Почему раньше женщины в деревнях и селениях не носили нижнее белье

Оказывается, что в течение многих веков женщины в русских деревнях обходились без привычного нам нижнего белья. Причин этому было несколько. При этом не всегда дело было в отсутствии «цивилизации». Давайте разберемся с вами подробнее в том, какие трудности преодолевали женщины. А также узнаем, как им удавалось жить без этих «интимных» элементов одежды.
Не секрет, что русские зимы суровы. К тому же в деревнях не было центральное отопление. Женщины, работающие на земле, часто находились на морозе. Поэтому вместо трусов использовались многослойные рубахи и юбки. Сарафан, рубаха ниже колен и подъюбник с завязками создавали своего рода «воздушную подушку». Она, в свою очередь, помогала сохранить тепло. Также вместо колготок женщины носили шерстяные чулки. Да и верхние юбки в зимний период чаще шились из шерсти.
Женщинам приходилось заниматься тяжёлой работой
Кроме холода женщины сталкивались и с грязью. Ведь не секрет, что работа на земле, отсутствие водопровода и канализации создавали ужасные условия. В свою очередь, использовалась многослойная одежда. Это позволяло реже стирать нижние слои. К тому же, сами юбки были широкими, что минимизировало контакт с грязью.
Главная проблема — отсутствие ткани
Но, пожалуй, одной из главных причин, почему женщины ходили без нижнего белья, является отсутствие ткани. В то время ткань была дорогим товаром, и не всегда семьи могли позволить себе купить ее в достаточном количестве для пошива нижнего белья. Поэтому женщины и девушки часто обходились без трусов. Особенно часто это было в больших семьях.
В 70-х годах появились панталоны
Но постепенно ситуация все же менялась. Конечно же до 70-х годов XX века в деревнях продолжали пользоваться традиционными методами, но с развитием промышленности и появлением синтетических тканей, ситуация стала меняться. Причем в лучшую сторону. Например, появились панталоны, рейтузы и ватные штаны.Они стали более доступными и обеспечивали женщинам тепло и комфорт. Кроме того, в некоторых учебных заведениях (школы, училища) начали выдавать форму и нижнее белье, что помогало решить проблему нехватки ткани для многих семей.
Позже появилось и другое белье
Стоит отметить, что отсутствие нижнего белья в русских деревнях было обусловлено многими факторами. Но основной из них — это нехватка ресурсов, Однако это не означает, что женщины не заботились о своей гигиене или комфорте. Они использовали доступные материалы и методы, чтобы преодолеть эти трудности.
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