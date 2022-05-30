Как отдыхать больше: 10 неожиданных предметов, которые круто сократят время уборки

10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
В выходных прекрасно всё, кроме двух вещей: во-первых, они быстро заканчиваются. А во-вторых, именно на безмятежный уикэнд в большинстве семей выпадает уборка. Что поделать: выделить время на глобальное наведение порядка в течение недели удаётся немногим. Не тратьте драгоценные часы на то, что не приносит удовольствия: лучше узнайте, какие простые вещи помогут прибраться дома в разы быстрее, и наслаждайтесь заслуженным отдыхом!
Эти простые лайфхаки помогут здорово сократить время уборки и решить немало мелких бытовых неприятностей. Главное, использовать воображение и уметь видеть, какие дополнительные функции можно извлечь из привычных вещей.
1. Хлеб против осколков стекла
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Разбили стакан или тарелку? После того, как замели следы «преступления», пройдитесь сверху по поверхности кусочком хлеба (в идеале, тостерного). Так вы соберете даже самые мелкие осколки куда лучше, чем веником или тряпкой.
2. Фильтры для кофе-машины против пыли
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Превратят любую поверхность, особенно экран компьютера или телевизора, в гладкое зеркало. Попробуйте!
3. Соль против засоров в трубах
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Когда в следующий раз заметите, что вода стекает уж слишком лениво, не забудьте о соли. Половина стакана на каждый литр воды поможет успешно решить проблему.
4. Сода против пятен на посуде
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Любимая чашка покрыта чайным налётом, а этот соус ну никак не возможно оттереть от тарелки? Сделайте простую, но эффективную чистящую пасту, разбавив водой небольшое количество соды. Протрите пятна, оставьте на пару минут и смойте теплой водой. Результат порадует.
5. Совок из банки отбеливателя
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Потому что зачем покупать совок, если можно сделать его самостоятельно? Лайфхак особенно пригодится владельцам усатых-полосатых. Для кошачьего лотка – самое то.
6. Теннисный мяч против перегоревшей лампочки
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Отрежьте половину, аккуратно «наденьте» её на лампочку и прокрутите – этот простой трюк поможет быстро достать горячую лампочку и не обжечься.
7. Носки для защиты паркета
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Боитесь, что стулья или часто перемещаемое туда-сюда кресло поцарапают драгоценный паркет? Тогда «обуйте» их ножки в носки и закрепите резинками. И никаких царапин.
8. Зажим для губки
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Канцелярский зажим сделает использование губки для мытья посуды куда более гигиеничным.
9. Детское масло против следов краски
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Чтобы стереть следы краски с кожи, используйте детское масло. Нанесите, потрите, оставьте на минуту и смойте водой.
10. Прищепка против узлов и сломанных кабелей
10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Просто скрепите длинный кабель прищепкой и забудьте в путанице в проводах.
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