Пугающая история косметики

Красота «требовала жертв» на протяжении всей истории человечества, причём иногда болью и страданиями не ограничивалась, и дело заканчивалось смертью красавицы.
Еще за 10 тысяч лет до н.э. люди пользовались косметикой, которая содержала все виды токсинов, в том числе свинец, ртуть и мышьяк. Запрет на такого рода косметику в некоторых странах начали вводить к середине 20-го века. Давайте узнаем, что же за жуткие способы использовали люди, чтобы стать красивее:
Смазка для особых случаев (масла и бальзамы для праздников)
Косметика была в большом почёте ещё у древних египтян, за 10 тысяч лет до н.э. И мужчины, и женщины наносили на лицо макияж, используя древние варианты румян, помады и подводки для глаз. Косметика использовалась не только для эстетических целей; масла и кремы помогали защитить кожу от палящего солнца и ветра. Во время пиршеств каждому гостю слуги накладывали на голову горку ароматизированного жира, который плавился и стекал по лицу, обеспечивая охлаждающий эффект.
Свинцовый карандаш для глаз
Сурьма, популярное в древние времена косметическое вещество, часто использовалась в египетской и индийской культурах, чтобы подчеркнуть глаза и брови. Эта смесь была сделана из сажи, свинца, и особого жира. Благодаря чувствительности кожи вокруг глаз эти ингредиенты быстро всасывались в организм, что со временем могло привести к раздражительности, бессоннице и снижению умственных способностей.
Черные зубы и белые лица
Традиционный японский макияж гейш известен с 18-го века. Однако задолго до этого, еще с восьмого века, в Японии установились стандарты красоты, предполагающие отбеливание лица.
Помимо этого, существовала ещё и традиция Охагуро, следуя которой, аристократы (в основном замужние женщины) чернили свои зубы. Краситель, используемый для окраски зубов, при длительном использовании мог стать токсичным. Белила для лица обычно делались из рисовой муки, но иногда туда добавлялся птичий помет, чтобы добиться ещё более светлого тона.
Свинцовые белила для лица
В Древней Греции бледное лицо считалось красивым и женщины, для достижения такого эффекта, покрывали свои лица свинцовыми белилами. Белила разъедали кожу, но женщины использовали их опять и опять, чтобы скрыть появившиеся пятна. Свинцовые белила также могли вызвать бесплодие и помешательство. Древние римляне со временем переняли этот косметический обычай, но добавили в состав белил красный свинец, чтобы получить эффект розового блеска.
Маска молодости
Макияж из свинцовых белил обрел новую популярность в 16 веке. Королева Елизавета I прославилась своей «Маской молодости» — необыкновенно белым цветом лица. Некоторые женщины даже наносили яичный белок на кожу, чтобы придать своей коже желаемую бледность. Белая кожа была символом высшего сословия, так как у людей из низших слоёв общества из-за работы под открытым небом цвет лица был более смуглым.
Жирные волосы
Эта мода была распространена в 18 веке. Женщины тех времен, например, французская королева Мария Антуанетта, были известны необыкновенно высокими прическами, для формирования которых часто использовались деревянные и проволочные приспособления. Также женщины часто использовали жир, чтобы сохранить форму прически и подолгу не мыли голову. Некоторые дамы вынуждены были одевать на ночь на голову клетку, чтобы защитить свои волосы от крыс, привлеченных запахом сала.
Антивозрастной крем
Выглядеть старым или умереть молодым? Такой выбор стоял перед жещинами при использовании антивозрастного отбеливающего крема «Цветущая юность» от Laird. Крем, который продавался, как «восхитительный безвредный препарат для ухода за кожей», на самом деле содержал ацетат свинца и карбонат. В 1869 году Американская медицинская ассоциация даже опубликовала исследование, посвященное побочному действию крема. Там отмечались такие симптомы, как усталость, потеря веса, тошнота, головные боли, мышечная атрофия и даже паралич. Альтернатива «Цветущей юности» была ненамного лучше – таблетки с содержанием мышьяка.
Убийца ресниц
Некоторые женщины в начале 20-го века использовали объемную тушь для ресниц. Другие пользовались LashLure, смертельно опасной краской для бровей и ресниц. Основным ингредиентом LashLure был токсичный каменноугольный деготь. Этот косметический препарат вызвал, по меньшей мере, 16 случаев слепоты и одну смерть, прежде чем в 1940 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изъяло его с полок магазинов.
Ртутная мазь от веснушек
В начале 20-го века модницы объявили войну веснушкам, для чего косметическая промышленность предложила новое «чудесное средство».
Исследователи полагают, что эта упаковка мази от веснушек доктора Берри принадлежит знаменитому пилоту Амелии Иархат. Такого рода препараты содержали от 10 до 15 процентов ртути. Только к 40-м годам прошлого века Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ограничило содержание ртути в препаратах до 5 % и полностью запретило её использование только в 70-х годах.
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