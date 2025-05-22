Живет ли кто-нибудь в экстремально соленых водах Мертвого моря

Кто живет в Мертвом море/ фото: ru.pinterest.com, immunocap.ru
Самый соленый водоем на нашей планете — Мертвое море. Его соленость составляет 300%. Из-за такой огромной концентрации соли его прозвали «мертвым», поскольку рыбы и другие морские животные не смогут ни минуты в нем прожить. Но, на самом деле, оно не такое и «мертвое».
Соленый водоем, который омывает берега Израиля и Иордана, прозвали «Мертвым морем», потому что принято считать, что в нем не могут жить ни млекопитающие, ни рыбы, ни растения. И это так! Самые известные морские обитатели: горбуша, морской окунь, скумбрия, акула, медуза или скат, действительно, не смогут выжить в воде, в которой концентрация соли составляет 300%. Но на Земле всегда есть исключения. В Мертвом море есть жизнь. Правда, мы не сможет понаблюдать за этими морскими созданиями — они имеют очень крошечные размеры.
1. Водоросль Дуналиелла — микроскопический любитель соли
Водоросли Мертвого моря можно рассмотреть только под микроскопом/ фото: klinker-torg.ru
Первый житель Мертвого моря - солоноводная Дуналиелла. Эти водоросли имеют микроскопические размеры и официально их считают одноклеточными. Они выбрали соленые воды для места обитания неслучайно. Большая концентрация соли им нужна для синтеза веществ для жизни. Несколько десятков лет назад микробиологи стали изучать, что на самом деле водоросли синтезируют. Оказалось, что это биотин, глицерол, витамин Е, гамма-линоленовая кислота и бета-каротин. Причем сама Дуналиелла на 70% состоит из бета-каротина.
Благодаря такой ценной находке в Израиле было организованно производство косметики, в состав которой входил экстракт этих водорослей. Израильские косметологи посчитали, что маленький любитель соли поможет продлить молодость кожи, улучшить структуру эпидермиса и нормализует водно-солевой баланс. Специалисты оказались правы. Косметика стала пользоваться популярностью, а вскоре у нее появился патент и торговое название Bio Marine.
Водоросли являются важным компонентом косметики для ухода за кожей/ фото: ru.pinterest.com
Также на Дуналиеллу обратили внимание специалисты пищевой промышленности. Они стали добавлять экстракт водорослей из Мертвого моря в сливочное масло, сыры, спортивное питание и БАДы. Эти крошечные водоросли стали очень популярными в нашем мире. Выходит, им не удалось спрятаться от окружающего мира даже в самом соленом водоеме. Правда, одноклеточные водоросли могут жить только при благоприятных условиях, которые создают определенная концентрация соли. Если она повышается, то они погибают, но оставляют большое количество спор. При оптимальных условиях водоросли активно разрастаются и придают водам темно-красный оттенок. Именно по этому цвету ученые вычисляют их скопления.
2. Галофильные археи — дружат с водорослями ради своей выгоды
Археи окрашивают воды в красный цвет/ фото: nbcnews.com
А вот самыми древними существами Мертвого моря принято считать галофильные археи. Их название в переводе с греческого языка означает «соль». Эти микроорганизмы могут выживать в экстремально соленой воде. Их излюбленное место — соленые отложения. Найти в водоеме их также можно по цвету. При благоприятных условиях археи окрашивают воды в красный цвет. Это происходит из-за особого процесса — производства органических пигментов. Они могут производить каротиноид бактериоруберин.
Археи — уникальные существа Мертвого моря. Они способы регулировать свое внутреннее давление, подстраивая его под давление окружающей среды. В этом процессе им помогают растворимые в воде ионы калия и аминокислоты. Они начинают их накапливать и спасаются от обезвоживания, которое могло бы случится из-за разницы давления.
Археи стали активно изучать в 1980 году/ фото: msn.com
Израильские микробиологи длительное время изучали этих маленьких обитателей Мертвого моря и пришли к выводу, что они «дружат» с водорослями Дуналиелла. В начале 80-х годов в стране случилось наводнение. В результате уровень воды в водоеме изменился, а затем воды приобрели красный оттенок. Это зацвела Дуналиелла. Вскоре она погибла, но ее продукты синтеза еще долгое время кормили галофильные археи. А когда концентрация соли в море нормализовалась, вода снова стала прежнего цвета, а из спор родились новые водоросли.
3. Микромицеты — морские существа с новым геном
Микромицеты имеют новый еще неизученный ген/ фото: ru.pinterest.com
Еще в Мертвом море живут грибы, которые имеют микроскопические размеры. К этой группе относится сразу несколько видов — дерматомицеты, плесневые грибки и дрожжи. В соленой воде они научились накапливать органические молекулы, которые позволяют им регулировать внутриклеточное давление и не умирать от обезвоживания. Микробиологи после долгих лет исследований научились их использовать в медицине. Микромицеты помогают создавать новые виды антибактериальных лекарств, биологических веществ и ферментов. В отличие от водорослей и галобактерий у микроскопических грибов в условиях соленых вод появился новый ген, который помогает им не погибать во время неблагоприятных условий.
Микромицеты открывают новые возможности в сельском хозяйстве и медицине/ фото: ru.pinterest.com
Современные агрономы сейчас исследуют этот ген. И если исследования пройдут успешно, то в ближайшем будущем в сельском хозяйстве появятся новые возможности и технологии, которые позволят бороться с повышенной соленостью почвы.
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