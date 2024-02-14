Как выглядит предок современного компьютера из Средневековья, который ушел с молотка за 15 миллионов

На аукционе Christie's произошла грандиозная «научная» покупка: в ходе торгов частному лицу был продан «средневековый компьютер» – хорарный квадрант. Да, в XIV веке в распоряжении европейцев уже имелись такие приборы, которые позволяли производить сложные расчеты. Хорарный кадрант куплен примерно за 130 тысяч фунтов и, по мнению ученых, он стоит таких денег, ведь в современной Европе подобных приборов обнаружено всего несколько. А между тем квадрант кардинально повлиял на ход науки и истории. Рассказываем, где его изобрели и что он «умеет».
Владелец не знал, что это
Человек, выставивший компьютер на торги, купил его около 20 лет назад как забавную антикварную вещицу и даже не имел представления о том, что это такое. Лишь в этом году он решил отдать странный предмет с цифрами и метками на исследование, в результате которого и было обнаружено, что мужчина владеет уникальным прибором, который имеет большую ценность для истории науки.
Покупатель выложил за хорарный квадрант 126 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли составляет около 15 миллионов, а на доллары – 160 тысяч.
Удивительное устройство. /Фото: Christie's
Проданный на аукционе хорарный квадрант был создан в 1311 году. Выглядит он, конечно, не как современный компьютер, но, с другой стороны, и не как счеты, которые некоторые считают предком компьютеров.
Хорарный квадрант – прибор сложный. Это медная пластина, которая представляет собой четверть круга (словно большой кусок, отрезанный от торта). На ней выгравировано множество шкал, меток и знаков, по которым ученые XIV века рассчитывали высоту объекта, положение солнца в небе и время.
В те годы так же, как и в наше время, сутки были поделены на два периода, только это были периоды между восходом и заходом солнца. В каждом из них было 12 отрезков, которые условно можно назвать часами. Правда, из-за такого разделения летом в «светлом» периоде каждый час поучался более длинным, а в «темном» – более коротким, ведь закат летом наступает позже, а восход – раньше.
Две стороны квадранта.
С помощью другой стороны медной пластины квадранта можно было вычислить дату Пасхи. Для этого на «компьютере» имеется вращающийся указатель.
Предположительно, таким непростым прибором пользовались крупные торговцы, представители высоких церковных чинов и, конечно, ученые.
Самое удивительное то, что хорарный квадрант по размеру совсем маленький. Радиус у него чуть больше 5 сантиметров, то есть его можно было держать на ладони, как карманные часы.
Европейские торговцы и богатые горожане Средневековья.
«Средневековым компьютером» хорарный квадрант назвал авторитетный в научном мире человек – заведующий отделом науки и естественной истории аукциона Christie's Джеймс Хислоп. Он подчеркнул, что знания, которыми располагали люди, использующие этот прибор, были в те времена поистине революционными для человека Средневековья. Это стало толчком для последующего развития науки.
Его изобрели на Востоке
Впервые хорарные квадранты (от лат. hora — время, час), по данным историков, появились в IX–X веке, о чем есть упоминания в рукописях Багдада – международного центра науки и образования того периода. Уже оттуда хорарные квадраты, как и другие научные достижения восточных ученых, попадали в Европу, где первое упоминание о таком компьютере датировалось XIII веком.
Хорарнтый квадрант на картина «Послы» Ганса Гольбейна.
Прообразом же такого «компьютера» были квадранты, которые использовались для измерения углов и существовали еще до нашей эры. Так, например, их применяли ученые в древней Индии, чтобы определять масштабы великого солнечного затмения.
В Индии с помощью такого прообраза компьютера изучали солнечное затмение.
Первый официально зафиксированный на европейском континенте хорарный квадрант был описан во Франции астрономом и переводчиком арабских трудов Профатиусом (Яковом ибн-Тиббоном). А еще сто лет спустя эти «компьютеры» уже активно использовали представители европейских высших кругов, в том числе королевские особы (например, в Англии). Известно, что супруга английского монарха Эдуарда II Изабелла имела несколько хорарных квадрантов, которые ей подарил монах аббатства Сент-Олбанс Уильям Орологер.
Вообще же в Европу эти приборы, как правило, попадали через мусульманскую Испанию.
Аптека XIV века./Фото: menslog.ru
Сейчас в распоряжении ученых есть только несколько хорарных квадрантов столь раннего периода. Это приборы, хранящиеся в музеях Лондона, Флоренции, в Августинском монастыре на территории Великобритании и, наконец, предок современного компьютера, проданный недавно на торгах Christie's. У учёных есть предположение, что все эти приборы были изготовлены одним и тем же специалистом.
Информации о том, для чего покупателю выставленного на аукцион хорарного квадранта потребовалась эта вещица, нет. Однако можно предположить, что это просто коллекционер подобного рода раритетов и явно не тот, кто будет использовать средневековое устройство по прямому назначению.
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