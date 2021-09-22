Как развесить вещи в шкафу, чтобы стало больше места

Рассказываем, как правильно складывать вещи, чтобы все умещалось.

Знакомая ситуация? В шкафу все перепутано. На одной вешалке висит по 5 блузок и 2 платья, и чтобы вытянуть что-то из шкафа приходиться потратить немало времени и усилий. Решение есть всегда.

Сначала избавьтесь от лишнего



Прежде, чем начинать раскладывать вещи, выньте их из шкафа все и сразу. Наверняка найдется то, что вы уже давно не носите. Из каждой категории выкиньте хотя бы одну такую вещь. Не жалейте о том, что вам никогда уже не понадобится.

Выбирайте правильные вешалки (плечики)



Если все предметы одежды развешивать на толстых деревянных вешалках, они займут больше места на планке. Поэтому, используйте широкие вешалки только для пиджаков или тяжелых кардиганов. Остальную одежду вешайте на тонкие прорезиненные или велюровые вешалки, с которых вещи не будут соскальзывать. Как только вы поменяете вешалки на более тонкие, то увидите, что в гардеробе появилось 15−20 свободных сантиметров.

Складывайте, а не развешивайте



Для одежды существует два метода хранения. Складывать и убирать ее в ящики (на полки) или вешать на плечики. Запомните, что при складывании одежды, вы экономите намного больше пространства, чем когда ее вешаете.

Храните вещи вертикально, а не в стопках

Оставьте для развешивания только самые дорогие и деликатные вещи. Пусть места на гардеробной планке станут зоной VIP, остальное убирайте в ящики и на полки.



Ваша задача — не складывать вещи друг на друга слоями, а хранить их в ящиках в стоячем положении. Итак, формируйте из каждой вещи простой гладкий прямоугольник, заложив сначала боковые стороны к центру и подогнув рукава. Затем подберите одну сторону прямоугольника и переложите так, чтоб стороны совпали. Затем снова и снова, пока предмет одежды, поставленный на ребро не будет превышать высоту ящика для одежды. Не бойтесь количества складок. Вам кажется, что вещь непременно помнется, однако, чаще одежда морщится, когда храниться в стопке, т.к. на нее оказывается большее давление.

Чем тоньше материал, тем туже нужно его складывать

Складывать тонкий и легкий материал нужно туже, так, чтоб он не растекался, если поставить его на ребро. И наоборот: толстому и пушистому материалу лучше давать больше пространства.

Вещи одной категории вешайте рядом

Это самый простой и логичный вариант расположения одежды. Разделяйте вешалочное пространство на категории: жакеты, платья, блузки, костюмы. Пусть каждая категория вещей висит среди компаньонов. Так вам будет проще подбирать комплекты для выхода.

представьте стрелку, направленную вверх и вправо



Используйте такую воображаемую линию при размещении одежды на планке в шкафу. Вешайте более тяжелые и длинные предметы слева, а легкие — справа. Пусть длина одежды уменьшается, когда ваш взгляд движется вправо. Такое расположение дает ощущение легкости и свободы пространства. Попробуйте — это займет не больше 10 минут.

Складывайте носки и колготки правильно

Не нужно их связывать, делать шарики или подтыкать резинки одну к другой. От этого резинки носков растягиваются, теряют форму и занимают больше места. Просто разгладьте носочки, положите их один на другой и сложите вдвое или втрое. Колготки также расправьте и скатайте в рулончик.