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Сказочные скандинавские домики, которые существуют в реальности, а не во снах


Сказочные скандинавские домики, чьи крыши покрыты зеленью.

Сказочные скандинавские домики, чьи крыши покрыты зеленью.

Скандинавия – настоящий рай для туристов, особенно для тех, кто отправляется в путешествие по ней с детьми. Ведь именно здесь живёт Санта Клаус со своими верными помощниками, тут оживают сказки и дивные существа, а ещё здесь обитает тот самый очаровательный Муми-тролль, с которым каждый из нас мечтал подружиться в детстве. А скандинавские домики с крышами, покрытыми зеленью - это вовсе не декорации для очередного фильма, а настоящие жилые дома, крыши которых выполняют очень важную роль в жизни человека и окружающей среды.

Несмотря на то, что большинство приезжих в Скандинавию воспринимают такие домики, как красивую декорацию к живописному пейзажу, на самом деле, всё обстоит иначе и для скандинавов их постройки с роскошными зелёными крышами – не просто эстетическое удовольствие, а настоящий кладезь экологических и финансовых выгод. Такие насаждения делают неспроста. В первую очередь, «живая» крыша помогает сэкономить финансы. Оно достаточно хорошо впитывает дождевую воду, поддерживает вентиляцию и микроклимат, позволяя снизить затраты в зимнее время на обогрев, а так же обеспечивает хорошую изоляцию, обладая при этом чрезвычайной надёжностью и долговечностью.
Казалось бы, такое простое, но невероятно практичное решение помогает не только создать сказочную атмосферу, а и не вредит окружающей среде, что немало важно в современном мире, состоящем их новомодных технологий.
Добро пожаловать в сказку.

Добро пожаловать в сказку.


Что за дивный дом такой? Кто, интересно кто же в нём живёт?

Что за дивный дом такой? Кто, интересно кто же в нём живёт?

 
Единение с природой.

Единение с природой.

 
А вам бы хотелось жить в таком зелёном домике?

А вам бы хотелось жить в таком зелёном домике?

 
Это не декорация к очередному фильму, а самый настоящий жилой домик.

Это не декорация к очередному фильму, а самый настоящий жилой домик.

 
Скандинавы очень трепетно относятся к своим зелёным крышам, традиции строительства которых передаются из поколения в поколение.

Скандинавы очень трепетно относятся к своим зелёным крышам, традиции строительства которых передаются из поколения в поколение.

 
В Скандинавии проводится ежегодное соревнование, где определяется лучший проект зелёной крыши среди всех участников.

В Скандинавии проводится ежегодное соревнование, где определяется лучший проект зелёной крыши среди всех участников.

 
Такой домик - настоящее эстетическое удовольствие и услада для глаз.

Такой домик - настоящее эстетическое удовольствие и услада для глаз.

 
Просто полюбуйтесь этими завораживающими живыми крышами.

Просто полюбуйтесь этими завораживающими живыми крышами.

 
Скандинавия. завораживающая своей природной красотой и волшебными домиками.

Скандинавия. завораживающая своей природной красотой и волшебными домиками.

 
Зелёные холмы.

Зелёные холмы.

 
Домик в горах.

Домик в горах.

 

 
Как видите, сказочные домики можно увидеть не только в кино и на книжных иллюстрациях, а и в жизни.

Как видите, сказочные домики можно увидеть не только в кино и на книжных иллюстрациях, а и в жизни.

 
В это трудно поверить, но это реальность, а не вымысел.

В это трудно поверить, но это реальность, а не вымысел.

 

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Сказочные скандинавские домики, которые существуют в реальности, а не во снах

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Сказочные скандинавские домики, которые существуют в реальности, а не во снахПодписаться на мой Instagram
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