанхамона. прим. авт.) были родными братьями и сестрами, и эта тенденция могла сохраниться и в браке Тута».

Если могли родители Тутанхамона, почему не мог сам Рамсес?

Байки Геродота: древнеегипетские проститутки и построение пирамиды

Говоря о сексуальной жизни египтян, нельзя пройти мимо проституции. Иоганн Блох в книге «История проституции», описывает, ссылаясь на римского историка Страбона, что в Фивах, одной из столиц Древнего Египта, самая красивая девушка, должна была заниматься проституцией в храме Амона, замещая таким образом остальных молодых египтянок.

Другой исследователь, Эдмонд Дюпуи, в своей книге «Проституция в древности», ссылаясь на все того же Страбона утверждает, что красивые девушки отдавались жрецам храмов, таким образом посвящая себя божеству, а отдав такую «дань» выходили замуж. Сами жрецы храма Исиды устраивали оргии, обучая желающих сексуальным искусствам. Деньги же, полученные таким образом, шли в казну храма.

Более того, совсем недавно были найдены следы похожих оргий. С 2001 года археолог Бетси Брайан руководила раскопками храмового комплекса египетской богини Мут в современном Луксоре, на месте города Фивы в Древнем Египте. Причем ритуал, который она раскрыла, был сосредоточен на пьянстве, громкой музыке и оргиастическом публичном сексе.

Как рассказывает Бетси Брайан в своем интервью газете «Лос-Анжелес Таймс»:

«Эти ритуалы были связаны с культом египетской богини-льва. В древнеегипетском мифе бог солнца недоволен человечеством… Он призывает свою дочь Хатхор стать львом, после чего она превращается в Сахнет… Бог солнца посылает ее убивать человечество, что она и делает в облике льва… В конце концов отец велит ей остановиться. Но к этому времени у нее уже развилась жажда крови, и она не перестает убивать. Чтобы помешать ей, Совет Богов заливает поля долины пивом, окрашенным в красный цвет, чтобы выглядеть как кровь. Жаждущая крови Хатхор выпивает его, пьянеет и засыпает, а человечество оказывается в безопасности».

Празднуя это спасение, древние египтяне напивались до беспамятства, плясали и устраивали публичные оргии.

Кроме сакрального секса Блох также описывает и более приземленный способ проституции. Танцовщицы и исполнительницы музыки в кабаках завлекали своих клиентов, наливая им вина и говоря: «Радуйся, веселись, пей до опьянения и развлекайся со мной! Я не отпущу тебя, пока ты не выпьешь!».

Развлекали они своих клиентов танцем, напоминающим восточный танец живота. Иоганн Блох приводит в своей книге описание такого танца: «В длинных, прозрачных одеяниях, ударяя по тамбурину кастаньетами, девушки кружатся в быстром темпе. Тело их кокетливо извивается, причем они особенно охотно выставляют напоказ ягодицы. Древние египтяне, по-видимому, так же мало находили этот танец неприличным, как и нынешние».

Самую же лихую легенду можно найти в рассказах древнегреческого «отца истории» Геродота, который приводит со слов египтян два рассказа о дочерях фараонов, пошедших работать в бордель. Во второй книге своей знаменитой «Истории» Геродот описывает фараона Рампсинита, который отправил свою дочь работать в самый скверный притон, заставляя перед сексом выспрашивать криминальные истории из жизни клиентов. Так он пытался найти вора, который ограбил его сокровищницу. Впрочем, даже «отец истории» пишет, что не верит этой байке.

Но зато Геродот вполне убежден в реальности другой подобной легенды. В ней описываются похождения дочери другого фараона, Хеопса. Процитируем Геродота:

«А Хеопс, в конце концов, дошел до такого нечестия, по рассказам жрецов, что, нуждаясь в деньгах, отправил собственную дочь в публичный дом и приказал ей добыть некоторое количество денег… Дочь же выполнила отцовское повеление, но задумала и себе самой оставить памятник: у каждого своего посетителя она просила подарить ей, по крайней мере, один камень для сооружения гробницы. Из этих-то камней, по словам жрецов, и построена средняя из трех пирамид, что стоит перед великой пирамидой».

Предприимчивый папаша, ничего не скажешь.

Первый порнокомикс — туринский эротический папирус

Египтяне не только занимались сексом и описывали сексуальные приключения своих богов, но иногда и рисовали изображения, в наше время считающиеся порнографическими. Стивен Темпест в уже упомянутой выше статье рассказывает про граффити, найденные на стене в пещере, расположенной рядом с деревней ремесленников в Дейр-эль-Медине, занимавшихся строительством и украшением усыпальниц во время правления фараона Тутмоса I. В довольно понятной манере они изобразили секс в позе сзади.

«Считается, что на нем изображена женщина-фараон Хатшепсут с Сененмутом, ее управляющим и главным архитектором. Изображение их в качестве любовников было бы скандалом, возможно, изменой», — пишет Темпест.

Та самая картинка на стене пещеры Та самая картинка на стене пещеры

Вполне возможно, перед нами древнеегипетский пасквиль на начальника и правительницу, нарочито скабрезная картинка, нарисованная одним из рабочих во время отдыха.

Но самый интересный артефакт, найденный в этой деревне ремесленников — это «Туринский эротический папирус», названный так потому, что переоткрыли его в двадцатых годах XIX века в коллекции итальянского города Турина, куда многие египетские древности вывезли с раскопок.

Одна из реконструкций «Туринского эротического папируса»

Исследовательница Лиза Манниш в книге «Сексуальная жизнь в Древнем Египте», дает детальное описание этого папируса. И если первая его часть — это пародия на обычную жизнь, где различными человеческими делами занимаются животные, то вот вторая демонстрирует двенадцать сексуальных сцен. В них плешивые древние мужички занимаются сексом с египетскими красавицами в разных позах, используя различную мебель, а иногда даже колесницу, запряженную другими девушками.

Вот как Манниш описывает сам папирус и то, что на нем изображено: «Мероприятия проходят в закрытом помещении, и помещение оборудовано необходимой мебелью для создания эротической атмосферы. В отдельной комнате приготовлена кровать, на которой много подушек. пол и табуреты, если они более удобны. Лира на полу ждет, когда ее поднимут и сыграют, чтобы сопровождать пение девушек, когда у них будет свободная минутка… Банки полны вина или пива, и тщательный поиск позволяет обнаружить предметы, которые могут усилить ожидаемое удовольствие. Если принять во внимание тот факт, что почти все присутствующие более или менее вовлечены в различные формы общения… никаких сомнений в том, что мы испытываем уникальный взгляд за ширму в публичном доме в Дейр-эль-Медине».

Еще один вариант реконструкции Еще один вариант реконструкции

Впрочем, есть и другое мнение. Египтолог Виктор Салкин в статье «Священная эротика Древнего Египта» утверждает: «Это отнюдь не просто древнейший порнографический свиток, но опять же изображение ритуального соития: особенная прическа мужчины выдает в нем «бритоголового» жреца богини Хатхор».

На свитке есть не только изображения. Картинки сопровождаются надписями, где участники разговаривают друг с другом, например одна девушка обращается к своему партнеру: «Я делаю твою работу приятной. Не бойся. Что бы я с тобой сделала?.. Послушай, подойди ко мне сзади. Я сдерживаю твое удовольствие, твой фаллос со мной. Ты не привел меня сюда… прелестный мой ублюдок!».

Так что, судя по всему, перед нами первый в мире порнокомикс с «грязными разговорами».