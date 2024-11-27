Массовые бои на холодном оружии в древности: почему они длились долго

Многие любители исторических сражений знают, что они длились довольно долгое время. Воины вступали в бой с холодным оружием начиная с древних Греков и римлянами, и кончая Средневековьем. Бои зачастую длились от нескольких часов до целого дня. Почему так происходило?
Древнее сражение / Фото: polzam.
Стоит учесть, что например, бой один на один на мечах проводится довольно быстро. Это как бой двух истребителей. Кто первым допустит ошибку в сражении, проиграл. Здесь все решало только одно мгновение.
Стоит различать, что реальные боевые условия это далеко не спортивные состязания. Все, кто вступает в него, сильно рискуют своей жизнью. Уровень риск был запредельный. Возможно, даже выше, чем в современное время. Ведь если воин получал рану в корпус или шею, то от кровопотери он мог легко умереть. Даже если боец получил легкое ранение руки или ноги, то ему стоило продолжать сражаться дальше, ведь в то время не было полевых врачей. Если воин сдается, то его могли просто напросто затоптать. Это могли сделать даже свои сотоварищи, так как плотное построение фаланги не дает места для маневров.
В такой обстановке многие воины знают, что они идут на большой риск, ведя бой. Здесь они стараются максимально себя сберечь. Они активно прячутся за большими щитами и стараются не подставлять свои уязвимые места. Много времени у бойца уходило на то, чтобы найти уязвимости у своего противника. Ведь нужно было подключить дополнительные усилия и постараться не попасть в ловушку самому. Исторические бои того времени превращались в «посиделки» с аккуратными и осторожными выпадами в сторону противника.
Воины с тяжелыми щитами идут в бой / Фото: e-news.su
Сюда же добавляется и большой расход энергии. Ее было мало. Ведь у бойца были тяжелые щиты и доспехи. Сам противник просто так подставляться не хотел и какое-то время многие армии просто смотрят друг на друга.
В первом сходе армии стараются прощупать друг друга, оценить стойкость противника. После этого процесса, армии расходятся, в такое время раненых даже могло не быть. Спустя некоторое время, следует второй сход, он уже более плотный. В таком случае, все зависит от стойкости бойцов, которые должны были подготовлены и морально, и физически.
Как только противник замечал, что на одном из участков слабела оборона, он мог навалиться всей массой сюда и проломить линию. Если вдруг это не получится сделать, то враг отойдет обратно. Противник сделает короткую передышку, попробует попросить у командиров подкрепление. Если же у противника получается продавать линию обороны, то они ее продавливают, но опять же с большим риском для своей жизни. В древности воины могли считаться хищниками. Ведь они знали, что стоит агрессивно нападать, только тогда, когда у тебя есть хоть какие-то гарантии успеха. Нужно было иметь либо преимущество в численности и силе, или умениях, а то можно самому нарваться на неприятности. Ведь даже огромный тигр или леопард не выживет со сломанным позвоночником.
Воины сражаются в бою / Фото: vk.com/wall308532026
Травоядное животное может легче перенести травму. Ведь оно восстанавливается быстрее, ему не надо каждый день бегать за добычей. Его еда под ногами. Так работает и у профессиональных воинов. Ведь какой-нибудь ремесленник может прожить без ноги или руки, а вот воин уже нет. Если боец хоть раз покалечил себя в бою, то ему будет сложно восстановиться и это будет означать закат его «карьеры».
Римские легионеры / Фото: amiel.club
По этой причине многие профессионалы старались быть максимально осторожными в бою. Если ремесленника загнали в фалангу и дали копье, то он вел себя тоже осторожно. Из-за этого и были медленные бои между армиями. Даже в ходе активного боя, потерь было не всегда так много.
«Танцы» на месте многие армии могли устраивать долго. Ведь в такой момент можно провести и ротацию состава. Уставшие отряды уходят с поля боя, а новые встают вместо них. Многие ожидают кровавой битвы, а она получается очень долгой и невыносимой.
Легионеры стоят в строю / Фото: iz.ru
В кино показывают активную фазу боя, когда воины бегут друг на друга, но так почти никто не воевал. Это больше относится к финальной части сражения. Таким способом, могли только завершить бой.
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