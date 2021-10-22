Как вырастить сосновый декор для удачи в доме

Когда-то сосна считалась талисманом от зла, поэтому наличия красивого декора из сосновой шишки дома принесёт вам удачу! Из самой простой сосновой шишки можно вырастить красивый бонсай и использовать его в качестве идеального украшения!

Процесс очень прост: соберите в лесу шишки, лучшее время для этого осень, так как именно осенью онни начинают раскрываться. Попробуйте найти сосновую шишку большего размера. Это немного увеличит шансы на то, что семена внутри будут лучшего качества. Также лучше собрать несколько сосновых шишек, а не одну! Некоторые рекомендуют быстро окунуть сосновые шишки в очень разбавленном растворе извести и серы. Это всего лишь дополнительный шаг, который поможет избавиться от вредителей или грибка, обитающих в сосновой шишке.

Затем вам нужно будет высушить сосновые шишки, поэтому поместите их в сухое место и наблюдайте, как они начнут сохнуть и раскрыться. Вы можете увидеть, как некоторые семена начинают прорастать.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Anne-Marie Savage (@annemariesavage)

Затем найдите симпатичный горшок и наполните его землей. Поместите в него сосновую шишку кончиком вверх, при этом едва вдавливая ее в почву.

Будет не лишним использовать мох, чтобы покрыть почву и трещины между прицветниками, а также украсить горшок.

Такой удивительный декор необходимо ежедневно поливать в умеренных количествах, лучше всего опрыскивать сосновую шишку водой. Конечно вы можете поливать более обильно каждые два-три дня, чтобы увлажнять сосновые шишки, главное, что бы не возникало плесени.