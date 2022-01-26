В 1880 году появилось средство от простуды под названием «дымный шар». Трубка вставлялась в нос, больной нажимал на резиновую грушу и его лёгкие заполняли испарения карболовой кислоты.
В 1918 году в мире бушевала одна из страшнейших эпидемий, которая унесла жизни 20-50 миллионов человек. Больных селили в таких вот «полевых» госпиталях.
В 1919 году стали широко использовать вот такие противогриппозные маски.
В 1920 году в общественном транспорте стали разбрызгивать специальный противогриппозный состав.
В 1929 году носить маску стало даже своего года шиком.
В 1932 году матерчатые маски стали иногда заменять скатанной в трубочку туалетной бумагой.
1933 год. Полоскание горла в перерывах между школьными занятиями.
1937 год. Обработка полости рта может быть развлечением.
1939 год. Надпись гласит: «Меры предосторожности против гриппа. Пожалуйста, не целуйте меня».
Такой заботы удостаивались индейки зимой 1950 года.
Наконец, пришло время и для прививок.
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Самые несуразные способы лечения простуды в истории
В 1880 году появилось средство от простуды под названием «дымный шар». Трубка вставлялась в нос, больной нажимал на резиновую грушу и его лёгкие заполняли испарения карболовой кислоты.
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