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Как быстро избавиться от мошек

Мошки заводятся уже в заражённом грунте и даже коре для орхидей. К сожалению, от них бывает непросто избавиться. Химическими препаратами нельзя обрабатывать рассаду и комнатные цветы, а потому мошки до конца не уходят. Дадим несколько полезных советов, как бороться с мошками безопасно и эффективно!


Натуральное средство от мошек



Первым делом снимите верхний слой грунта. Здесь максимальное скопление мошек.

Совет

Перед использованием любого грунта пролейте его кипятком. Ещё лучше — прокалить в духовке при 100 градусах в течение 30 минут. Можно — 5 минут в микроволновке на максимальной мощности.



Просыпьте грунт 1 ч. л. сухого чеснока. Это полностью натуральный и эффективный антисептик.



Теперь разведите 1 ст. л. аптечной перекиси водорода 3 % в 1 л воды. Увлажните почву из пульверизатора данным раствором. Это также способствует дезинфекции и естественному очищению грунта.



Досыпьте сверху свежей земли, лучше — заранее прокалённой в духовке или микроволновке (см. выше). И тогда мошек больше не будет!



Процедуру с перекисью водорода можно повторять раз в неделю для достижения стабильного результата. Также рекомендуется присыпать землю с комнатными цветами 1 ч. л. молотой корицы. Простой, безопасный и эффективный способ избавления от мошек!
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Растениямошки

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