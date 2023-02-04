Норвежский дедуля из списка Forbes

Внешность обманчива: этот с виду скромный пенсионер — Улав Тун (Olav Thon), один из самых богатых людей в Норвегии. Он владеет многочисленными объектами коммерческой недвижимости, в том числе торговыми центрами и отелями. Улаву 94 года, и он по-прежнему работает по десять часов в день шесть дней в неделю.







В пятницу вечером, когда сотрудники офиса его компании уже отправились по своим делам в предвкушении выходных, Улав и не думает собираться домой. И вообще, на пенсию он тоже не собирается, несмотря на преклонный возраст. В интервью журналу Scandinavian Traveler он рассказывает: «Я прихожу в офис в 7-8 утра, провожу весь день на встречах и отправляюсь домой примерно в шесть вечера. 10-часовой рабочий день — это для меня норма. Я люблю работать».





Улав привык говорить по-старому, используя причудливые конструкции и грамматические формы, которые уже не в ходу. Наверняка 20-летние норвежцы никогда не слышали таких форм глаголов, которые он использует. Так говорили в его родной деревне Ол в долине Халлингдал.



Улав Тун — председатель правления компании Olav Thon Gruppen (OTG), которой принадлежат торговые центры и отели в Норвегии и за рубежом, а также аэропорт и химическое производство. «Я не могу быть везде каждый день, но не проходит ни одной недели, чтобы я не знал о состоянии продаж и о других делах в каждой локации. Когда речь заходит об инвестициях в OTG, мало что решается без моих “нет” или “да”», — говорит он в интервью.





Попасть в список миллиардеров Forbes — недурно для мальчика с фермы, который даже не окончил школу. «Я хотел изучать медицину, но потом в Европе в 1939 году началась война. Мои родители решили, что будет небезопасно, если я уеду из дома, поэтому я остался в Халлингдале, раздумывая, что делать дальше. В этой местности были лисьи фермы, так что я взял с собой несколько лисьих шкур и отправился в Осло, чтобы продать их».



Находчивый парнишка добивался успеха шаг за шагом, и через год Улав открыл собственный меховой бизнес на западной окраине Осло. К тому времени он окончательно распрощался с родным домом и жизнью на ферме. «Дела шли так хорошо, что я открыл филиал в центре Осло уже на следующий год. Когда мне было 20 с небольшим, здание, в котором находился мой магазин, выставили на продажу. Я купил его».







Это было целое здание на улице Карла-Юхана, одной из главных в Осло. Теперь здесь находится большой торговый центр Arkaden. Улав заплатил 1,4 миллиона норвежских крон за это здание, но у него было всего 80 тысяч крон, а остаток суммы он взял взаймы. «Я был интересным клиентом для банков, и мне всегда охотно выдавали кредиты, — говорит Улав, подмигнув — это его фирменный жест. — Я всегда делал выплаты вовремя».



Возможные риски его не волновали. Будучи студентом исторического факультета, он прекрасно знал, что стоимость недвижимости обычно растет. «Возьмите, к примеру, фермы в Халлингдале. Пару сотен лет назад можно было купить их за несколько жалких долларов. Они все время росли в цене, если не считать пары временных снижений, например в 1929 и 1990 годах. Поэтому я никогда не считал свое приобретение рискованным. Это касается владения физическими активами. Банки, которые жалуются, что у них полно недвижимости, на самом деле не испытывают больших проблем».





В Норвегии, как и в других странах, люди, умеющие зарабатывать деньги, зарабатывают и врагов. Улава Туна за многое критиковали политики, журналисты и писатели. «Меня совершенно не беспокоят такого типа вещи. У меня огромная вера в собственные способности. Может, это звучит слишком высокомерно?»



Улав Тун отличается от большинства миллиардеров своей скромностью и непритязательностью. «Я вожу Volkswagen, и у меня есть только одни лыжи и велосипед». Красную вязаную шапочку, которую он любит носить, связала его жена Сиссель. С внутренней стороны есть записка с его телефоном и посланием, что нашедшего шапку ждет вознаграждение в 500 норвежских крон.



Скромность — черта, которую Улав пронес через все 75 лет жизни в Осло. По его словам, у него очень мало начальников и каждый занимается своим делом, включая его самого.





«Чтобы добиться успеха в бизнесе, самое важное — уметь жонглировать сразу несколькими шариками. Когда я покупаю новый объект недвижимости или вхожу на новый рынок, я делаю все возможное, чтобы развивать это дальше. Я не продаю ничего, чтобы заработать на несколько крон больше, и не вкладываю деньги туда, где прибыль может быть меньше».



Улав Тун проводит много времени на природе. Недавно он пожертвовал здание Норвежской ассоциации трекинга. В 2013 году он открыл собственный благотворительный фонд и переписал свою компанию на него. У Улава нет детей, и он любит говорить, что нельзя взять деньги с собой на тот свет, поэтому, когда он умрет, все его состояние пойдет на благие дела. Фонд участвует в управлении компанией OTG и поддерживает научные исследования в области медицины и предпринимательства. Улав всегда мечтал стать врачом. «Я считаю, наука — захватывающий и важный предмет. Я мечтал изучать медицину, но, если бы я стал врачом, наверное, я бы не занимался практикой. Я бы, скорее, построил больницу».



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