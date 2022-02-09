Предметы декора, которые будут в моде в 2022 году

Мода не стоит на месте: она затрагивает не только фэшн-индустрию, но и интерьерный дизайн. Для того чтобы продемонстрировать свой вкус и сделать обстановку современней, порой достаточно нескольких деталей. Но что актуально сегодня? Рассказываем о модном декоре 2022 года.









Акцентные зеркала

Hand-made

Комнатные растения

Необычные вазы

Ветки, сухоцветы и венки

Коллекции посуды

Композиции на стене

Зеркальное полотно — это не только функциональный предмет, отражающий своего владельца и визуально расширяющий пространство комнаты, но и декоративный элемент, способный стать украшением интерьера. Зеркалом в необычной оправе можно зонировать помещение и акцентировать определённый участок комнаты.Природные материалы не теряют своей актуальности. Выбирайте оправу из натурального дерева (не имитацию!) или металла. По-прежнему в моде декор из стабилизированного мха.На интерьерных показах Милана, Парижа и Копенгагена прослеживался повышенный спрос на рукоделие, макраме, необычный декор из дерева. Чтобы обстановка выглядела стильно, изделия должны быть аккуратными, с продуманной цветовой гаммой.В 2022 году бохо-стиль не потеряет своей популярности: декоративные подушки с кисточками, домотканые ковры и самодельные ловцы снов помогут наполнить дом уютом, а также придадут обстановке этнических ноток.Любовь к растениям последние пару лет была важной составляющей атмосферы в доме, и эта тенденция не ослабевает. На интерьерных выставках комнатные цветы используются не только в качестве солитеров (этим никого не удивишь), но и в виде композиций. Популярностью по-прежнему пользуются фитостены и флорариумы. Также растения встраивают в мебель — полки, журнальные столы.Распределите ваши комнатные растения по всем помещениям, а не только на подоконнике, чтобы добиться эффекта «городских джунглей».Дизайнерская ваза способная стать изюминкой интерьера, если обладает гармоничными формами и привлекает всеобщее внимание. Тактильность в дизайне выходит на первый план, поэтому в моде матовые покрытия, которые вызывают желание прикоснуться к изделию.Если хотите придать обстановке воздушности и лёгкости, выбирайте вазы необычной формы из прозрачного и цветного стекла. Если ваш выбор — экологичность и уют, подойдут изделия из глины. Также в качестве ваз можно использовать бидоны, эмалированные кувшины и даже стеклянные колбы.Далеко не каждый человек может позволить себе держать в доме срезанные цветы: живые букеты дорого стоят и требуют ухода. Чтобы быть в тренде и наслаждаться красотой природы ежедневно, помещение можно украсить букетом из сухоцветов: сегодня в моде злаки (рожь, пшеница, пампасная трава), хлопок, лаванда. Но чем более редкое растение вы засушите или купите, тем интересней будет ваша обстановка.Ветви и венки из них можно заготовить самостоятельно, отобрав и высушив материал в парке или лесу. Заготовки красят, декорируют цветами и шишками, дополняют гирляндами.На интерьерной выставке в Дании прослеживается акцент на коллекции необычной столовой посуды. Считается, что это движение направлено на переоценку ритуалов дома и приёма пищи. Кухни без верхних шкафов набирают всё большую популярность, а на открытых полках всё чаще можно увидеть не банки с крупами, а выставку живописных тарелок и чашек.Кухонный декор в 2022 году сочетает в себе красоту и утилитарность. В моде деревянные доски из ценных пород дерева, цветное стекло, глиняные кувшины.Обычные коллажи и постеры уже не в моде. Гораздо интересней смотрится объёмная «выставка» из картин, фотографий, часов, зеркал и открыток — в общем, всего, что рассказывает вашу историю и не производит впечатление случайно подобранных элементов.Композиция на растительную тематику может включать в себя гербарий, вьющееся растение, фотографии в рамах. Кулинарная композиция будет демонстрировать рецепты, декоративные тарелки и красиво оформленное меню.Интерьерный декор делает пространство более живым, а модные тенденции помогают «держать руку на пульсе» и наполнять дом современными деталями.