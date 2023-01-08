1. Пещера Криссталов размещена на глубине 0,3 км. под небольшим мексиканским селением Найка.
2. Гигантские кристаллы в пещере состоят из видоизменений гипса — селенита.
3. Самый большой из обнаруженных кристаллов размером чуть больше 10 метров длиной. Его вес — 55 тонн.
4. Температру воздух в Пещере кристаллов — 58°, влажность воздуха достигает 100%. Находиться в ней возможно не более 20 минут.
5. Под самой пещерой находится магматическая воронка. Подземные воды пещеры насыщались минералами, преимущественно гипсом, вследствие нагревания магмой. Долгое время грот был наполнен раскаленным раствором минералов. Такая температура способствовала росту кристаллов селенита.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
5 фактов о «пещере кристаллов» в Мексике, где можно увидеть самые большие кристаллы в мире
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии