Как быстро избавиться от мошек

Мошки заводятся уже в заражённом грунте и даже коре для орхидей. К сожалению, от них бывает непросто избавиться. Химическими препаратами нельзя обрабатывать рассаду и комнатные цветы, а потому мошки до конца не уходят. Дадим несколько полезных советов, как бороться с мошками безопасно и эффективно!







Натуральное средство от мошек

Первым делом снимите верхний слой грунта. Здесь максимальное скопление мошек.Перед использованием любого грунта пролейте его кипятком. Ещё лучше — прокалить в духовке при 100 градусах в течение 30 минут. Можно — 5 минут в микроволновке на максимальной мощности.Просыпьте грунт 1 ч. л. сухого чеснока. Это полностью натуральный и эффективный антисептик.Теперь разведите 1 ст. л. аптечной перекиси водорода 3 % в 1 л воды. Увлажните почву из пульверизатора данным раствором. Это также способствует дезинфекции и естественному очищению грунта.Досыпьте сверху свежей земли, лучше — заранее прокалённой в духовке или микроволновке (см. выше). И тогда мошек больше не будет!Процедуру с перекисью водорода можно повторять раз в неделю для достижения стабильного результата. Также рекомендуется присыпать землю с комнатными цветами 1 ч. л. молотой корицы. Простой, безопасный и эффективный способ избавления от мошек!