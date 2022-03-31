Пикантные секс-советы для осени
Используй свой уютный шарф для связывания бойфренда. Завяжи ему руки над головой и покрывай жаркими поцелуями каждый сантиметр его беззащитного тела.
Поиграй с ним в парке в качестве прелюдии. Отправившись на прогулку в парк, устройте шуточный бой опавшими с деревьев листьями. Бросайте друг в друга красочные охапки до тех пор, пока кто-нибудь (читай, бойфренд) не сдастся и не упадет в гору листьев. После этого оседлай его и награди самым длинным и романтичным поцелуем.
Преврати свою осеннюю многослойность в одежде в самый длинный и чувственный стриптиз. Сними пальто и шарф, выжди паузу, затем сними свитер и юбку. После этого, колготки и бюстгальтер – на этом этапе твой парень должен уже с ума сходить от возбуждения.
Пей теплый и пряный латте прямо с его тела так, будто он – самый сексуальный и умелый бариста в мире. Корица и другие приправы, попав ему на грудь или еще куда-нибудь, создадут приятное тепло, подогревающее не только его тело, но и…либидо!
Попроси его завязать тебе глаза и пощекотать самые чувствительные зоны опавшим листиком. Ты будешь в восторге от новых чувственных ощущений, а он – от твоей реакции.
Если бабушка попросила вас с парнем оборвать яблоки в саду, не спешите думать, что это мероприятие – скучное. Откуси от сочного плода прямо с ветки и сразу же страстно поцелуй своего бойфренда. Вытирать стекающий с губ сок запрещено – его можно только слизывать.
Угости парня подогретым яблочным сидром, когда вы вместе смотрите кино, укутавшись в теплый плед. «Случайно» разлей немного себе на шею – что делать дальше, он догадается сам.
Даже теплая осенняя одежда может быть суперсексуальной. В длинном пальто, например, можно поиграть в секси-шпионов. Представьте, что находитесь в кино 60-х годов. Ты – молодая и сексуальная преступница, только что ограбившая банк. Спрятав лицо в воротник длинного пальто, ты пытаешься уйти от преследования спец.агента, которого играет твой бойфренд. Внезапно между вами вспыхивает искра и вы предаетесь страсти прямо на пороге своего дома, даже не сняв, а только расстегнув верхнюю одежду. Ммм…
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