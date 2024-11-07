Как Пифагор лечил скупых и алкашей с помощью хитрой чаши: В чём секрет Кубка жадности философа

Чаша Пифагора или Кубок жадности является, наверное, одним из самых малоизвестных изобретений Пифагора Самосского. Древнегреческий мыслитель, как говорят, пытался таким образом решить вопрос с недостатком питьевой воды, чтобы всем доставалось поровну. Дело в том, что если в эту чашу налить больше жидкости, чем положено, всё содержимое кружки выльется.
История создания уникального кубка
Согласно самосским легендам, Пифагор создал эту чашу, чтобы приучить людей к умеренному употреблению вина. На экскурсиях рассказывают о том, что таким образом великий философ пытался доказать людям на деле, что жадничать нехорошо. Также, как сообщают письменные источники, на Самосе был недостаток питьевой воды, а рабов трудилось много и воды на всех не хватало. Кто-то пил много, а кому-то не доставалось вовсе. Кроме этого, как говорят историки, рабы частенько угощались не водой, а чем-нибудь покрепче и довольно быстро теряли свою работоспособность, пьянея до безобразия. Вот философ и изобрёл специальную кружку, чтобы бороться с этим беспределом.
Древнегреческий учёный и философ Пифагор Самосский.
Как устроена чаша Пифагора
К вопросу борьбы с жадностью и любовью к выпивке Пифагор подошёл с юмором. Внутри кубка есть метка, обозначающая максимальное количество жидкости, которую можно туда налить. Если человек пожадничал и налил себе больше — из чаши автоматически выльется всё её содержимое через скрытое отверстие в её основании.
Чаша Пифагора.
Чтобы лучше понять, как устроена чаша и как она работает, нужно увидеть её в разрезе. Внутри кубка имеется скрытый канал, он располагается внутри колонки в центре сосуда. Если человек наливает в чашу жидкость до положенной метки, то он может совершенно спокойно наслаждаться своим напитком. Однако, если он пожадничает и нальёт больше, то давление в канале возрастает и выталкивает жидкость. Она выливается через дно прямо на жертву собственной жадности и оставляет жаждущего ни с чем. Работает вся эта конструкция по принципу сифона.
Работает конструкция по принципу сифона. / Фото: virtuallab.by
Почему чашу Пифагора иногда называют Танталовой чашей
Чашу Пифагора иногда ещё называют Танталовой чашей. Кто такой этот Тантал и почему он посягает на лавры древнегреческого философа? Он был сыном Зевса и, согласно легенде, бесконечно доставлял неприятности своему отцу. За это повелитель грома и молний изгнал непослушного сына в царство мёртвых. Там Тантал был обречён бесконечно лицезреть чистую и прохладную воду, но не в состоянии напиться. Также возле него росло дерево с прекраснейшими фруктами, но он никак не мог дотянуться до веток и сорвать хоть один из них. Отсюда и пошло выражение «Танталовы муки». Его употребляют в ситуациях, когда ты чего-то страстно желаешь и оно рядом, стоит только протянуть руку, но взять ты это по каким-то причинам не можешь.
Причём же здесь чаша Пифагора? Во-первых, обе истории рассказывают о соблазне и невозможности удовлетворить страстное желание. Во-вторых, археологи обнаружили в Хорватии кубок Пифагора, который был сделан из серебра и украшен изображением Тантала, мучающегося от наказания. Датируется артефакт 4 веком нашей эры.
Принцип работы чаши. / Фото: wikipedia.org
Для чего чаша Пифагора нужна сегодня
В домашних условиях кто-то вряд ли бы захотел использовать подобный сосуд. Ведь это грозит тем, что придётся мыть полы. Но зато такая чаша является превосходным подарочным сувениром. Такие подарки «с приколом» имеют аналогичное с историческим устройство, но не имеют археологической ценности.
Так чаша Пифагора выглядит внутри: устройство незатейливое, но действующее. / inshaker.org
Сегодня принцип работы чаши используется в различной бытовой технике. Например, в бачках унитазов, кондиционерах, стиральных машинах и так далее. Создал ли чашу сам Пифагор или кто-то из его учеников, вряд ли он предполагал насколько полезным оно окажется в будущем и для чего будет служить.
