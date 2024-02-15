Чем пугает и удивляет город Варанаси в Индии, где огонь кремаций не гаснет веками, и как там выжить

Историческое прошлое Варанаси в религиозном значении

Варанаси - центр индуизма.

Храмы разных концепций, мирно уживающихся между собой

В Варанаси много древних храмов XVII и XVIII веков.

Буддийские святыни в Варанаси.

Паломники в Варанаси: обряды и традиции

Паломники, приезжающие в Варанаси за духовным очищением.

Кремация в Варанаси, от которой огонь не тухнет тысячелетия

Кремация в Варанаси на ступенях набережной - гхатах.

Церемония жертвоприношения божеству реки Ганга.

Жизнь на улицах Варанаси с колоритным оттенком

Улочки Варанаси - узкие проходы, в которых машина не проедет.

Варанаси полон противоположностей: много нищих и бродяг, но и лучшие шелка мира производятся в нем.

Правила для туриста, обеспечивающие его безопасность

Туристы должны придерживаться дистанции от мест, где происходит кремация.