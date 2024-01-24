Пабло Пикассо - «мамочкин сынок»: Инструкция по воспитанию настоящих гениев от Марии Пикассо Лопес

Пабло Пикассо - «мамочкин сынок».
Может показаться удивительным, но многие из великих людей были «мамочкиными сынками». Так и Мария Пикассо Лопес целенаправленно всю жизнь продвигала свой живой Шедевр - горячо любимого отпрыска, на вершину мировой славы. Тут уж с полной уверенностью можно сказать, что ее несокрушимая вера и чрезвычайная концентрация материнской любви к сыну и сотворили феномен Пабло Пикассо. Эта история, своего рода, инструкция для мамочек, решивших подарить миру гения.
Мать и дитя на берегу моря. Автор Пабло Пикассо.
Оказывается наследственность и творческая среда, в которой воспитывается ребенок, не столь важны по сравнению с существованием человека, находящегося рядом, который постоянно всем своим естеством доказывает этому ребенку, что он - гений. Можно сказать, что с таким человеком Пабло Пикассо просто невероятно повезло.
Пабло Пикассо. Мать Пикассо. (1923 год). Автор Пабло Пикассо.
На примере того, как Мария Пикассо воспитывала своего единственного сына с уверенностью можно заявить: для создания гения и уверенного в себе мужчины маленькому мальчику нужен не сильный авторитарный отец, а множество безмерно обожающих его женщин. Так как отец, воспитывающий мальчика в строгости, как правило, вызывает в нем неуверенность, комплексы и низкую самооценку. Ведь не зря во все эпохи во многих цивилизованных странах дети до семи лет были воспитаны на женской половине дома. Биографы Пабло Пикассо едины во мнении: только мать, со своей несокрушимой любовью и верой в сына смогла сформировать в характере Пабло такую непробиваемую самоуверенность, сопровождавшую его всю жизнь.
Пабло Пикассо. Автопортрет. (1896 год). Автор Пабло Пикассо.
Уж воистину можно сказать, что мать дала не только физическую жизнь ребенку, а и сотворила его как личность. Да и фамилия, которую прославил в будущем сын принадлежала ее роду.
Мария Пикассо Лопес (1855–1939)
Мария родилась в семье зажиточного испанского буржуа и была старшей среди троих его дочерей. Будучи любителем экзотических путешествий, отец однажды пропал без вести, и лишь через 15 лет выяснилось, что он умер от желтой лихорадки на Кубе.
Одному Богу было известно, каково пришлось матери Марии - донье Инессе с тремя малыми детьми на руках. После исчезновения мужа плантации виноградника, которые приносили доход в семью, были заражены насекомыми и все погибли. И вдове с дочерьми приходилось добывать средства на хлеб насущный вышиванием галунов для фуражек и мундиров.
Портрет матери художника. (1896 год.). Автор: Пабло Пикассо.
По соседству с семейством Пикассо проживал каноник, который решил сосватать своему младшему 40-летнему брату Хосе любую из дочерей доньи Инессы. Однако Хосе Руис решил, что возьмет в жены только Марию. Через два года сыграли свадьбу. Жениху было - 42, невесте- 25. Вскоре в целях экономии к молодым супругам перебрались жить мать и сестры Марии, так как большой семье легче было выжить.
В октябре 1881 года Мария в тяжких муках родила первенца. Но, как тогда всем показалось, малыш родился мертвым, ибо не подавал никаких признаков жизнедеятельности. Однако, когда доктор случайно выдохнул на младенца дым от сигары - новорожденный, очнувшись, закричал. Ликованию и счастью домочадцев не было предела.
Пабло Пикассо в детстве. Фото ок. 1894 г.
А молодая мать, пережившая такое потрясение, на радостях призвала всех святых оберегать её уже горячо любимое чадо. Вот в такой способ имена всех этих святых и стали полным именем младенца при регистрации — Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан Непомусено Мария де Ллос Ремедиос Криспи Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад Руис и Пикассо.
Так в этот мир пришел великий живописец, чтобы через годы покорить его своим уникальным талантом. А в течение шести лет донья Мария родит еще двух сестер для будущего художника.
Хосе Руис - отец художника
Отец Пабло Пикассо.(1896). Автор Пабло Пикассо.
Немаловажную роль сыграет и отец в становлении юного дарования. Однако это будет немного позже. Хосе Руис - высокий, сухопарый, рыжеволосый человек, незадачливый во всех своих делах. Помимо основной работы он был художником-любителем, картины которого практически не продавались. Из воспоминаний Пабло: "Он всегда был подавленным, унылым, вялым, апатичным. Он мог долгие часы проводить у окна, глядя на бесконечный дождь". Иногда Хосе Руису удавалось получить заказ на роспись интерьеров, но это было не часто и выполнял он эти работы без особого энтузиазма. К тому же, его мало интересовал дом и воспитание детей. Поэтому всем в их семействе заправляла его жена — Мария Пикассо, жизнерадостность и пылкость которой делали ее душой дома. А малыш Пабло, в свою очередь, стал властелином ее души.
Мать и дитя. 1922. Автор Пабло Пикассо.
С самого рождения все помыслы матери Пабло были подчинены одному - ее первенец станет великим человеком. При том, ее уверенность смогла убедить и самого Пабло в его неизбежном восхождении на вершину Олимпа. «Если выберешь карьеру военного, то обязательно станешь генералом, а если пойдёшь в монахи, то в будущем станешь Римским папой!» — так говорила мать, культивируя в сыне нереально высокую самооценку. И Пикассо действительно стал великим живописцем. Тут то и сыграла свою роль профессия отца, хотя раскрытие гения Пабло принадлежит донье Марии.
