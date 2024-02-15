Чем пугает и удивляет город Варанаси в Индии, где огонь кремаций не гаснет веками, и как там выжить

Варанаси не просто древний исторический город, но и духовный центр, наполненный паломниками и туристами. Только у каждого из них разные цели, поэтому приезжим не помешает приготовиться к тому, с чем они столкнутся. А это – узкие улочки, на которых можно увидеть свободно разгуливающих коров или буйволов, толпы паломников, купающихся в реке, красивые старинные храмы и в завершении ритуал погребения – кремацию. Порой тело специально везут в этот город, чтобы сжечь его в священном месте – гхатах. Ко всему добавится местный колорит, кардинально отличающийся от европейской спокойной жизни.
Историческое прошлое Варанаси в религиозном значении
Варанаси - центр индуизма.
Варанаси - старый город с тысячелетним прошлым, поэтому в нем сосредоточилось много культур. Свое название он получил в честь одноименной реки Варуны, огибающей город с северной стороны, а вторая - Асси - обходит его с южной стороны. Для индусов степень его величия такая же, как для католиков Рим.
Варанаси – центр индуизма, ведь считается, что именно в нем Будда Шакьямуни начал проповедь своего учения. Это священное место для джайнистов и буддистов, в котором принято почитать Шиву и Ганги.
Большое место в религиозной жизни города отводится исламу, потому что третья часть населения мусульмане.
Храмы разных концепций, мирно уживающихся между собой
Говорят, что в Варанаси 1 000 храмов. Но туристы столько не увидят, потому что по факту их намного меньше. Такое количество могло быть, если бы не разрушения во время войн и другие временные события.
В Варанаси много древних храмов XVII и XVIII веков.
В городе строилось много маленьких и больших мандиров, но сохранилось совсем немного. Самым знаменитым является храм Каши Вишванатх или как его еще называют – «Золотой храм», потому что на его кровлю ушло 820 кг золота. Здание было построено в конце XVIII века и посвящено Шиве, поэтому в переводе означает «Господин Вселенной». Рядом находится храм Аннапурны, постройка 1725 года. У местных жителей существует верование, что если помолиться этой богине, то человек никогда не останется без еды. В число самых заметных храмов входят «Обезьяний», или храм Дургакунд, и деревянный, который сделан из ценной, старинной древесины.
В Варанаси были построены мечети в XVII веке по приказу Аламгира 1, который разрушил все индуистские храмы при завоевании территории. Башни были высотой 70 метров. Во время землетрясения одна из башен обрушилась, поэтому вторую немного разобрали, чтобы она не угрожала безопасности людей. В общей сложности на территории находится 300 мечетей, но самая выдающаяся Ауренг-Зеба.
Буддийские святыни в Варанаси.
Буддийские святыни – это еще одно место в религиозной сфере города. К ним относятся ступа Дхамек и руины, которые остались от древних храмов. В основном все сосредоточено в пригороде Варанаси в Сарнатхе. Тут отстроили новые храмы, монастыри, поэтому место является центром сосредоточения буддистов.
Христианские храмы находятся в местах, где когда-то были колониальные власти и присутствовало сильное европейское начало.
Паломники в Варанаси: обряды и традиции
Большое количество храмов подразумевает, что и молящихся в них людей много. К тому же сам город является духовным центром. По окрестностям Варанаси проходят маршруты, которые помогают паломникам выдерживать ятры (индуистское понятие посещения святых мест).
Паломники, приезжающие в Варанаси за духовным очищением.
Согласно правилам, они совершаются пешком, в молчании, перенося любую непогоду. В жару не прячутся в тень, и не прикрываются зонтом от палящего солнца. Едят только один раз в день, к тому же запрещено употреблять одурманивающие вещества.
Для паломников существует два пути: легкий – за один день по набережной, и сложный – за 5 дней нужно пройти 80 км. Цель паломников посетить по маршруту как можно больше храмов и гхатов. Маникарника является основной, потому что расположена в точке, где, по мнению верующих, освобождается дух и тело.
Основным моментом для паломников является купание в речке Ганга, которая очищает от всех грехов. Поэтому туристы могут увидеть, как люди в одежде совершают омовение, заходя в речку на Набережной.
Кремация в Варанаси, от которой огонь не тухнет тысячелетия
Кремация в Варанаси на ступенях набережной - гхатах.
