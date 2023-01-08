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5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

1. Пещера Криссталов размещена на глубине 0,3 км. под небольшим мексиканским селением Найка.

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

2. Гигантские кристаллы в пещере состоят из видоизменений гипса — селенита.

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

3. Самый большой из обнаруженных кристаллов размером чуть больше 10 метров длиной. Его вес — 55 тонн.

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

4. Температру воздух в Пещере кристаллов — 58°, влажность воздуха достигает 100%. Находиться в ней возможно не более 20 минут.

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5. Под самой пещерой находится магматическая воронка. Подземные воды пещеры насыщались минералами, преимущественно гипсом, вследствие нагревания магмой. Долгое время грот был наполнен раскаленным раствором минералов. Такая температура способствовала росту кристаллов селенита.

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

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5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире

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5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в миреПодписаться на мой Instagram
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