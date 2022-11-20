Уловки ресторанов, чтобы клиент тратил больше

Если человек идет в ресторан, значит он не живет от зарплаты до зарплаты и теоретически готов потратить больше, чем планирует. Остается только его к этому подтолкнуть. Само собой, маркетологи давным-давно приняли это правило на вооружение и разработали целый арсенал всяческих уловок. Пройдемся по основным видам оружия капиталистического общепита.
1. Ресторанный гамбит
Самый распространенный прием. Снижая стоимость блюда на один жалкий рубль, рестораторы добиваются полезного для себя эффекта. Условный «Цезарь» в сознании клиента переходит из категории «Блюда за 300 рублей и дороже» в категорию «200 с чем-то». Впрочем, хитрость эта весьма избита, и потому ее все чаще модифицируют: «Цезарь» дешевеет еще на девять рублей. Дешевым трюком это уже не выглядит, и эффективность сохраняется.
2. Буквам тут не место
Если в меню цена указана только числом, это не значит, что пожалели чернил на то, чтобы написать «руб.». Это тоже уловка. Естественно, все понимают: речь идет не о фантиках. Но зачем лишний раз напоминать людям о том, что они тратят деньги? Корнеллский университет провел исследование и убедился: люди, которым выдают меню без знака доллара, оставляют в ресторане значительно больше денег, чем те, которым он мозолит глаза.
3. Сила слова
Если добавить к названиям блюд качественный эпитет, возбуждающий аппетит, то продажи увеличатся на 27%. Эту информацию получили специалисты из Университета Иллинойса. Согласитесь, картофель, жаренный до хрустящей корочки, более притягателен, чем жареный картофель. Кроме того, оказалось, что гости, которых окунают в прилагательные, чаще лестно отзываются о заведении.
4. Спекуляции на родственных связях
Какой бы золотистой ни была картошка, вкуснее, чем бабушка или мама, ее никто и никогда не приготовит. Опытные кафе с этим даже не пытаются спорить, но уверяют, что не сильно отстают. Так в ассортименте появляются теплое бабушкино печенье, жаркое по-домашнему и паста карбонара по рецепту тетушки Петуньи.
5. Почувствуй себя гурманом
Этнически окрашенные слова делают меню более занимательным и подталкивают попробовать что-то новое. И даже если ничего необычного в рецептуре на самом деле нет, клиент все равно останется доволен. Потому что «гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может». К тому же озадаченный посетитель, скорее всего, справится у официанта, что это за крутон такой. И тот уж представит крутон как полагается.
6. Обман зрения
Если какие-то пункты меню подчеркнуты, помечены цветом или помещены в рамку, они сразу привлекают к себе внимание. Этим приемом обычно пользуются дешевые заведения, а респектабельные, понятно, не могут себе такого позволить. Но есть и более изящные способы получить тот же эффект. К примеру, написать название в две строчки вместо одной или сделать шрифт побольше.
7. У нас есть и подешевле
И еще немного о крутонах. Зачастую рестораны используют экстремально дорогие блюда как ловушку. Гость почти наверняка не захочет их заказывать и выберет что-нибудь более социальное, считая, что поступил рационально. «Функция деликатеса за 115 долларов — единственного блюда в меню с трехзначной стоимостью — создать иллюзию того, что все остальные пункты вам по карману», — рассказывает автор нескольких бизнес-бестселлеров Уильям Паундстоун.
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