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Тайна зловещего захоронения в Перу: Как дети отдали свои сердца, чтобы спасти целый народ


Тайна зловещего захоронения в Перу: Как дети отдали свои сердца, чтобы спасти целый народ


Философия древних индейцев, мягко говоря, отличалась от философии человека нашей эпохи. Поэтому, когда на территории современного Перу были обнаружены останки около 140 детей и 200 лам, и у каждого, как установили ученые, было извлечено сердце, странная находка поначалу вызвала недоумение. Однако если взглянуть на ситуацию глазами представителей древней культуры Чиму, живших в этих краях 600 лет назад, ничего странного тут нет. Так что же произошло со всеми этими детьми в середине XV века?

Сенсационная находка в дюнах


Один из руководителей данного исследования, доцент археологии перуанского национального университета Трухильо Габриэль Прието обнаружил место захоронения несколько лет назад. В то время он вел на территории Перу полевые археологические работы по изучению древних культур, и однажды к нему подошел местный житель и сказал, что его дети нашли в близлежащей дюне многочисленные кости. Прието поспешил к месту, указанному мужчиной, и взглянув на находку, сразу понял, что речь идет о важном археологическом открытии.
Когда-то здесь процветала культура Чиму... /Фото:ridus.ru

Когда-то здесь процветала культура Чиму... /Фото:ridus.ru

 

Изучив местность, исследователи обнаружили массовое захоронение детей в возрасте примерно от 5 до 14 лет, а также молодых лам. Дети были завернуты в яркие саваны из хлопчатобумажной ткани и похоронены группами по трое, причем были расположены в определенном порядке – от младшего ребенка к старшему. Ламы же лежали либо рядом с этими телами, либо поверх них. Во многих случаях животных разных окрасов (коричневого и бежевого) хоронили вместе, но укладывали в противоположных направлениях. Здесь же археологи обнаружили и тела двух взрослых женщин и мужчины.

Точную причину смерти взрослых установить не удалось. Но вот характерные повреждения на костях груди детей, а также смещение ребер у скелетов позволило ученым сделать единственно логичное предположение, что у каждого ребенка и животного перед захоронением извлекли сердце. Кроме того, анализ останков показал, что все люди и ламы на момент гибели были здоровы.
Руины Чан-Чан, древнего города Чиму. /Фото:brewminate.com

Руины Чан-Чан, древнего города Чиму. /Фото:brewminate.com

 

Исследователи долго изучали эту странную находку и, наконец, пришли к выводу, что речь идет о ритуальном жертвоприношении. Дело в том, что представители культуры Чиму, которая доминировала на большей части перуанского побережья с XI по XV век, очень сильно зависели от сельского хозяйства. А оно здесь процветало и было невероятно развито: у Чиму имелась широкая и сложная система орошения своих угодий и они собирали огромные урожаи, несмотря на то, что жили в довольно засушливом климате. Но однажды, как предполагают ученые, индейцы столкнулись с таким опасным природным явлением, как эль-ниньо. Из южной части Тихого океана начала интенсивно испаряться теплая вода. Она обрушилась на перуанское побережье мощнейшими проливными дождями, не только затопив земли Чиму, но и погубив жизнь вдоль берегов, что вызвало хаос и панику в обществе.

Дети верили, что они спасут свой народ?


Разбушевавшаяся стихия, по мнению исследователей, заставила индейцев Чиму пойти на крайнюю меру: они решили сделать ритуальное жертвоприношение своему божеству. Скорее всего, речь шла о Луне, которую этот народ боготворил, почитая выше Солнца (считавшегося у местных жителей разрушителем) и воспринимал как покровителя сельского хозяйства. Но, возможно, «послание» предназначалось и другим богам.
Древние индейцы молили богов о том, чтобы потоп прекратился. /Фото: ridus.ru

Древние индейцы молили богов о том, чтобы потоп прекратился. /Фото: ridus.ru

 

Коллега перуанского ученого, профессор кафедры антропологии в Университете Тулейн Нового Орлеана Джон Верано заметил: «Если мы найдем дополнительные доказательства нашей гипотезе, то это будет означать, что речь идет о крупнейшем жертвоприношении детей в мировой истории, а также о самом массовом ритуальном убийстве лам в Южной Америке. Ничего подобного больше нигде не встречалось».

