Сказочные скандинавские домики, которые существуют в реальности, а не во снах

Сказочные скандинавские домики, чьи крыши покрыты зеленью.

Добро пожаловать в сказку.

Что за дивный дом такой? Кто, интересно кто же в нём живёт?

Единение с природой.

А вам бы хотелось жить в таком зелёном домике?

Это не декорация к очередному фильму, а самый настоящий жилой домик.

Скандинавы очень трепетно относятся к своим зелёным крышам, традиции строительства которых передаются из поколения в поколение.

В Скандинавии проводится ежегодное соревнование, где определяется лучший проект зелёной крыши среди всех участников.

Такой домик - настоящее эстетическое удовольствие и услада для глаз.

Просто полюбуйтесь этими завораживающими живыми крышами.

Скандинавия. завораживающая своей природной красотой и волшебными домиками.

Зелёные холмы.

Домик в горах.

Как видите, сказочные домики можно увидеть не только в кино и на книжных иллюстрациях, а и в жизни.

В это трудно поверить , но это реальность, а не вымысел.