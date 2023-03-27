9 повседневных действий, которые мы делаем неправильно

1. Утренний кофе

Утренний кофе - вещь бесполезная. |Фото: wallbox.ru.

2. Класть яйца в холодную воду

Нужно делать это после готовки. |Фото: legkovmeste.ru.

3. Оставлять мочалку где-попало

Следует класть в сухое место. |Фото: ribalych.ru.

4. Резать масло ножом

Обычный нож в этом деле не помощник. |Фото: idntimes.com.

5. Открывать кран пальцами

Лучше всего не трогать смеситель пальцами. |Фото: ok.ru.

6. Не чистить порт зарядки

Стоит проверять порт перед каждой зарядкой. |Фото: media.price.ua.

7. Не чистить занавески

Очень хорошо собирают пыль. |Фото: roomester.ru.

8. Есть мясо сразу после готовки

Нужно дать мясу постоять немного. |Фото: yandex.com.

9. Применять антибактериальное мыло

Обычное мыло прекрасно справляться с поставленной задачей. ¦Фото: kurilbrosil.ru.