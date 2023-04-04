Хвостатые собутыльники: вино для кошек избавит от тоскливого пьянства в одиночестве

Многим из нас знакома такая ситуация. Приходишь домой поздно, после напряжённого и полного стрессов дня в офисе. И всё, что тебе хочется – немного расслабиться с бокалом хорошего вина. Но пить в одиночку как-то неправильно, а кроме кота в доме больше никого нет. К тому же всем известно, что коты не пьют вина. Так ведь? А вот и нет! Уже нет.



Теперь вы можете откупорить для своего пушистого друга бутылку кошачьего вина MosCATo или Pinot Meow. Оно, конечно, безалкогольное, но содержит кошачью мяту, так что кот точно не откажется составить вам компанию.





























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