В их доме было бабье царство: мать Марии и две ее сестры также души не чаяли в мальчугане. И чего только они не придумывали дабы развлечь маленького Пабло: мать рассказывала ему сказки, которые сочиняла сама, тетушки-рукодельницы для развлечения малыша из бумаги вырезали различные фигурки, устраивая «театр теней» на стене. Вскоре уже и сам Пабло мог рисовать и вырезать такие немудреные фигуры.
Нужно сказать, что восторженному ликованию женщин и двух маленьких сестричек не было предела. Это и сформировало у будущего художника ощущение превосходства и уверенности, что только он может так делать. Есть замечательная теория Андре Моруа то этому поводу: «Талантливому ребенку больше всего необходим «Витамин П» — Поклонение, Признание, Поощрение». Мама, бабушка и тетки "пичкали" Пабло этим витамином в супер завышенных дозах, не боясь авитаминоза.
Пабло Пикассо, гранит науки и живопись
Пикассо в 1888 году.
Свой первый «шедевр» Пикассо нарисовал в шесть лет, и сразу было решено подключить к обучению юного дарования отца. Подрастая в атмосфере поклонения и нескончаемой любви, Пикассо с первых дней возненавидел общеобразовательную школу. И он частенько прикидывался больным, чтобы увильнуть от занятий. Разумеется для матери здоровье сына было превыше всего. Но со временем Мария, озадачившись тем, что ее ребенок не хочет посещать школу, добивается его перевода в частный колледж Сан-Рафаэль. Но и здесь не сложилось у Пабло с наукой, отставая чуть ли не по всем предметам, он был не лучшим, каким привык себя считать, а худшим. Единственное в чем он преуспевал это были уроки рисования.
Пабло Пикассо в 15-летнем возрасте.
По семейному преданию, когда юному Пабло исполнилось десять лет, он создал свое первое творение, увидев которое отец осознал, что сын рисует лучше его. Он передал Пабло кисти и краски и более никогда не занимался живописью. И именно с этого дня донья Мария уже точно знала, что её сын станет великим живописцем. Своей верой в гениальность Пабло ей удалось заразить и всю свою родню. С тех пор продвижение юного таланта стало общим делом их большой семьи.
Хосе Руис - отец художника. Автор Пабло Пикассо.
Мать твердо решила больше не отдавать сына в общеобразовательную школу, дабы он не чувствовал себя ущемленным. Через свои связи она умудрилась пристроить своего супруга преподавателем рисования в школу Изящных искусств, а при нем и своего сына. Для этого всей их большой семье пришлось перебраться на север Испании.
Через несколько лет таким же образом семья переехала в Барселону, где Хосе Руис был пристроен преподавателем в местной Академии художеств. В этой Академии Пабло и продолжил своё образование. Там он впервые и подписал свои работы фамилией матери: Пикассо.
А спустя еще пару лет родители отправили Пабло в Мадрид, в Королевскую Академию изящных искусств. Он и там долго не задержался, так как считал, что уже достаточно образован и опытен как художник. В июне 1898 года Пикассо вернулся в Барселону, где и прошла его первая выставка рисунков.
Пабло Пикассо. Фото. 1904 год.
На рубеже столетий юный Пикассо впервые отправился в Париж, а к 1904 году окончательно перебрался в Мекку живописи и начал вести богемный образ жизни.
Сыновья любовь и уважение - большая награда для матери
Почти через 10 лет умер отец Пабло, а овдовевшая донья Мария переехала жить к дочери Лоле. Однако сын очень часто приглашал ее погостить в Париж, где всячески старался разделить с ней свою славу.
Пабло Пикассо. Профиль женщины (Портрет матери Пикассо). Автор Пабло Пикассо.
Он безмерно гордился матерью, дорожил мнением и ее советами. Поэтому Пикассо, водя ее по торжественным мероприятиям в его честь, всегда стремился, чтобы она воочию видела как его чествуют и почитают. Однако, вместе с тем Пикассо страшно переживал, что мать, несмотря на фанатичную веру в его гений, не понимала его творчества к которому он начал склоняться в последние годы. Ведь ни от кого он так страстно не жаждал признания и подтверждения своей гениальности, как от своей матери.
Мать Пабло Пикассо. Фото 1900 г.
Мария Пикассо бесспорно занимала первое место среди множества женщин, которые прошли через жизнь ее сына. Но именно она сотворила его гений силой своей любви и веры. И ей выпала редкая счастливая судьба Гениальной Матери, прожившей яркую, кипящую страстями, увлекательную, богемную жизнь. И при этом она сумела остаться самым родным человеком, незаменимым другом и высшим авторитетом для сына.
Портрет Ольги Хохловой. (1918 год). Автор Пабло Пикассо.
А еще Мария имела большое влияние на Пабло при выборе не только друзей, а и женщин. Как-то познакомившись с Ольгой Хохловой, она высказалась: «Бедная девочка, ты даже не знаешь, на что ты себя обрекаешь. Если бы я была твоей подругой, то посоветовала тебе ни в коем случае не делать этого. Мне кажется, ни одна женщина не сможет быть счастлива с моим сыном. Он принадлежит себе и никому больше». Ольга показалась Марии слишком слабохарактерной, чтобы стать достойной супругой её гениального сына. И, время доказало, что она не ошиблась.
Пабло Пикассо.
Оно показало и то, что благодаря целеустремленности и «деспотизму» матери Пабло Пикассо не повторил судьбу отца, а стал одним из самых знаменитых и самых богатых живописцев мира.
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