Самым знаменитым и священным в Варанаси считается кремация умерших. Для индусов это настолько важно, что тела специально привозят в город. Верующие желают прожить последние часы возле речки, поэтому просят родственников, чтобы их отнесли на ступени Набережной. По поверьям, если умереть в этом месте, то человек выходит из Колеса Сансары, и его душа больше не будет перевоплощаться.
В городе насчитывается 84 гхат – ступенчатое место, которое позволяет спуститься к Ганге или провести кремацию. В свободное от сжигания тел время паломники на них могут просто отдыхать, медитировать или предаваться раздумьям. Постоянно проводится кремация на Маникарике и Харишчандра-гхате. За год кремируется до 32 тысяч тел, поэтому не зря говорят, что огонь здесь горит постоянно. Это место создания и разрушения мира, потому что тут присутствует начало и конец: колодец – как жизнь, и костер – конец, в котором, согласно легенде, сгорит весь мир. В других местах могут использовать искусственный огонь. Помимо кремации, тела умерших иногда просто спускают по течению.
Церемония жертвоприношения божеству реки Ганга.
Каждый вечер можно наблюдать еще за одним обрядом – церемония жертвоприношения божеству реки Ганга. Ее выполняют специально подготовленные брамины. Называется ритуал – Огненная пуджа.
Жизнь на улицах Варанаси с колоритным оттенком
Улочки Варанаси - узкие проходы, в которых машина не проедет.
Европейскому туристу будет непривычно многое в индийском городе Варанаси. На образ жизни города влияет наличие большого количества паломников, которые увеличивают население в 5 раз.
В Варанаси очень узкие улочки. Свободно передвигаться можно пешком, а если брать транспорт, то только мотоцикл. Здания старинные, преимущественно в два или три этажа, и построены так, что верхние этажи соседних домов чуть ли не соприкасаются. Все из-за того, что они немного выдвинуты вперед, и нависают над нижними.
На узких улочках располагаются магазинчики, лавки и личное имущество хозяев, которое необходимо для жизни. Но еще они имеют специализированный раздел. Есть улочка, где только продают молоко, отдельно ткани, мебель, где готовят еду и так далее. Такая узкая направленность стала поводом для названия улиц и кварталов, указывая на их сферу деятельности.
Больше всего могут удивить свободно гулящие по городу быки и коровы. Они считаются священными животными, принадлежащими богу Шиве. Обезьян, свободно перемещающихся по местности, не трогают и даже подкармливают.
Город полон противоположностей. С одной стороны много бродяг, нищих и праздношатающихся личностей, а с другой – в нем проживают самые богатые купцы Индии, оставшиеся доживать здесь свой век.
Варанаси полон противоположностей: много нищих и бродяг, но и лучшие шелка мира производятся в нем.
В Варанаси можно купить шелк, которому нет равных. Материал для его изготовления привозят из штата Карнатак, и местные доводят до нити, которая готова к прядению. Это кропотливый труд, а некоторые ткачи вообще работают на дому. Знаменитая парча ямдани с золотой или серебряной нитью изготавливается только под заказ. Еще есть набивная шелковая ткань – танчой, усеянная разнообразными рисунками и орнаментами, а также ее разновидность – бенгальский балачур.
Правила для туриста, обеспечивающие его безопасность
Туристы должны придерживаться дистанции от мест, где происходит кремация.
Образ жизни города порождает запреты, которые туристам нужны для их же безопасности. Первое – это связано с наркотическими веществами, которые легко купить в городе. Они продаются в кафе, на черном рынке, даже таксисты могут за определенную плату подсказать место приобретения. Но такая лояльность распространяется только на шиваитов, которым ради выполнения определенных ритуалов требуются одурманивающие вещества. Бханг легален, а в кафе даже продают одноименный напиток – «Бханг ласси».
Полиция спокойно относится к курящим коноплю, но только в районе Золотого храма. Остальные места запрещены для использования наркотиков, особенно для туристов. Неприятности у отдыхающих могут быть даже тогда, если они решили их использовать в своем номере. Полиция часто совершает проверки в гостиницах даже по ночам.
Второе – зрелищность ритуала кремации притягивает туристов, которые хотят запечатлеть момент. Ради безопасности нужно быть подальше от самого места сжигания, и наблюдать лучше с лодки. В основном люди не рады, когда их снимают, поэтому лучше воздержаться от фотосъемки или заручиться поддержкой полиции. Также не рекомендуется туристам находиться в ночное время на гхатах, особенно на Маникарнике.
Безопасность в остальном зависит от внимательности человека, где, как и в любой стране, могут быть кражи и недопонимания.
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