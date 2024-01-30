Почему сырье для «Российского» сыра поставляли по подземному молокопроводу

Сыр — это излюбленный продукт многих людей. Он имеет широкий спектр вкусов и текстур, что делает его универсальным продуктом для употребления в пищу. В мире есть множество разных сортов сыра, каждый со своим собственным вкусом и происхождением. Например в советское время одним из самых популярных сыров считался «Российский». Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему многие советские граждане отдавали предпочтение именно ему, и как он вообще появился на прилавках продуктовых магазинов?
«Российский» сыр начали производить в 60-х годах в СССР / Фото: produkt.by
Не секрет, что многие сорта сыров имеют свою уникальную легенду. Так например, всем известный сыр «Чеддер» появился благодаря обычной доярке. Якобы женщина подоила корову и оставила ведро с молоком в пещере. Когда же она вспомнила о том, что забыла там ведро, она немедленно поспешила за ним, но было уже слишком поздно. Вместо молока она увидела в ведре застывшую массу золотистого цвета. Легенда гласит, что именно благодаря действиям и забывчивости этой доярки появился этот всемирно известный продукт.
А как же дела обстояли с сыром «Российский»? Оказывается, что здесь история намного проще. Его создали в 60-х годах прошлого столетия. Этим занимался специалист сыродельной промышленности. А рецепт данного продукта был разработан на основе классического голландского сыра. Оказывается, что в Советском Союзе было достаточно много молока, но специалисты не знали о том, в каком русле его лучше всего использовать. К тому же, данную продукцию было очень сложно сохранить на длительный срок, ведь она очень быстро приходила в негодность. Поэтому сыроварни считались настоящим спасением.
Многим полюбился данный продукт/ Фото: produkt.by
И уже в 60-х годах в СССР появились первые промышленные комплексы, которые занимались производством сыра. Именно тогда на прилавках магазинов можно было увидеть и сам продукт. Несомненно, изначально он стоил достаточно дорого и позволить купить данную продукцию могли лишь богатые граждане, но вскоре ситуация изменилась, и каждый человек мог испробовать этот продукт.
Оказывается, что на данный момент неизвестно имя человека, который придумал тот самый легендарный «Российский» сыр. Но известен тот факт, что впервые его начали производить на Угличском маслодельно-сыродельном заводе. На данном заводе был построен даже подземный молокопровод. Его масштабы действительно удивляли, ведь протяженность составляла около шести километров. Именно благодаря нему на завод попадало свежайшее молоко. Оно поступало из самого ближайшего сельскохозяйственного предприятия.
Производство сыра
Когда на прилавках магазинов появился сыр «Российский», многим советским гражданам он действительно пришелся по вкусу. Именно поэтому данный продукт не залеживался, его очень быстро раскупали. Ведь такую новинку желал попробовать каждый. Именно тогда было принято решение о том, что нужно заниматься расширением производства. Тогда по всей стране начали открываться комбинаты, которые и занимались производством сырной продукции. После этого объем «Российского» сыра был значительно увеличен и достигал около восьмидесяти пяти тонн в год.
Так почему же данный сыр полюбился практически всем советским гражданам? Оказывается, что многие отдавали ему предпочтение из-за вкусовых качеств, которыми он и обладал. На прилавках магазинов можно было встретить и другие виды сыров, но именно этот отличался своей сбалансированностью. Кроме того, для данной продукции была характерна небольшая кислинка. Многие ценили «Российский сыр» именно за это. Также на прилавках магазинов можно было встретить слишком соленые виды данной продукции, а этот сыр не был слишком солёным. Более того, он обладал насыщенным сливочным вкусом. По своей текстуре он был достаточно плотным. Но при этом стоит отметить, что при высоких температурах он достаточно хорошо плавился. Именно поэтому многие советские хозяйки использовали его для приготовления различных кулинарных шедевров.
«Российский» сыр и его виды
А из чего же состоит данный сыр и как он готовится? Оказывается , что «Российский» сыр состоит из молока, закваски, фермента и соли. Иногда также добавляют немного бактерий для придания дополнительного вкуса. Для приготовления этого сыра изначально берут свежее коровье молоко и нагревают до определенной температуры. Также туда добавляется закваска. Закваска, в свою очередь, содержит те самые кисломолочные бактерии. А после добавления закваски, молоко оставляют на определенное время для ферментации. Фермент помогает сделать молоко более густым. Получившийся сгусток разрезается на мелкие кусочки, чтобы отделить сыворотку от творога. Размер кусочков зависит от типа сыра, но для «Российского» сыра они обычно делаются среднего размера.
С использованием сыра можно приготовить множество блюд / Фото: mirpovara.ru
После этого оставшуюся сыворотку удаляют, а творог оставляют для дальнейшей обработки. Во время перегонки, творог нагревается и перемешивается. Именно так и получается твердая масса. Далее полученный творог помещают в формы, где он приобретает окончательную форму сыра. Затем сыр прессуется для удаления остаточной сыворотки и придания плотности. Уже после прессования, сыр солят. Ведь соль помогает придать сыру вкус и улучшить его хранение. Обычно «Российский» сыр погружается в специальный рассол. После соления, сыр отправляют на созревание в специальные хранилища. Во время созревания, сыр развивает свой характерный вкус, аромат и структуру. Время созревания зависит от типа сыра, но именно этот должен пролежать там около двух месяцев.
Этот сыр идеально подходит для романтического ужина/ Фото: m.ebihoreanul.ro
Уникальность российского сыра неизменно проявляется в его универсальности. Он является идеальным спутником в самых разнообразных ситуациях – будь то утренний завтрак или праздничный ужин. Его великолепное сочетание с любыми продуктами позволяет использовать его в приготовлении овощных салатов, запеченных мясных и рыбных блюд, запеканок, жюльена, пиццы, пасты, бутербродов и закусок. Более того, его можно обжаривать и подавать в качестве самостоятельного блюда. Для ценителей романтических ужинов российский сыр является идеальным выбором, благодаря его прекрасному сочетанию с легкими десертными и фруктовыми винами, а также портвейном.
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