Впрочем, даже сейчас косвенных доказательств тому достаточно. В частности, исследования показали, что в то время, когда были захоронены дети и ламы, данная местность была насквозь пропитана водой (ученые даже обнаружили древние следы людей и животных в грязи).
Обычно ритуалы совершались здесь, в городе Чиму, но почему останки детей обнаружены в нескольких километрах отсюда, в пустынной местности? /Фото: ridus.ru

Обычно ритуалы совершались здесь, в городе Чиму, но почему останки детей обнаружены в нескольких километрах отсюда, в пустынной местности? /Фото: ridus.ru

 

Не совсем ясно, почему для данного ритуала индейцы выбрали именно этот участок, расположенный в нескольких сотнях метров от побережья и примерно в трех километрах от древнего индейского города Чан-Чан. А вот на вопрос, почему в качестве жертв были выбраны именно дети, у исследователей ответ есть. Дело в том, что у индейских, да и у некоторых других древних народов дети рассматривались как чистые, невинные существа, которых еще нельзя считать полноправными членами общества, а значит, их вполне можно воспринимать как своего рода дар и посланников богов.
Детей воспринимали как дар и только они, по мнению индейцев, могли умилостивить богов. Худ. Alfredo Rodriguez

Детей воспринимали как дар и только они, по мнению индейцев, могли умилостивить богов. Худ. Alfredo Rodriguez

 

Интересно, что не все из найденных погибших детей оказались местными. Углеродный и азотный анализ останков показал, что некоторые ребятишки были каким-то образом доставлены сюда из других регионов и этнических групп Чиму.

Что же касается столь странного ритуала (удаление сердца), то оно вполне соответствует обычаям местных индейцев. «Например, сегодня некоторые аборигенные жители в боливийском нагорье все еще извлекают сердца из жертвенных лам», – отметил Верано.
Дети и ламы шесть веков назад стали жертвами ритуала. В наше время детям данная участь не грозит, а вот ламам менее повезло. /Фото:victor-ivanov.com

Дети и ламы шесть веков назад стали жертвами ритуала. В наше время детям данная участь не грозит, а вот ламам менее повезло. /Фото:victor-ivanov.com

 

Сейчас останки детей хранятся под надзором Министерства культуры Перу, и исследователи продолжают изучать их, чтобы получить более подробное представление о ритуальных и жертвенных практиках империи Чиму.

Нам, современным людям, такое массовое убийство кажется верхом жестокости. Однако все не так однозначно. Куратор исследования, профессор и руководитель направления антропологии музея Чикаго Райан Уильямс поясняет: «Мы должны помнить, что у индейцев Чиму было совсем иное восприятие мира, нежели у западного человека XXI века. В частности, их понятия о смерти и той роли, которая отведена каждому человеку во Вселенной, также отличались от наших. Не исключено, что юные жертвы добровольно шли на смерть, считая, что они посланники и отправляются к своим богам. Возможно, общество объяснило детям, что их умерщвление – это единственный способ спасти народ от разрушений и гибели».
Возможно, взрослые внушили детям, что они должны спасти весь народ, и те пошли на смерть добровольно. Худ. Alfredo Rodriguez

Возможно, взрослые внушили детям, что они должны спасти весь народ, и те пошли на смерть добровольно. Худ. Alfredo Rodriguez

 

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Тайна зловещего захоронения в Перу: Как дети отдали свои сердца, чтобы спасти целый народ

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Тайна зловещего захоронения в Перу: Как дети отдали свои сердца, чтобы спасти целый народПодписаться на мой Instagram
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