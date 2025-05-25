Труднейшие головоломки

Интеллект — самое главное из того, что отличает людей от других представителей животного мира. Человек использовал ум, чтобы достичь небывалых высот в науке и технике, но порой игры разума носили не только сугубо практический и утилитарный характер: так на свет появилось множество различных головоломок, для решения которых приходится основательно «пораскинуть мозгами». Десять из них вы найдёте в этой подборке.



1. Самая трудная в мире судоку

2. Самая сложная логическая головоломка

3. Самая трудная в мире сум-до-ку

4. Самая сложная «Проблема узнавания» Бонгарда

5. Наиболее трудная головоломка кальку-доку

6. Самая сложная задача от «IBM»

7. Самая трудная головоломка какуро

8. Одна из задач Мартина Гарднера

9. Самая интересная проблема из игры го

10. Труднейшая из головоломок Fill-A-Pix